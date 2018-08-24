В СУХУМЕ ПРОШЕЛ XIV СЪЕЗД ПАРТИИ «ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ»

Повестка дня съезда включала в себя три вопроса: обсуждение общественно-политической ситуации в стране; выборы нового руководителя ФНЕА и членов политсовета; принятие резолюции съезда.

Сухум. 19 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . Сегодня в Сухуме прошел XIV съезд республиканской политической партии «Форум Народного единства Абхазии». На съезд было избрано 400 делегатов со всех городов и районов республики, присутствовало 380.

Предваряя свое выступление, председатель партии Даур Аршба поблагодарил присутствующих за участие в съезде.

«Вопреки бытующим разговорам, что партия власти теряет своих членов, что, дескать ряды ее сторонников редеют, присутствие такого числа участников говорит об обратном», – подчеркнул Аршба.

Далее он выступил с докладом ""Об общественно-политической ситуации в стране и актуальных проблемах развития государства»

(Тексты всех выступлений можно прочесть в рубрике «Точка зрения» http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8221 )

На съезде так же выступили: заместитель председателя ФНЕА Аслан Барциц, педагог Валико Тания, член партии Тимур Гулиа, председатель Госкомитета по физкультуре и спорту Баграт Хутаба, советник президента РА по вопросам науки и культуры Владимир Зантария.

Все они говорили о поддержке курса проводимого руководством страны и лично президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

«Мы многое пережили и через многое прошли. У нас были трудные периоды, но мы, тем не менее, обязаны продолжить партийную работу. Боле того, если Рауль Хаджимба согласится выдвинуться кандидатом на пост президента на следующий срок в 2019 году, мы поддержим его кандидатуру», – сказал Владимир Зантария.

Выступая на съезде, президент Р. Хаджимба коротко остановился на уже выполненной работе, а также озвучил цели, которые должны быть достигнуты в ближайшие годы.

«Нас иногда обвиняют в отсутствии некоей жёсткости в управлении, в принятии «мягких решений», кажущихся некоторым недостаточно решительными и эффективными. Мне кажется, что те, кто так считает, путают жёсткость и принципиальность с жестокостью и авторитарным стилем. Хочу сказать с уверенностью: такой стиль управления противоречит духу, культуре и традициям нашего общества. Ничего, кроме разрушительных последствий, он не несет. Поэтому во всех наших решениях мы руководствуемся исключительно интересами нашего народа и государства. И в то же время, никто не отменял строгости и принципиальности в работе – этим принципам мы следовали и будем следовать», – сказал Рауль Хаджимба.

Что касается предстоящих выборов президента РА, то, как заявил Хаджимба «Конституцию никто не отменял, и я как глава государства буду следовать ее положениям».

«Выборы пройдут в сроки, определённые нашими законами. Никаких переносов не будет. А выдвигаться могут те, кто изъявит желание вести наш корабль, вести Абхазию в светлое будущее, вперед. И у меня это право есть», – констатировал президент.

Делегаты съезда единогласно избрали Аслана Барциц новым председателем ФНЕА. Был так же избран политсовет партии в количестве 65 человек.

В завершение работы съезда была принята резолюция. Делегаты съезда считают необходимым: