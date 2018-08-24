МОЛОДЫЕ АБХАЗСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ВЫСТУПЯТ 23 ДЕКАБРЯ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Сухум. 17 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. 23 декабря в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоится концерт «В гостях у Моцарта» с участием Симфонического оркестра оперного театра при Московской консерватории.

Как сообщает пресс-служба Минкульта РА, в качестве приглашенных музыкантов в одном из престижных концертных залов выступят молодые абхазские музыканты: ученица Сухумской Детской музыкальной школы №2 лауреат международных конкурсов Эмилия Терзян-Хагба (класс заслуженной артистки Республики Абхазия Ольги Хагба) и студент Сухумского государственного музыкального училища им. А.Ч. Чичба лауреат республиканских конкурсов Барас Куджба (класс заслуженной артистки Республики Абхазия Нинель Бжания). В их исполнении прозвучит концерт в переложении для скрипки и фортепиано с оркестром В.А. Моцарта.