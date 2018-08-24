ДАУР КОВЕ: «ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО РЕАЛИЗУЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ УСПЕХИ ГОСУДАРСТВА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ»

От того, насколько эффективно реализуется информационная политика, во многом зависят успехи государства на международной арене, его положительный образ в зарубежных медиа, привлекательность страны в мировом общественном мнении, считает министр.

Сухум. 18 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел всегда готово к предметному, открытому диалогу по всем актуальным вопросам, касающимся деятельности внешнеполитического ведомства Абхазии. Об этом заявил министр иностранных дел Даур Кове, выступая на на конференции «Информационная политика в современном мире», организованной Посольством России в Абхазии.

Д. Кове придает большое значение созданию различных информационных площадок, способствующих продвижению интересов Республики Абхазия в мире.

В качестве примеров таких информационных площадок он привел Движение «PROAbkhazia», инициатором создания которого выступил Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии, а также Межпарламентское движение «Лига друзей Абхазии», первое рабочее заседание которого состоялось в конце ноября этого года.

По словам министра, необходимо «своевременное и адекватное реагирование на информационно-пропагандистские выпады со стороны Грузии, ее западных друзей и партнеров».

МИД Абхазии выступает за предоставление Абхазии равные с Грузией возможности выступления на международных площадках, где рассматриваются вопросы грузино-абхазских отношений.

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Выступление Министра иностранных дел Д.В. Кове на конференции «Информационная политика в современном мире», организованной Посольством России в Абхазии (Сухум, 18 декабря 2018 г.).

Уважаемые участники конференции! Дорогие коллеги, друзья!

Прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение принять участие в работе весьма актуальной и полезной конференции и поприветствовать всех участников и гостей сегодняшнего мероприятия.

Актуальность вынесенной в название темы конференции совершенно очевидна. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что информационная политика в современных международных отношениях становится не только одним из ведущих компонентов в формировании представлений людей о тех, или иныхе актуальных вопросах международной повестки, но и все более важным инструментом в проведении внешней политики государства.

От того, насколько эффективно реализуется информационная политика, во многом зависят успехи государства на международной арене, его положительный образ в зарубежных медиа, привлекательность страны в мировом общественном мнении.

Информационная политика является важной составной частью внешнеполитической стратегии Республики Абхазия. Напомню, что одним из направлений деятельности нашего государства является создание привлекательного имиджа Республики Абхазия за рубежом. Это масштабная работа, которая, конечно, не ограничивается деятельностью только Министерства иностранных дел. В эту работу включены и другие учреждения и ведомства республики. Что же касается деятельности МИД Абхазии, следует отметить, что наша работа включает в себя, помимо качественного освещения деятельности МИД внутри страны, создание условий для непредвзятого, объективного восприятия Республики Абхазия в мире. В этом направлении работы предстоит еще очень много сделать. Информационный вакуум вокруг Абхазии все еще сохраняется. В его преодолении большое значение мы отводим полноценному развитию и совершенствованию всех имеющихся у Республики Абхазия информационных ресурсов. Нам необходимо стремиться к тому, чтобы таких ресурсов у нас стало гораздо больше. С этой целью мы изыскиваем различные возможности для донесения наших позиций до широкой международной аудитории.

В этой связи хотелось бы особо отметить предпринятые нами в этом году шаги по созданию своего рода информационных площадок, способствующих продвижению интересов Республики Абхазия в мире. В августе текущего года, в ходе международной конференции, посвященной 10-ой годовщине признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия, состоялась презентация неформального молодежного движения «PROAbkhazia». Важнейшей целью этого движения является, в первую очередь, распространение объективной информации о Республике Абхазия. Напомню, что инициатором создания этого движения выступил Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии, который совместно с российскими коллегами, также выполняет значимую роль в информационной политике Абхазского государства.

Нельзя не отметить и роль межпарламентского движения «Лига друзей Абхазии», первое рабочее заседание которого состоялось в конце ноября текущего года. Среди главных задач этого движения – содействие расширению международных связей Республики Абхазия, установление новых зарубежных контактов и донесение до международной аудитории объективной информации о нашем государстве.

Наверное, было бы слишком самонадеянно говорить, что этого достаточно. Конечно же, нет. Это еще только начало. Тем не менее, считаю, что это неплохой задел для постепенного расширения информационного присутствия Республики Абхазия в зарубежном медиапространстве.

Большое значение мы придаем своевременному и адекватному реагированию на информационно-пропагандистские выпады со стороны Грузии, ее западных друзей и партнеров. К сожалению, интенсивность пропагандистской риторики с этого направления не снижается. Помимо различных нелепых и абсурдных информационных вбросов, мы наблюдаем постоянное тиражирование разного рода материалов об Абхазии, в которых дается необъективное или одностороннее освещение тех или иных вопросов. Грузинская сторона, пользуясь своим преимуществом, выступает на различных международных площадках с целью формирования заведомо негативного образа Абхазии, распространяет мифы об «оккупации грузинских территорий», якобы массовых нарушениях прав человека в Абхазии и т.д.

Помимо задействования наших информационных ресурсов, мы активно используем имеющиеся у нас возможности в рамках Женевских международных дискуссий. В Женеве совместно с нашими коллегами из России и Южной Осетии мы высказываем наши позиции по всем наиболее актуальным проблемам, опровергаем одностороннюю, а зачастую просто ложную информацию представителей Грузии.

Вместе с тем, в условиях очевидного неравенства возможностей и при сохранении в целом позитивного отношения к Женевскому формату, абхазская сторона считает оправданным предоставление ей новых площадок для озвучивания своих позиций. Это позволило бы уравнять возможности Абхазии в ее противостоянии с Грузией в информационном пространстве.

В заключение хотелось бы подчеркнуть еще одну важную составляющую в работе МИД Абхазии, связанную, в том числе и с информационной сферой. Речь идет об обратной связи с гражданами, представителями экспертного сообщества, СМИ и общественными организациями. Министерство иностранных дел всегда готово к предметному, открытому диалогу по всем актуальным вопросам, касающимся деятельности внешнеполитического ведомства Абхазии.