КАК В ГОСДУМЕ РАТИФИЦИРОВАЛИ СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Документ регулирует вопросы взаимного признания основного общего, среднего, среднего профессионального, а также высшего образования, полученного как в России, так и в Абхазии. Отмечается, что обладатели российских и абхазских дипломов смогут продолжить обучение и устроиться на работу в обеих странах.

Сухум. 14 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг, 13 декабря, ратифицировали соглашение между правительствами России и Абхазии «О взаимном признании образования и (или) квалификаций».

«Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается проект федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о взаимном признании образования и (или) квалификаций».

Данное Соглашение было разработано и подписано в рамках реализации пункта 1-го статьи 20-й Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, которое было заключено 24 ноября 2014 года.

Соглашение было подписано министрами образования двух стран в прошлом году во исполнение распоряжения правительства.

Соглашением предусматривается упрощение взаимного признания образования и квалификаций, полученных в Российской Федерации и в Республике Абхазия, а также отмена необходимости легализации документов об образовании и о квалификации на территории каждого из государств.

Таким образом, при приеме соответствующих документов об образовании и квалификации обладателю будет достаточно предъявить оригинал документа, либо его нотариально заверенную копию с переводом, без оплаты соответствующей госпошлины 6,5 тысячи рублей, как сейчас у нас предусмотрено Налоговым кодексом.

В свою очередь, снятие административных барьеров в части необходимости процедурного признания образования и квалификаций и легализации соответствующих документов позволит существенно расширить образовательное сотрудничество между государствами, так как будет способствовать увеличению студенческой мобильности, реализации совместных проектов образовательных программ между образовательными организациями и привлечению высококвалифицированных кадров.

В связи с тем, что положения Соглашения об отсутствии необходимости легализации соответствующих документов при использовании их на территории Российской Федерации не соответствуют общим правилам, закрепленным в законодательстве Российской Федерации, данное Соглашение подлежит ратификации в соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации»».

С содокладом выступил первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от фракции «Единая Россия» Константин Затулин:

«Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, как вы уже слышали, на ратификацию в Государственной Думе внесено Соглашение по взаимному признанию образования и (или) квалификаций между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия. Это Соглашение подписано 18 декабря прошлого года.

И я хочу обратить ваше внимание на то, что в сентябре, когда делегация Государственной Думы, в которую в основном входили члены нашего комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками побывала в Республике Абхазия, и проводила переговоры с коллегами из Народного Собрания, парламента Республики Абхазия, наши коллеги обратили наше внимание на то, что в течение года документ, который был подписан, на самом деле остается без движения.

Экзаменационный период и период поступления, который летом везде у нас проходит, он оказался в этом смысле утраченным, потому что на основании документов об образовании, которые получены в Абхазии, абитуриенты не могли на самом деле поступать в высшие учебные заведения Российской Федерации или этот вопрос решался в результате сложных дипломатических переговоров.

Мы взяли на себя обязательства обратить на это внимание правительства. Правительство к нам прислушалось, и 3 ноября этого года внесло документ на ратификацию. Как видите, мы не задерживаемся с выполнением своих обещаний и выносим на ратификацию этот документ.

Мы, мне кажется, должны хорошо понимать, что речь идет о том, чтобы молодежь Абхазии, среди которых есть и русские, и абхазы, и армяне, и другие национальности, таким образом получали абсолютно беспрепятственный доступ к российской системе образования. В основном это актуально для повышения, если можно так выразиться, экспортного потенциала нашей высшей школы. Потому что среднее, среднее специальное образование, ну, в большой степени именно среднее образование обеспечивается в Абхазии. Там есть и вузы, есть Сухумский государственный университет, который, в общем, достаточно высокое образование дает, но этого недостаточно. Есть, конечно, те молодые люди, которые хотели бы продолжить образование в России. Мы должны только это приветствовать, как мне кажется.

Наш комитет поддерживает принятие этого документа, ратификацию. Комитет-соисполнитель – это Комитет по образованию и науке также поддерживает. И мы рекомендуем вам проголосовать «за» при ратификации этого документа».

После выступления докладчиков состоялось обсуждение вопроса.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Швыткин Юрий Николаевич, фракция «Единая Россия»: Да, спасибо большое. Марина Борисовна, у меня к вам вопрос. Безусловно, нужно поддерживать данное соглашение, мое мнение лично. Одновременно и хотелось бы уточнить, я правильно понимаю, что это предполагается, как вот содокладчик доложил, проинформировал нас, значит, в соответствии с этим поступать, в том числе и в высшие учебные заведения Российской Федерации. Вместе с тем, в Абхазии, как я понимаю, нет практически, не практически, видимо, нет, вообще, высших учебных заведений. Конечно, это правильно экспортировать наше образование и так далее.

Но, исходя из статистики, у вас есть такая статистика, какова востребованность наших учебных заведений со стороны граждан Абхазии? Спасибо.

Замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич: Юрий Николаевич, спасибо за вопрос. Значит, у нас на 2017 год из Абхазии обучается 1 тысяча 691 человек, 919 из них на платной основе, остальные на бюджетной основе. В Абхазии действует два высших учебных заведения, соответственно, и оба из них работают по стандартам, которые еще 1993 года сопрягались с нашими федеральными государственными образовательными стандартами. Они очень тесно взаимодействуют с нашими высшими учебными заведениями, как Южным федеральным университетом и вузами из Северокавказского региона.

Затулин К.Ф.: Я прошу уважаемых депутатов обратить внимание, может быть, я на самом деле недостаточно внятно объясняю или тихо говорю, но я, по-моему, посвятил целый пассаж своего выступления тому, что в Абхазии есть высшие учебные заведения. Я даже назвал Сухумский государственный университет, ректор которого академик Гварамия является на самом деле близким другом и товарищем академика Садовничего, возглавляющего Московский университет, и входит, по-моему, в состав научного совета Московского университета.

Но это не значит, что, как вы сами представляете, что все обязательно хотят поступить именно в Сухумский госуниверситет. Есть и другие специальности, которые на самом деле этот университет не обеспечивает. Мы подписали и ратифицируем этот документ, признаем как возможность нашим студентам, нашим учащимся учиться в Абхазии дальше, так и представителям Абхазии учиться в наших высших учебных заведениях, средних специальных и всяких иных. Но понятно же, что мы открываем таким образом возможности, прежде всего, в России. Спасибо.

Иванов Сергей Владимирович: Уважаемая Марина Борисовна, вот все-таки я хотел бы, чтобы вы пояснили. Это касается только студентов, которые поступают в высшие учебные заведения, то есть этим соглашением мы, значит, принимаем их документ о среднем, так скажем, образовании? Или это будет касаться и также дипломов, которые получают выпускники того же Сухумского госуниверситета о высшем образовании, и на основании этих документов могут уже оказывать, там, высококвалифицированную тоже медицинскую помощь или еще какую-то уже в России?

Лукашевич М.Б.: Сергей Владимирович, спасибо за вопрос. Соглашение носит двусторонний характер, речь в нем идет о регулировании взаимного признания, начиная от образования общего, заканчивая высшим и в том числе квалификацией, которая дает право как на продолжение образования, так и на занятие соответствующей трудовой деятельностью и в Республике Абхазия, и в Российской Федерации.

Алыпевских Андрей Геннадьевич, фракция «Единая Россия»: Марина Борисовна, а вот Константин Федорович дипломатично нам в содокладе сказал, что были какие-то препятствия для прохождения данного документа. Я все-таки более конкретно спрошу.

Вот четыре года ушло на то, чтобы мы сейчас ратифицировали, на мой взгляд, безобидное соглашение. Можно все-таки уточнить, в чем причина, что четыре года потребовалось для того, чтобы данный документ внесли?

Лукашевич М.Б.: Андрей Геннадьевич, спасибо за вопрос. Я уточню: этот Договор между Правительством Российской Федерации и Абхазией о сотрудничестве был заключен в 2014 году. Соглашение о признании образования и (или) квалификации было заключено в конце прошлого года, в 2017 году.

И вот этот период времени – до внесения в Государственную Думу законопроекта о ратификации, потребовался на легализацию всех, подготовки документов, связанных с соглашением, прохождение его через согласование и, собственно, внесение. Он готовился в течение года.

Затулин К.Ф.: Я думаю, что вопрос уважаемого депутата имеет право на существование, хотя действительно речь идет не о четырехлетнем, а о годичном сроке. 18 декабря прошлого года было подписано это соглашение.

Лично я полагаю, что министерство в этом случае должно внимательнее относиться к тем документам, которые оно подписывает, к международным соглашениям. Потому что нет, на мой взгляд, никакого внятного объяснения, почему нужно было целый год практически – до 3 ноября ожидать с нашей стороны дополнительного толчка для того, чтобы внести его на ратификацию, провести через правительство и так далее.

Ушел целый год, в течение которого могли дети, юноши, девушки уже пользоваться результатами подписанного этого соглашения, в ходе летних экзаменов. Вот на это хотел бы обратить внимание. Спасибо.

Шперов Павел Валентинович, фракция ЛДПР: У меня вопрос к представителю правительства. Марина Борисовна, была такая информация о том, что на территории Абхазии действовали школы Гюлена, есть ли подтверждение данной информации, входят ли они в систему образования среднего? И, соответственно, будут ли признаваться их документы в качестве свидетельства о среднем образовании? Спасибо.

Лукашевич М.Б.: Спасибо за вопрос. Павел Валентинович, в соглашении речь идет о легализации документов, полученных в результате обучения по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию.

В Абхазии аналогичное законодательство об образовании, как и в Российской Федерации. Министерство образования и науки в свое время оказывало и экспертную поддержку по написанию всей нормативно-правовой базы Республики Абхазия, в связи с этим легализация документов предусматривается только входящих в государственную систему об образовании Республики Абхазия.

Иванов Сергей Владимирович: Уважаемые коллеги, в принципе, наша фракция не против того, чтобы мы налаживали дружеские отношения с соседями, потому что за последнее время у нас и так по периметру наших границ появилось достаточно врагов. Но все-таки, уважаемая Марина Борисовна, я бы хотел, чтобы вы в заключительном слове осветили такой момент.

Поскольку, вы знаете, у нас... нас больше интересует то, какие специалисты приедут к нам в Россию. И так, как вы сказали, что мы будем признавать все их образовательные документы, начиная от среднего до высшего образования плюс еще и дипломы о квалификации соответствующие, то мне очень интересно знать, какие меры принимает правительство для того, чтобы контролировать, насколько действительно основательно подходят в Абхазской Республике к подготовке специалистов. Потому что это же не баш на баш, то есть мы признаем ваши документы, вы признаете наши, вроде как дипломатический такой жест, с одной стороны, с другой стороны, мы можем нарваться на то, что у нас уже, к сожалению, в России были случаи, когда мы ставили вопрос о признании даже элементарных водительских прав жителей одной из союзных республик.

Вот это вот вопрос очень интересный. Поэтому будьте добры, в заключительном слове осветите, пожалуйста, эту тему. Спасибо.

Бортко Владимир Владимирович, фракция КПРФ: Фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе поддерживает ратификацию соглашения о взаимном признании между Республикой Абхазией и Российской Федерацией. Одновременно фракция напоминает, что неоднократно в заявлениях своего лидера Зюганова Геннадия Андреевича настаивала на признании Российской Федерации двух республик Донбасса – ЛДНР и ДНР, так, как это было сделано в отношении глубокоуважаемой Республики Абхазия. Спасибо. Мы поддерживаем.

Катенев Владимир Иванович, фракция «Единая Россия»: Фракция «Единая Россия» также поддерживает ратификацию данного соглашения. Это соответствует и пожеланиям нашей молодежи, которая хочет учиться в Российской Федерации, желающие в Абхазию могут быть. Это повышает, как уже было сказано, экспертный потенциал нашего образования. И самое главное, что сегодня молодежь Абхазии учится в третьих странах, и, конечно, для нас было бы более выгодно, чтобы они продолжали обучение в Российской Федерации. Фракция поддерживает.

Председательствующий: Спасибо. Марина Борисовна, у вас есть возможность с заключительным словом выступить. Пожалуйста.

Лукашевич М.Б.: Благодарю. Коллеги, я еще раз остановлюсь на том, что при подготовке соглашения учитывалось, что в Республике Абхазия обучение осуществляется по государственным образовательным стандартам, в основе которых с 1993 года лежат российские образовательные стандарты. А также отмечу, что в соглашении предусмотрено в статье 9 создание по инициативе любой из сторон экспертного комитета для того, чтобы урегулировать в случае возникновения вопросов в процессе реализации соглашения о признании проблемных тем.

У нас заключен в рамках договора о сотрудничестве совместный план действий с коллегами из Министерства образования Республики Абхазия, он действует на постоянной основе. В рамках него происходят, ну собственно, и консультации, и работа по сопряжению, как нашей правовой базы, так и образовательных программ.

В связи с этим мы считаем, что поддержка данного законопроекта во многом будет благоприятствовать для обмена между образовательными организациями наших стран.

Председательствующий: Спасибо. Коллеги, обсуждение завершено.

Ставлю проект федерального закона на голосование.

Включите режим голосования.

Покажите результаты.

Результаты голосования (11 час. 11 мин. 19 сек.)

Проголосовало за - 408 чел (90,7 %).

Проголосовало против - 0 чел (0,0 %).

Воздержалось - 0 чел (0,0 %).

Голосовало 408 чел.

Не голосовало 42 чел (9,3 %).

Закон принят единогласно.

Стенограмму пленарного заседания Госдумы РФ редакции «Абхазия-Информ» предоставила пресс-служба Института стран СНГ