17 ДЕКАБРЯ В РУСДРАМЕ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ХАДЖИ-МУРАТ»

Два вечера подряд на сцене РУСДРАМа будет разворачиваться «пластическая драма». Такого рода эксперимент впервые осуществляется в театрах Абхазии. Задумку режиссера Адгура Кове воплотила в жизнь балетмейстер Людмила Вединяпина (хореограф театра г. Борисоглебска).

На протяжении месяца велись репетиции спектакля. По словам режиссера Кове, идея постановки этого несценичного произведения Толстого принадлежит гендиректору РУСДРАМА Ираклию Хинтба.

В спектакле задействован основной состав труппы. Некоторым актерам приходится играть аж по три роли. По задумке режиссера в постановке участвует и сам Лев Николаевич Толстой в образе Сочинителя (актер Кирил Шишкин). Роль Хаджи Мурата играет Осман Абухба. Роль смотрителя музея, где хранится голова Хаджи Мурата, играет заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. (Как известно, голова Хаджи Мурата хранится в Кунсткамере в Санкт-Петербурге, могила же находится в Гахском районе Азербайджана).

Роль Лорис-Меликова играет Армен Амирбекян, Николая I - Любчо Спасов, генерала Воронцова – Аслан Киут. Марина Сичинава играет в этом спектакле две женские роли – супруги Воронцова Марии Васильевны и жены Хаджи Мурата Саны.

В роли Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, занят Тимур Кварчия. Солдата Петра Авдеева играет Эмиль Петров. Актриса Симона Спафопуло играет роли двух матерей, страдающих за судьбы своих сыновей, - Хаджи Мурата и солдата Авдеева.

В спектакле также заняты актеры Дмитрий Щукин, Лоида Тырькба-Даутия, Инал Инапха. Роль сына Хаджи Мурата Юсуфа исполняет сухумский школьник Давид Закарая.

В спектакле звучит музыка Генри Пёрселла, Георга Фридриха Генделя, Фредерика Шопена, Мориса Равеля, Николая Девитте, Агустина Лары, Имантса Калныньша, Фаустаса Латенаса, Ханса Циммера, Майкла Наймана, Филиппа Гласса, Армана Амара, аварская, лезгинская и кабардинская народная музыка.

Постановка этого спектакля стала возможной благодаря финансовой поддержке президента Рауля Хаджимба, генерального директора ООО "Вина и воды Абхазии" Николая Ачба и официального партнёр РУСДРАМа Компании "А-МОБАИЛ".

Зрители, пришедшие 16 декабря на предпремьерный показ, поделились своими впечатлениями в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм.

Замминистра культуры РА Батал Кобахия: Иногда предпремьерный показ спектакля бывает лучше, чем премьера. Завтра будет видно, так ли это. Но сегодняшний просмотр «Хаджи-Мурата" по мотивам произведения Льва Толстого, впечатлил.

Очень много пластических метафор с наложением великолепной музыки. Фольклор там прозвучал всего один раз, что совершенно не влияет на восприятие кавказскости темы. Музыка универсальна. Великолепная сценография, отличные костюмы, просто прорисованные мастерски, великолепный свет.

Все это уже становится неизбежным, когда попадаешь на премьеры в Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Ну, а остальные впечатления потом, не буду мешать зрителям самим определиться со своими впечатлениями. Я с удовольствием пойду завтра опять.

Еще одно важное событие - после долгого перерыва к нам вернулся Адгур Кове и просто замечательный театральный художник Батал Джапуа. Хотелось бы, чтоб это не стало хоть и великолепным, но единым театральным эпизодом в их творчестве».

Журналист Розита Герман: «Самое яркое впечатление недели – предпремьерный показ спектакля «Хаджи-Мурат» в РУСДРАМЕ! Было очень любопытно, как режиссер Адгур Кове будет работать с таким сложным материалом. Мне повезло. Когда я училась в АГУ на филологическом, мы обсуждали «Хаджи-Мурата» с Еленой Кобахия. На всю жизнь я запомнила описание поляны с цветами и репейником… Но как можно передать дух толстовской повести на сцене, я даже не представляла. А они рискнули и сделали удивительный, лаконичный спектакль, который захватывает с первых мгновений и не отпускает до самого конца. Рекомендую всем! И сама пойду еще обязательно!