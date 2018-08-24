КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АБХАЗИИ

Министр иностранных дел Даур Кове отметил, что «от того, насколько эффективно реализуется информационная политика, во многом зависят успехи государства на международной арене, его положительный образ в зарубежных медиа, привлекательность страны в мировом общественном мнении». http://abkhazinform.com/item/8212-daur-kove

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в своем вступлении остановился как на общих вопросах информационной политики и информационной безопасности, так и на разных аспектах российско-абхазских отношений и их освещении в СМИ. http://abkhazinform.com/item/8215-aleksej-dvinyanin

«Связи и взаимоотношения в новых информационных реалиях перестали носить четкий характер, потребитель сам волен выбирать источник информации. Сегодня источником информации №1 в мире стал Интернет. Люди перестали делиться на категории журналистов, репортеров. Все перемешалось… Пишущие люди разнородны и не всегда квалифицированны. Этот момент надо регулировать и каким-то образом поставить его на профессиональный уровень", - подчеркнул Бжания.

По его мнению, в первую очередь государству следует обратить внимание на развитие интернет-СМИ.

«У нас должны появиться собственные политические, общественные площадки, которые будут генерировать интересную и актуальную информацию. … Если у нас не будут ядра информационной политики, я вас уверяю, мы будем плестись в хвосте, жаловаться, но ситуация от этого не улучшится", - считает он.

Требуют внимания и «классические СМИ» – телевидение, печатные издания, которыми пользуется немало людей, привыкших именно к таким каналам информации.

«В медиапространство важно привлекать молодежь, которая получила образование и в России, и в Абхазии. Надо создавать стартапы не только в бизнесе, но и в медиапространстве, формировать редакции, площадки классической журналистики, повышать профессиональный уровень частных и государственных СМИ», - подчеркнул Бжания.

Немаловажное значение Бжания придает и созданию условий для выхода абхазских СМИ в международное медиапространство.

«Мы должны просто жаловаться на то, что у нас чего-то нет или нас там нет. Надо не жаловаться, а вкладывать усилия, и тогда мы получим дивиденды», - сказал он.

В своем выступлении Бжания также затронул и вопросы освещения российско-абхазских отношений.

"Если имеет место какой-то факт, мы не можем просто констатировать, что это плохо. Мы должны понять, почему это происходит, разобраться в причинах и предпринять меры, чтобы свести на нет негативные тенденции. Присутствуя на различных российско-абхазских встречах, мне не раз приходилось слышать: «Вы что-то хотите, мы это сделаем. Но и вы, в свою очередь, сделайте нам что-то. Друзья и союзники так не могут разговаривать», - уверен Бжания.

Бжания выступает за реализацию совместных взаимовыгодных проектов.

«Почему мы не обсуждаем инвестирование в экономику Абхазии, общие проекты в медиапространстве, совместные усилия во внешней политике? Почему, разговаривая, выставляем друг другу взаимные условия. Это создает негативный контекст, которого не должно быть", - заметил он.

По словам Бжания, Абхазия никогда и ничем, ни на каком из этапов своего развития не давала почувствовать недружественность в отношении России. «Если у России и есть большой друг, так это маленькая страна Абхазия», - сказал он.

«Я с благодарностью вспоминаю русских ребят, которые в самое тяжелое для Абхазии время войны пришли к нам на помощь, которые погибали здесь. Я этого никогда не забуду, и никто этого никогда не забудет», - подчеркнул он.

Что касается темы «Грузия – НАТО», которой по мнению посла России в Абхазии Алексея Двнияниа, уделяют мало внимания абхазские журналисты и эксперты, Бжания сказал: «Эта тема не может нас не интересовать. Это связано и с нашей безопасностью… Но НАТО угрожало и в 90-ые годы. Если бы Абхазия не проявила такое упорство, отстаивая свой государственный суверенитет, а тогда руководство России выступало за объединение Абхазии с Грузией, то, боюсь, НАТО было бы не у границы по Ингуру, а у Псоу».

Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба выразила сожаление по поводу того, что «сегодня у Абхазии фактически нет такого активного информационного сопровождения внутренней и внешней политики».

«Я высоко ценю деятельность МИД РА. Но одного этого министерства недостаточно для проведения государственной информационной политики».

Она также отреагировала на замечание российского посла по вопросу о продаже жилой недвижимости. «Это, действительно, очень чувствительный вопрос. К сожалению, в российских СМИ эта тема очень часто преподносится в негативном ключе, хотя на самом деле россияне могут приобретать коммерческую недвижимость в Абхазии. Что касается жилья, то по действующему законодательству, его могут приобретать только граждане Абхазии».

Она напомнила, что в Общественной палате уделяли большое внимание этой теме, было организовано несколько слушаний, разработана вполне компромиссная концепцию.

«Мы проанализировали существующие в абхазском обществе фобии относительно того, что россияне начнут скупать жилую недвижимость, цены на нее резко подскочат и жители Абхазии не смогут сами ее приобретать. Да, такие опасения существуют. Они также связаны и с довольно высоким уровнем коррупции наших чиновников. Во многом люди не доверяют нашим властям, боятся, что кто-то будет наживаться на продаже жилой недвижимости , а государство ничего не получит», - сказала Нателла Акаба и пообещала передать послу наработки и рекомендации, подготовленные юристами Общественной палаты.

По её мнению, в российских СМИ больше негативной информации об Абхазии, чем позитивной. «Есть несколько авторов в РФ, которые уже по традиции пишут про Абхазию только необоснованные гадости. Недавно появилась статья о том, что Абхазия якобы отворачивается от России и поворачивается в сторону Грузии. Некоторые договариваются до того, что Абхазия поворачивается в сторону Запада, и даже США. Но это же полная чушь!» - сказала Акаба.

В том, что в российских СМИ немало негатива об Абхазии, в этом, как полагает Акаба, вина и самой Абхазии. «Мы очень слабо работаем с российскими СМИ. Наверное, надо создавать какие-то форматы, организовывать пресс-туры. Во время войны и после нее абхазские репортажи часо появлялись на российских телеканалах. Но сейчас этого почему-то нет. Я считаю, что наши власти должны серьезно озаботиться этой проблемой», - сказала она.

Член Общественной палаты, журналист Надежда Венедиктова привела в пример Новую Зеландию, где недавно приняли закон, запрещающий продажу недвижимости иностранцам. С 1 января 2019 года в и Австралии вступает в силу закон о запрете продажи недвижимости иностранным гражданам.

«В Венеции свободная продажа недвижимости привела к деградации города. Когда-то там было полумиллиона людей, сейчас живет 260 тысяч. Почему? Да потому, что состоятельные иностранцы приезжают, покупают недвижимость, живут там 2 - 3 недели в год. Квартиры и особняки стоят пустыми, а молодые семьи вынуждены уезжать, тка как не могут купить жилье из-за роста цен. Поэтому в России не должны так остро реагировать на запрет продажи жилья иностранцам в Абхазии, поскольку эта маленькая страна, учитывая негативные тенденции в мире, защищает права своих жителей», - сказала Н. Венедиктова.

«Надо признать, что абхазская журналистика на современном этапе - это информационная журналистика. В журналистике существуют различные жанры, в том числе и аналитический Нам же пока что ожидать аналитической журналистики не приходится. Это не реально!» - сказал председатель Союза журналистов Абхазии, гендиректор «Абаза ТВ» Руслан Хашиг.

По его словам, сегодня журналисты освещают события, происходящие в стране и информируют население о существующих экспертных оценках.

«Что касается освещения темы грузино-абхазских отношений, то «в 90-ые годы она преобладала в абхазских СМИ, так как была динамика, активно велся переговорный процесс на разных площадках в Сухуме, Тбилиси, Женеве, Нью-Йорке. Всё это широко освещалось в СМИ. Сейчас же имеется единственная площадка - Женевские дискуссии, продолжающиеся 10 лет. Участники меняются, а повестка нет. Нет никакой динамики, а отсюда и интереса у читателей и зрителей», - заметил Р. Хашиг.

Удивление Руслана Хашиг вызывает то обстоятельство, что вопрос приобретения жилой недвижимости негражданами Абхазии стал одним из приоритетов при обсуждении российско-абхазских взаимоотношений.

«Почему именно вопросы недвижимости и гражданства? Почему именно эти вопросы должны определять судьбу наших межгосударственных отношений? Кто так решил? - спросил Хашиг. - Вспомните XIХ век, помимо войны и ее последствий – депортации и махаджирства, сколько культурных проектов было в Абхазии? Мы и сегодня вспоминаем эти проекты. Почему же сегодня российско-абхазские отношения свелись к сугубо строительно-экономическим? А где гуманитарные?»

По словам Хашига, абхазское общество не пока готово обсуждать некоторые темы, у него есть свои опасения, и это надо понимать. «Надо находить те направления, в которых мы можем успешно сотрудничать», - отметил он.

Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Руслан Бганба считает, что информационная безопасность напрямую связана с государственной политикой.

"Если государство не выработает эту политику, ни о какой безопасности и речи быть не может. Государственная политика в этом отношении сейчас более ситуационная, нет какого-то долгосрочного плана и видения как ее выстраивать", - заметил он.

При этом он особо подчеркнул, что контроль медиапространства со стороны государства не должен означать цензуры. Власть должна помочь профессиональному журналистскому сообществу реализовывать информационную политику, сейчас СМИ не хватает этой поддержки. Инвестиции в медиа обязательно принесут свои плоды, и эту работу необходимо проводить, так как на международной арене и у Абхазии, и у России много врагов, с которыми нужно бороться современными методами, уверен Бганба.

Председатель правления Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн предложила подумать о подготовке журналистов-международников и создании кафедры международной журналистики при отделении международных отношений Абхазского Госуниверситета. Эту идею поддержал министр иностранных дел РА Даур Кове.

Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев и глава Представительства Приднестровской Молдавской Республики в РА Гарри Купалба рассказали об информационной политике и работе масс-медиа РЮО и ПМР.