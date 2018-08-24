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Абхазия Информ

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ В НЕБО ВЫПУСТИЛИ 85 ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

Новости Пятница, 14 декабря 2018 18:46
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В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ В НЕБО ВЫПУСТИЛИ 85 ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

 

Сухум. 14 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. В Музее Боевой Славы им. В. Ардзинба в Сухуме прошла акция памяти жертв Латской трагедии. Организовали ее сотрудники музея, Ассоциация женщин - ветеранов грузино-абхазской войны и Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации города Сухум.

Почтить память людей, сгоревших заживо в сбитом грузинскими оккупантами вертолете, пришли ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года, родственники погибших, школьники.

Акция памяти началась в 16:30 с открытия музейной экспозиции, посвященной этой скорбной дате. Она включается в себя обломки сбитого над Латой вертолета, детские игрушки, фотографии всех погибших.

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Ученица сухумской средней школы №14 Милана Попкова прочитала стихотворение Тамары Барциц «Баллада о сожженном вертолете».

В 17:30 (время падения вертолета) участники траурного мероприятия с зажженными свечами направились в Парк Славы, где возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг..  Под звук метронома в небо выпустили 85 белых воздушных шаров.

«Эта акция проводится по инициативе Музея Боевой Славы третий год подряд. Для нас самое главное – сохранить в наших сердцах память о той страшной трагедии и передать ее молодому поколению. Это история нашей страны, и мы обязаны помнить о невинно убиенных в тот страшный для нас всех день. Мы собираемся здесь во имя мира на нашей земле!» – подчеркнула директор музея Мзия Бейя.

Вертолет ВВС России Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту, был сбит грузинскими вооруженными силами над селом Лата Гулрыпшского района, 14 декабря 1992 года в 17:30 мск. Все находящиеся в вертолете люди – 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин, – погибли.

Прочитано 40 раз Последнее изменение Пятница, 14 декабря 2018 18:54

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