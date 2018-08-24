14 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Этот день в календаре Абхазии назван Днем памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 93 гг..

Сухум. 14 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . 14 декабря в Абхазии отмечают печальную дату – 26-ю годовщину Латской трагедии, в результате которой во время грузино-абхазской войны в одночасье оборвалась жизнь 85 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии были восемь беременных женщин.

26 назад, 14 декабря 1992 года, российский вертолет МИ-8 с беженцами из Восточной Абхазии вылетел из блокированного войсками Госсовета Грузии города Ткуарчал в направлении города Гудаута. Минут через 20 после взлета, а именно в 16.39 мск., по вертолету, пролетавшему над территорией Кодорского ущелья, контролируемого в то время войсками Госсовета Грузии, была выпущена ракета "Земля-Воздух". Рухнув в горной местности, вертолет взорвался, ни один из пассажиров не выжил. Останки заживо сгоревших пассажиров и экипажа вертолета захоронены в братской могиле в городе Гудаута.

В этот скорбный день родные и близкие погибших, представители общественности, ветераны войны, студенты и школьники возлагают цветы памятнику, установленному в Ткуарчале, на месте, откуда взлетел в тот роковой день вертолет, к месту, где он упал в селе Лата Гулрыпшского района, а также к могилам погибших в Гудаутском парке.

14 декабря 1992 года в вертолете заживо сгорели:

• Цурцумия Рамаз Георгиевич (1966 г.р.) с супругой Берющевой – Цурцумия Эльвирой Викторовной (1961 г.р.) и сыном Астамуром Рамазовичем Цурцумия, которому был всего один месяц.

• Джопуа-Цурцумия Эмма Фироновна (9.11.1962 – 14.12.1992) с сыновьями – пятилетним Цурцумия Адгуром Ревазовичем и четырехлетним Цурцумия Адамыром Ревазовичем.

• Панцулая-Пачулиа Валентина Джоджовна (1942 г.р.) с невесткой Лагазашвили-Пачулиа Фатимой Георгиевной (1963 г.р.) и тремя внуками: Пачулиа Георгием Вахтанговичем (1984 г.р.), Пачулиа Дато Вахтанговичем (1990 г.р.), Пачулиа Лашей Вахтанговичем (ему не было и месяца).

• Читанаа-Шакая Майя Фридоновна (1963 г.р.) с детьми – Шакая Лашей Ревазовичем (1990 г.р.) и Шакая Сантой Ревазовной (1988 г.р.).

• Акаба-Читанаа Джульетта Гивиевна (1974 г.р.) с пятимесячным сыном Читанаа Алхасом Кобавичем.

• Цейба-Чкадуа Чичка Хуршитовна (1927 г.р.) с дочерями Чкадуа Аллой Георгиевной (1952 г.р.) и Чкадуа Розой Георгиевной (1957 г.р.).

• Сангулиа – Зантариа Шазина Федоровна (1968 г.р.) с сыновьями – четырехлетним Зантариа (Герхелиа) Рушни Дауровичем и шестилетним Зантариа (Герхелиа) Даутом Дауровичем.

• Шинкуба-Гиндиа Аида Анатольевна (1970 г.р.) с двумя детьми – годовалой Гиндиа Еланой Темыровной и двухлетней Гиндиа Кристиной Темыровной.

• Зарандиа-Абшилава Марина Юрьевна (1966 г.р.) с двумя сыновьями - семилетним Абшилава Адгуром Джамаловичем и пятилетним Абшилава Денисом Джамаловичем.

• Когониа Валерьян Астамурович (1960 г.р.) с супругой Абшилава-Когониа Аидой Зауровной (1973г.р.) и пятимесячной Когониа Еланой Валерьяновной.

• Джобава-Квициния Тина Дауровна (1950 г.р.) с двумя детьми – восьмилетним Квициния Астамуром Дмитриевичем и пятилетней Квициния Тамарой Дмитриевной.

• Нанба-Амичба Марина Кымсовна (1946 г.р.) с семнадцатилетней дочерью Амичба Гундой Ваниевной и пятнадцатилетним сыном Амичба Бесланом Ваниевичем.

• Гамисониа-Нарманиа Светлана Габовна (1950 г.р.) с невесткой Щербаковой-Гамисониа Татьяной Владимировной (1971 г.р.) и двухлетней внучкой Гамисониа Аделиной Геннадьевной. Вместе с ними погибла шестнадцатилетняя Ведеркина Ирина Ивановна, гостившая в семье Гамисониа.

• Кутелия-Асабуа Мрамза (1963 г.р.) с детьми – одиннадцатилетней Асабуа Кристиной Адгуровной и пятилетним Асабуа Станиславом Адгуровичем.

• Квачахиа Нугзар Алексеевич (1960 г.р.) с супругой Киут-Квачахиа Лианой Хутовной (1960 г.р.) и годовалой дочерью Квачахия Ханифой Нугзаровной.

• Чачхалия – Камкия Лейла Варламовна (1958 г.р.) с дочерями - двенадцатилетней Камкия Екой Нодаровной и десятилетней Камкия Кристиной Нодаровной, племянниками – двенадцатилетней Чачхалия Лейлой Гивиевной и восьмилетним Чачхалия Георгием Гивиевичем.

• Барганджия-Адлейба Алла Чутиевна (1952 г.р.) с сыном Адлейба Альбертом Сергеевичем (1975 г.р.).

• Гогуа-Куартаа Нонна Шотовна (1964 г.р.) с пятилетним сыном Куартаа Дауром Нодаровичем.

• Кобахия-Хашба Нателла Самсоновна (1947 г.р.) с годовалой дочерью Хашба Царпицей Иродовной.

• Зантариа Аслан Иванович (1962 г.р.) с супругой Сазоновой-Зантариа Натальей (1961 г.р.), которая ждала ребенка.

• Две сестры – семнадцатилетняя Нанба Хибла Эдуардовна и пятнадцатилетняя Нанба Инесса Эдуардовна. Их сопровождала родная сестра матери - Сангулиа Мадонна Кыбеевна (1964 г.р.).

• Анцупов Владимир Владимирович (1947 г.р.).

• Бекалдиев Феликс (1950 г.р.) – доброволец из Кабардино-Балкарии.

• Шаов Руслан Билялович (1968 г.р.) – доброволец из Кабардино-Балкарии.

• Гергиа Руслан Хухутович (1957 г.р.).

• Асландзия Батал (Виталий) Алексеевич (1966 г.р.).

• Гвинджия Жанна Нуриевна (1963 г.р.).

• Когониа Мурман Валерьевич (1965 г.р.).

• Какалиа Адгур Жоржович (1972 г.р.).

• Гунба Дмитрий Матбеевич (1942 г.р.).

• Квициния Алексей Тевазович (1938 г.р.).

• Тхаицук Автандил Чичикович (1972 г.р.).

• Гварамиа-Папаскир Снежана Вячеславовна (1974 г.р.) (ждала ребенка).

• Каджая-Аджинджал Любица Лагуовна (1942 г.р.).

• Дзимистарашвили Лиа Теймуразовна (1978 г.р.).

• Чкадуа Гарри Еликович (1972 г.р.).

• Чкадуа Регина Ивановна (1976 г.р.).

• Джопуа Эмир Родикович (1976 г.р.).

• Эмрухба Сусанна Шамильевна (1964 г.р.).

• Сергей (фамилия и возраст не известны).

• Евдокимов Сергей Петрович (1966 г.р.) – командир экипажа вертолета МИ-8 из Самары.

• Илюхин Сергей Николаевич (1968 г.р.) – борт-техник МИ-8 из г. Набережные Челны.

• Маскин Валерий Геннадиевич (1969 г.р.) – штурман-пилот вертолета МИ-8. Из Самары.