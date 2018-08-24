ВАДИМ ЧЕХА РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В АБХАЗИИ

Предваряя разговор, он напомнил, что Россотрудничество было создано именно в этот день, девять лет назад, поэтому пресс-конференцию специально приурочили к этой дате.

Сухум. 18 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. В информагентстве «Sputnik Абхазия» состоялась пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадима Чеха.

Затем Вадим Чеха рассказал журналистам об основных направлениях деятельности, реализованных проектах и планах представительства Россотрудничества в Абхазии на будущее.

По словам Чехи, Россотрудничество регулярно проводит различные мероприятия гуманитарной направленности – круглые столы, фестивали, конкурсы. Представительство тесно взаимодействует с министерством культуры и историко-архитектурного наследия РА.

«Вызывает восхищение потенциал Абхазии в сфере киноискусства. Проведенные недавно круглый стол на тему «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» и презентация проекта «Киноревю» показали, сколько у вас талантливых актеров и режиссеров и что в перспективе Абхазия может стать Черноморским Голливудом», – считает Вадим Чеха.

Большое внимание, по его словам, Россотрудничество уделяет внеурочной деятельности школьников. Представительство организует мероприятия связанные с историческими событиями, объединяющими и прославляющими Абхазию и Россию. Проведение творческих вечеров в школах способствует получению учащимися новых знаний, выявлению приоритетов и возможности найти свой путь в жизни, считает Вадим Чеха.

Еще одно важное направление работы – историко-патриотическое. Речь идет о проведении совместных акций, например таких, как «Бессмертный полк» - в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Проводимая Россотрудничеством молодежная политика направлена на выявление перспективных молодых людей с лидерскими качествами, вовлечение их в спортивные и гуманитарные мероприятия.

В этом направлении работают две программы: «Здравствуй Россия!», по которой молодые люди во время поездки в Российскую Федерацию знакомятся с ее культурой, историей, городами, и «Школа молодого лидера», предусматривающая проведение российскими преподавателями лекций, конкурсов и мастер-классов, которые в свою очередь способствуют карьерному росту абхазской молодежи.

Образовательное направление в первую очередь предусматривает выделение квот на поступление абхазских выпускников в российские вузы. При этом Вадим Чеха подчеркнул, что квоты на обучение должны выделяться в соответствии с потребностями общества и государства.

«В Абхазии с избытком юристов, экономистов и международников, поэтому квоты будут представляться только по нужным республике профессиям», - констатировал Чеха.

Он также подчеркнул, что в АГУ есть квалифицированные преподаватели по многим специальностям, поэтому квоты Россотрудничества не должны с ними пересекаться. В то же время он сообщил, что после защиты диплома бакалавра в АГУ, выпускники могут обращаться в Россотрудничество за квотами в магистратуру российских профильных вузов.

Напомнил он и о поддержке Россотрудничеством спортивных мероприятий. В этой связи Чеха выразил благодарность Компании «А-Мобаил» за помощь, оказанную в организации «Сухумского марафона», который состоялся 13 октября.

«Речь в данной ситуации шла не о рекордах, а именно о пропаганде спорта», - отметил руководитель представительства Россотрудничества.

Россотрудничество также занимается продвижением русского языка в Абхазии. Но бесплатные курсы русского языка в республике имеют свою специфику, так как практически все население владеет этим языком. Поэтому они направлены на совершенствование знания.

Кроме того, Россотрудничество способствует установлению связей между образовательными учреждениями России и Абхазии. Недавно благодаря Россотрудничеству прошел семинар для абхазских педагогов «Использование информационных ресурсов Интернета». Это были курсы повышения квалификации для 50 преподавателей, после которых они получили соответствующие сертификаты.

Россотрудничество готово оказывать помощь и в получении профессионального образования в школах, и проводить общеобразовательные экспедиции с раздачей русской литературы в районах.

В ряде школ состоялись лекции по борьбе с молодежным экстремизмом и школьники с интересом к этой теме.

Вадим Чеха отметил, что он имеет многолетний опыт работы в сфере образования, и ему было интересно прочитать 12 декабря - в день 25-летия Конституции Российской Федерации лекцию в Абхазском государственном университете на тему «Карьера юриста в современном обществе».

В Литературной гостиной Россотрудничества проходят творческие вечера с участием молодежи и интеллигенции, во время которых обсуждаются биографии и творчество российских писателей, деятелей культуры. К примеру, недавно прошли вечера посвященные творчеству сестер Бубновых и Александру Солженицыну.

«Высокая нравственная позиция таких людей помогает становлению молодых людей», - подчеркнул Вадим Чеха, отметив при этом, что все мероприятия в сфере культуры носят образовательный характер, а образовательные – культурный.

Он сообщил, что Россотрудничество готово оказывать содействие в публикации материалов молодых абхазских журналистов в российских изданиях.

Пользуясь случаем, Вадим Чеха пригласил журналистов к сотрудничеству – освещению деятельности Россотрудничества.