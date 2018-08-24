РАУЛЬ ХАДЖИМБА: ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ В СРОКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ

Он также озвучил цели, которых надо достичь в ближайшие годы:

Сухум. 19 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . «Конституцию никто не отменял, и я как глава государства буду следовать ее положениям. Выборы пройдут в сроки, определённые нашими законами. Никаких переносов не будет. А выдвигаться могут те, кто изъявит желание вести наш корабль, вести Абхазию в светлое будущее, вперед. И у меня это право есть». Об этом заявил президент Рауль Хаджимба, выступая на съезде республиканско политической партии «Форум народного единства Абхазии»

"Во-первых, это укрепление и модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение производительности труда, рост доходов граждан, совершенствование налоговой политики и рост собираемости платежей в целях обеспечения больших доходов бюджетов всех уровней.

Во-вторых, продолжать гарантировать выполнение социальных обязательств, обеспечить повышение зарплат, пенсий и пособий.

В-третьих, нужно в дальнейшем укреплять судебную систему на принципах независимости, прозрачности и справедливости, обеспечить защиту имущественных и других личных прав, исполнение судебных решений.

В-четвёртых, необходимо продолжать работу по укреплению позиций абхазского языка, полноценной реализации соответствующего законодательства.

В-пятых, нужно начать активную борьбу с коррупцией, предполагающую планомерную реализацию имеющегося законодательства, обеспечение открытости сведений о доходах чиновников, государственных закупках, осуществляемых министерствами и ведомствами, антикоррупционную экспертизу, включая общественную, проектов законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих гражданские и социально-экономические права людей.

В-шестых, продолжить формирование современной политической системы - отзывчивой к запросам граждан, эффективной и сбалансированной - что предполагает совершенствование системы государственного управления, расширение доступа к принятию решений всем группам общества - в первую очередь, этническим.

В-седьмых, продолжать укрепление внутренней и внешней безопасности путем расширения возможностей органов внутренних дел, укрепления Вооруженных сил, повышения престижа службы в армии и в правоохранительных структурах.

И, наконец, но это отнюдь не последнее по значимости, мы должны максимально воспользоваться возможностями, которые открывают перед нами отношения союзничества и стратегического партнёрства с Российской Федерацией, да и сами эти отношения необходимо развивать и углублять».

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РАУЛЬ ХАДЖИМБА, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Абзеира шәықәзааит, ҳаҭыр зқәу аиҳабацәа, аиҵбацәа, ҳауаажәлар зегьы, ҳҩызцәа!

Иахьатәи ҳаизара ду иалахәуп даара аџьабаа збахьоу, Ҳаҧсадгьыл алахьынҵа, ҧхьаҟатәи ҳусқәа хьаас измоу аиҳабацәа, Афорум аветеранцәа, аибашьцәа. Ара иҟоуп иара убас аиҳабацәа зықәгәыҕуа аҿар, уаҵәы аҳәынҭқарра аҧеиҧш знапы ианаҳҵаша абиҧара ҿыц рхаҭарнакцәа. Афорум ҿыц ицәырҵыз партиам, иамоуп аҧышәа, ақәра, аҳаҭыр, убри азоуп иара аизара дуқәа рышҟагьы ауаа агәыҕра рыманы изымҩахыҵуа.

Ибзианы издыруеит шәызегь гәҭыхас ишшәымоу ихадароу акы: зықьҩыла аҵеира рхы зқәырҵаз ахьыҧшымра аиқәырхара, ауаа реидкылара, аизыразра, аилибакаара, аҳәынҭқарра амчхара ҕәҕәахартә аусеицура.

Иҳалшо ала, ҳаргьы убри ауп ҳазҿыз аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы. Иҟоуп ҳзыхьӡаз, ҳазхьымӡаз, адәныҟатәи афакторқәа ирыхҟьаз. Аха ҽнакгьы ҳгәы рҭынчны ҳтәамызт. Ирацәан ахҭысқәа. Ҳтәылагьы рылахәын ҳакәша-мыкәша ицоз апроцессқәа. Иҳаҧшаауан амҩақәа ҳҳәынҭқарра амчхара зырҕәҕәаша, ҳарҿагылан политикала, дипломатиала Аҧсынтәыла ҵызшәаауаз амчрақәа.

Имариамызт профессионалла иазыҟаҵоу ауаа рыҧшаара, аиаша ҳҳәозар, уи аҟара иҕәҕәам ҳкадртә резервқәа, избанзар аибашьра ашьҭахь урҭ системала разыҟаҵара иахьынӡахәҭоу ахылаҧшра амамызт. Иаалырҟьаны анапхгаратә кадрқәа рцәыргара залшом, ианыҟам иахәҭоу абаза. Ҳаҧхьаҟагьы ари зегь реиҳа иактуалтәу проблеманы ҳҿаҧхьа иқәгылоуп.

Аха иҟоу рахьтә иреиҕьу ҳрышьҭан. Анс ҳҳәа, арс ҳҳәа, адунеиаҿ имҩаҧысуа акризис аӡыблара ҳҽамҭақәа, алшарақәа ҳаҧшаауан ҳреспублика аекономикатә лшарақәа реиҕьтәразы, ҳзықәгәыҕуа ҳарратә структурақәа реиқәырхаразы, ҳҳәаақәа рырҕәҕәаразы, ҳанхаҩыжәлар рыбзазашьа, ишырҳәо еиҧш рӡы-рымца, рфымца, рымҩа, рыбзазашьа маҷк иаҳзеиҕьтәуазар ҳәа. Аиашазы, избарц зҭахыу, лабҿаба ибартә иҟоуп ишыҟоу апрогресс, аизҳара.

Сгәы иаанагоит, ҳаҧхьаҟатәи ҳусқәагьы акырӡа иманшәалахап ҳәа, иаҳзалыршар аизыразра, аҳәоуеиқәшәара. Ахатәы интерес аганахь инышьҭаҵаны, аҳәынҭқарратә интерес аҧхьа иҳаргылар, досу хаҭала илшо ҟаиҵар уи аргылараҿы, хымҧада инагӡахоит ҳагәҭакы. Убрахь иҳархароуп амилаҭ рымч-рылша, рхәыцра, рҽазышәарақәа зегьы! Убасҟаноуп ианыҟало аҿиара, аизҳара, шәаргьы ҳаргьы ҳазхыццакуа алыҵшәа!

Обращаясь к вам, моим товарищам и соратникам, согражданам, я хотел бы меньше говорить о достижениях прошлого, обратившись к задачам на будущее.

Хотя, конечно, нельзя обойтись без беглого взгляда на выполненную нами работу за прошедшие годы.

Вы знаете, в каких сложных условиях нам приходилось работать с 2014 года. Острейший финансово-экономический кризис, иные неблагоприятные внешние и внутренние факторы заставляли нас искать дополнительные источники пополнения доходной части бюджета. В результате собственные доходы Абхазии в среднем выросли почти в два раза и продолжают оставаться на этом уровне по сей день. Да, нам сегодня сложно, но представьте себе, в какой ситуации мы бы оказались, не добившись роста собственных бюджетных возможностей.

Мы с самого начала говорили о необходимости реформ в различных сферах. Эту задачу нам удалось выполнить отчасти, но, тем не менее, утверждения об отсутствии реформ - не более чем политизированные высказывания, не имеющие ничего общего с действительностью.

За прошедшие годы произошли коренные изменения в организации бюджетной системы и контроля государственных финансов - речь идёт о внедрении казначейской системы исполнения бюджета и в целом реформы бюджетного процесса.

Произошли положительные изменения в банковской системе. Нам удалось не только не допустить кризисных явлений, но и добиться оздоровления банковской системы, укрепления основных банков - в первую очередь, Сбербанка. Внедрена и развивается система безналичных расчетов, стали гораздо доступнее и разнообразнее кредитные продукты, но их объемы недостаточны для удовлетворения всех запросов.

Активно продвигается конституционная реформа. Учреждён и начал работу Конституционный суд - важнейший орган конституционного контроля. Это событие исторического значения. Разработаны, приняты и вступили в силу десятки законодательных актов, направленных на совершенствование судебной системы. Значительно возросло бюджетное финансирование судебной системы, укрепилась материально-техническая база судов, введено в эксплуатацию здание Дома Правосудия. Результатом судебной реформы должно стать повышение авторитета судебной власти и качества отправления правосудия.

Мы провели реформу местного самоуправления, наделив большими полномочиями Собрания.

За последние годы мы существенно укрепились в вопросах языковой политики, репатриации и демографии - вопросах сохранения нашей государственности. С целью упрочения позиций государственного языка был учрежден Комитет по языковой политике в структуре Кабинета Министров. Комитет по репатриации был преобразован в министерство с целью обеспечения более эффективной и масштабной деятельности в этом направлении. По инициативе депутатов парламента создан демографический фонд, который активно поддерживается исполнительной властью, государством. Его работа уже приносит ощутимые результаты.

В экономике запущены проекты, направленные на развитие собственного производства. Привлечены внешние инвестиции, реализована программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, что в последующем требует усиления контроля исполнения заявленных проектов. Ведется работа по системным, институциональным изменениям в экономической сфере.

Мы многого добились в важнейшей сфере развития абхазо-российских отношений. Договор о союзничестве и стратегическом партнёрстве позволил значительно продвинуться в развитии сотрудничества в сфере обороны и безопасности, правоохранительной деятельности, здравоохранения и гуманитарного развития.

Абхазия медленно, но планомерно укрепляет международные позиции. Установление официальных отношений с Сирией продвигает нас к искомой цели - широкому международному признанию.

Да, нас много критикуют - но такова судьба каждого, кто берет на себя высшую ответственность в стране. Вспомните нашу новейшую историю. Критика бывает обоснованной и тенденциозной, конструктивной и разрушительной. В любом случае, нам нужно слышать разные мнения, учиться воспринимать их и на этой основе улучшать качество работы.

Ноша президентской власти огромна. Иногда кажется, что легче сбросить её с плеч и жить нормальной жизнью. Но в то же время понимаешь, что нужно довести до конца начатое, завершить запланированное, постараться максимально выполнить обещания.

Нас иногда обвиняют в отсутствии некоей жёсткости в управлении, в принятии «мягких решений», кажущихся некоторым недостаточно решительными и эффективными. Мне кажется, что те, кто так считает, путают жёсткость и принципиальность с жестокостью и авторитарным стилем. Хочу сказать с уверенностью: такой стиль управления противоречит духу, культуре и традициям нашего общества. Ничего, кроме разрушительных последствий, он не несет. Поэтому во всех наших решениях мы руководствуемся исключительно интересами нашего народа и государства. И в то же время, никто не отменял строгости и принципиальности в работе - этим принципам мы следовали и будем следовать.

Нужно сохранить стабильность и предсказуемость государственного управления, спокойствие в обществе, избегать экстремальных форм политической деятельности. При этом важно более активно откликаться на запросы людей, честно давать себе отчет в собственных недостатках и делать все для объединения общества. А объединить общество сегодня можно только на основе созидательной повестки дня - реальной, а не виртуальной. Эта задача, к сожалению, пока остается невыполненной - но я твёрдо верю в её выполнимость.

Будет вполне уместно напомнить нашим политическим оппонентам о том, какой тяжелейший багаж проблем нам достался в свое время. Но мы общими усилиями не допустили разрастания системного кризиса и заложили основы для развития. И мы должны продолжить это движение не раздавая пустые и невыполнимые лозунги и обещания, а опираясь на конкретные планы и действия.

Каких целей мы должны достичь в ближайшие годы?

Во-первых, это укрепление и модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение производительности труда, рост доходов граждан, совершенствование налоговой политики и рост собираемости платежей в целях обеспечения больших доходов бюджетов всех уровней.

Во-вторых, продолжать гарантировать выполнение социальных обязательств, обеспечить повышение зарплат, пенсий и пособий.

В-третьих, нужно в дальнейшем укреплять судебную систему на принципах независимости, прозрачности и справедливости, обеспечить защиту имущественных и других личных прав, исполнение судебных решений.

В-четвёртых, необходимо продолжать работу по укреплению позиций абхазского языка, полноценной реализации соответствующего законодательства.

В-пятых, нужно начать активную борьбу с коррупцией, предполагающую планомерную реализацию имеющегося законодательства, обеспечение открытости сведений о доходах чиновников, государственных закупках, осуществляемых министерствами и ведомствами, антикоррупционную экспертизу, включая общественную, проектов законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих гражданские и социально-экономические права людей.

В-шестых, продолжить формирование современной политической системы - отзывчивой к запросам граждан, эффективной и сбалансированной - что предполагает совершенствование системы государственного управления, расширение доступа к принятию решений всем группам общества - в первую очередь, этническим.

В-седьмых, продолжать укрепление внутренней и внешней безопасности путем расширения возможностей органов внутренних дел, укрепления Вооруженных сил, повышения престижа службы в армии и в правоохранительных структурах.

И, наконец, но это отнюдь не последнее по значимости, мы должны максимально воспользоваться возможностями, которые открывают перед нами отношения союзничества и стратегического партнёрства с Российской Федерацией, да и сами эти отношения необходимо развивать и углублять.

Мы не можем и не должны ввергать страну в нестабильность, обнулять достигнутое и полагаться на неопределенность в будущем.

Сохранение стабильности и преемственности, продолжение работы, направленной на положительные изменения в жизни страны и каждого из нас, зависят от поддержки народа. Именно от вас будут зависеть, уважаемые сограждане, наши дальнейшие шаги, продолжение активной работы на благо народа и государства.

Я прекрасно осознаю все наши недостатки и недоработки за прошедшие годы. Меня нельзя упрекнуть в отсутствии самокритики, и готов сделать все для их исправления. В то же время, сделанное - а сделано было значительно - не позволяет нам увязнуть в самобичевании. Мы должны смело смотреть вперед и продолжать активную работу на благо наших людей, нашего государства.

Граждане должны ощущать реальные позитивные перемены в своей жизни, в этом смысл и цель всей нашей работы. И только тогда мы сможем рассчитывать на рост поддержки людей.

Несмотря на объективные неблагоприятные факторы, мы старались защитить интересы большинства людей, не уменьшили, а увеличили объёмы социальной поддержки, не допустили провалов в социальной сфере. Заработные платы и пенсии выплачиваются своевременно и в полном объеме.

Невозможно решить все проблемы. И, к сожалению, невозможно помочь каждому, кто нуждался в нашей поддержке - у государства нет таких ресурсов и возможностей. И я прошу каждого понять нас.

Мне хочется искренне поблагодарить всех тех, кто трудился и трудится не покладая рук, кому небезразлична судьба нашей страны, наше общее будущее. Только вместе, общими усилиями и с общим пониманием целей, мы сможем двигаться вперед. Призываю политические силы страны к цивилизованной конкуренции в выборный год.

Мы не должны допустить дестабилизации обстановки и угроз экономическому развитию, важно продемонстрировать миру политическую зрелость и готовность к конкурентной политической борьбе в законных рамках.

Конституцию никто не отменял, и я как глава государства буду следовать ее положениям. Выборы пройдут в сроки, определённые нашими законами. Никаких переносов не будет. А выдвигаться могут те, кто изъявит желание вести наш корабль, вести Абхазию в светлое будущее, вперед. И у меня это право есть.