МОЛОДЫЕ АБХАЗСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ВЫСТУПЯТ 23 ДЕКАБРЯ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО
Сухум. 17 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. 23 декабря в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоится концерт «В гостях у Моцарта» с участием Симфонического оркестра оперного театра при Московской консерватории.
Как сообщает пресс-служба Минкульта РА, в качестве приглашенных музыкантов в одном из престижных концертных залов выступят молодые абхазские музыканты: ученица Сухумской Детской музыкальной школы №2 лауреат международных конкурсов Эмилия Терзян-Хагба (класс заслуженной артистки Республики Абхазия Ольги Хагба) и студент Сухумского государственного музыкального училища им. А.Ч. Чичба лауреат республиканских конкурсов Барас Куджба (класс заслуженной артистки Республики Абхазия Нинель Бжания). В их исполнении прозвучит концерт в переложении для скрипки и фортепиано с оркестром В.А. Моцарта.
По приглашению главного дирижера симфонического оркестра В.А. Валеева дирижировать музыкантам будет главный дирижер Государственного Камерного оркестра Республики Абхазия заслуженный артист Республики Абхазия Давид Терзян.
Юный пианист Барас Куджба - первый пианист из Абхазии, который в 2016 г. выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с Президентским оркестром Российской Федерации.
Концерт проводится в рамках Плана сотрудничества между министерствами культуры Абхазии и России.
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