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Абхазия Информ

КАРАСИН: ВЫБОРЫ НЕ ПОВЛИЯЛИ НА ПОЗИЦИЮ ГРУЗИИ ПО АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Четверг, 13 декабря 2018 13:16
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КАРАСИН: ВЫБОРЫ НЕ ПОВЛИЯЛИ НА ПОЗИЦИЮ ГРУЗИИ ПО АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 13 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Враждебная риторика Грузии по ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии после выборов президента не изменилась, сообщил РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин по итогам очередного раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

«В Грузии прошли президентские выборы. У нас были надежды на то, что после них спадет враждебная риторика Тбилиси. Скажу прямо, надежды эти не совсем оправдались. Новый грузинский представитель, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, по-прежнему стоит на принципах непризнания республик Абхазия и Южная Осетия, обвинений России в оккупации и, якобы, невыполнений обязательств по договорённостям 2008 года», - сказал он.

Карасин отметил, что делегациям Абхазии и Южной Осетии «пришлось напомнить» Тбилиси о тех изменениях, которые произошли в молодых республиках за 10 лет, в частности, об их социально-экономическом положении и реализации различных проектов. Представители России также вновь прояснили свою позицию, дали характеристику агрессии 2008 года со стороны Михаила Саакашвили, рассказали о роли Москвы в отражении этой агрессии, о нынешних взаимоотношениях с Абхазией и Южной Осетией, о соглашениях о военных базах и пограничных подразделениях.

«Мнения тут вновь разошлись. И из-за этой полемики опять не было принято заявление участников о неприменении силы. Предложенный абхазскими представителями новый вариант документа будет рассмотрен на новой встрече женевских дискуссий в начале марта 2019 года», - добавил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, все участники нынешнего раунда дискуссий, за исключением Грузии, согласились, что в регионе сохраняется относительно стабильная ситуация, и в районе границы с Абхазией и Южной Осетией масштабных происшествий зафиксировано не было.

Кроме того, представители делегации Южной Осетии дали согласие на проведение встречи Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, которая пройдет на следующей неделе. При этом аналогичный механизм между Абхазией и Грузией продолжает бездействовать из-за непримиримой позиции Тбилиси по делу Отхозория-Татунашвили.

Россия также высказалась по поводу угрозы стабильности и безопасности в регионе, которая связана с повышенной активностью США и НАТО.

«Речь идет, прежде всего, о модернизации военного аэродрома Вазиани, подготовке масштабных натовских учений в середине 2019 года с участием подразделений чуть ли не 30 стран. Кроме того, Грузия превратилась в звено опасной стратегической дуги военного транзита через Каспий и Центральную Азию в Афганистан. Мы об этом прямо сказали, в том числе, на отдельной встрече с американцами», - добавил Карасин.

 
 

https://ria.ru/20181212/1547893715.html

Прочитано 51 раз Последнее изменение Четверг, 13 декабря 2018 13:19

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