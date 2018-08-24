АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИ: «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА»

Выступая на круглом столе, посол России в Абхазии Алексей Двинянин сказал: «Устойчивая работа информационных систем, средств коммуникации и связи имеет стратегическое значение для любой страны. Абхазия – не исключение. Информационная политика является важным фактором обеспечения суверенитета, обороноспособности, безопасности государства, эффективного развития экономики, социальной сферы, государственного управления на базе передовых, в том числе цифровых, технологий»

Сухум. 18 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. «Информационная политика в современном мире» – тема круглого стола, организованного во вторник, 18 декабря, Посольством России в Абхазии.

В 2016 году в России принята доктрина информационной безопасности, а с января 2018 г. вступил в силу федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

«Таким образом, в нашей стране заложен надежный правовой фундамент дальнейших практических шагов в этом направлении. При этом хочу подчеркнуть, что мы никому не навязываем ни своей правовой основы, ни защиты информационной безопасности. Каждое государство вправе решать эти вопросы самостоятельно», - сказал посол.

Ряд стран, по словам Двинянина, фактически поставили информационные технологии на военную службу, формируют свои кибервойска, а также активно используют информационное поле для ослабления конкурентов, продвижения своих экономических и политических интересов, решения геополитических задач в целом, в том числе и в качестве фактора «мягкой силы».

При разработке соответствующего законодательства, по мнению российского дипломата, Абхазии не следует идти по пути ограничения доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети Интернет, создания каких-то тотальных барьеров Необходимо строго соблюдать конституционное право граждан на получение и распространение информации.

«Однако, как и в других демократических странах, надо бороться с теми, кто использует информационное пространство для распространения радикальных идей, оправдания терроризма и экстремизма, решительно пресекать размещение материалов, угрожающих безопасности вашего государства, обществ в целом и отдельных граждан», - подчеркнул посол.

Алесей Двинянин вновь, как и в одном из своих первых интервью в должности посла России в Абхазии, выразил недоумение тем, «как мало пишут в абхазских СМИ о Грузии и грузино-абхазских отношениях, «а ведь Грузия - ваш непосредственный сосед и, надеюсь, в будущем партнер». Это дипломат считает явным недочетом по линии информационной политики.

«Я мало вижу убедительных фактологических материалов о политике Грузии в отношении Абхазии, например, о той же программе «Шаг в лучшее будущее», а ведь на грузинских сайтах на сей счет есть масса информации», - сказал посол.

Мало комментариев, по мнению российского посла, и по таким актуальным темам, как «Грузия – НАТО», «Женевские дискуссии по стабильности и безопасности в Закавказье».

«За исключением комментариев МИД Абхазии я практически не видел серьезных аналитических статей на эту тему, а жаль. Представляется, что именно сближение Грузии с НАТО, намерение США разместить в Грузии свои военные объекты должны были бы вызывать обеспокоенность у абхазских аналитиков и политологов», - отметил Двинянин. - Тема Женевских дискуссий, которым в октябре этого года исполнилось 10 лет, также раскрывается исключительно в комментариях абхазского МИДа, хотя, как представляется, этот формат мог бы играть для республики гораздо более широкую роль, нежели сегодня».

Алексея Двинянина «несколько коробит, что большинство материалов о российско-абхазских отношениях в СМИ если и не носят прямо негативный характер, то имеют негативный оттенок».

В качестве примера он сослался на статью экс-министра иностранных дел Вячеслава Чирикба о прохождении им через российско-абхазскую границу.

«К сожалению, сегодня отсутствует приглашенный нами экс-министр Вячеслав Чирикба. Мне было бы любопытно подискутировать на эту тему», - сказал посол.

Российский дипломат также затронул темы двойного гражданства и все еще не достигнутого соглашения о линии прохождения границы.

«Меня, как посла в союзнической стране, удивляет, что у нас отсутствует соглашение по линии прохождения границы. Каким образом мы можем заключить соглашение о двойном гражданстве, если у нас нет соглашения о линии прохождения границы? То же самое можно отнести и к другим соглашениям. … Как известно, председателем комиссии по границе с абхазской стороны является спикер парламента Валерий Кварчия, но данная тема находится в полном вакууме. Я ответственно хочу заявить, что без продвижения тех соглашений, которые я уже упомянул, мы не сможем продвинуться по другим соглашениям, которые очень важны для абхазских граждан. А ведь не секрет, что большинство граждан Абхазии является одновременно гражданами России», - отметил посол.

Не осталась без внимания и тема запрета на приобретение жилья негражданами Абхазии,

«Затрону, с вашего позволения, достаточно острую, не могу сказать, что актуальную для абхазского общества, но острую тему продажи недвижимости россиянам. Намеренно употребляю слово «россиянам», а не «иностранцам», потому что союзнические отношения всегда подразумевают, что мы можем по каким-то острым вопросам идти навстречу друг другу и делать какие-то исключения, и в данном случае из термина «иностранцы» выделить на первом этапе россиян», - сказал Алексей Двинянин.

Он считает, что эту тему следует обсуждать и в СМИ, и в Общественной палате ,и в Парламенте.

«Почему эти вопросы поэтапно не вынести на обсуждение. Никто не заставляет и не собирается заставлять Абхазию принимать такие решения вопреки мнению нации. Но эти вопросы требует обсуждения и решения. Для начала мы готовы поучаствовать на экспертном или любом другом уровне в обсуждении данных вопросов», - сказал дипломат.