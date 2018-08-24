ЭТОЙ НОЧЬЮ НЕИЗВЕСТНЫЕ УКРАЛИ ОКОЛО 300 МЕТРОВ 600-ПАРНОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ТЕЛЕФОННОГО КАБЕЛЯ

Сухум. 14 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . Неизвестные сегодня ночью украли около 300 метров 600-парного магистрального кабеля, вскрыв телефонный люк в парке им. Надежды Курченко в Сухуме. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил начальник Госуправления связи и массовых коммуникаций РА Лаша Шамба.

«Кабель соединял центр города с западной частью. Кроме того, к кабелю подходили различные соединительные линии и другие коммуникации. Злоумышленники не только нанесли серьезный ущерб городской телефонной сети, но и оставили без связи под Новый год до 1000 абонентов, проживающих в районе парка и выше железнодорожного вокзала», - с сожалением констатировал Шамба.

Он напомнил, что аналогичный факт имел место и в прошлом году. Около месяца жители этой части города оставались без связи.

«История повторяется. Злоумышленники преподнесли гражданам «подарок» на Новый год. Для прокладки нового кабеля понадобится время. И хотя в этом нет нашей вины, мы, тем не менее, приносим извинения нашим абонентам за неудобства», - сказал Лаша Шамба.