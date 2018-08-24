 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ СТАЛА ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ
декабря 17 2018

САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ СТАЛА ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 17 декабря. /ТАСС/. Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье на фоне акций оппозиции,…
ЛАВРОВ: РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ ОСТАЛЬНУЮ УКРАИНУ, ЕСЛИ ПРИЗНАЕТ ДНР И ЛНР
декабря 17 2018
ЛАВРОВ: РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ ОСТАЛЬНУЮ УКРАИНУ, ЕСЛИ ПРИЗНАЕТ ДНР И ЛНР
КОНСЕРВАТОРЫ ИНИЦИИРОВАЛИ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ ПРЕМЬЕРУ БРИТАНИИ ТЕРЕЗЕ МЭЙ
декабря 12 2018
КОНСЕРВАТОРЫ ИНИЦИИРОВАЛИ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ ПРЕМЬЕРУ БРИТАНИИ ТЕРЕЗЕ МЭЙ

Календарь событий

« Декабрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ XIV СЪЕЗД ПАРТИИ «ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ»

Новости Среда, 19 декабря 2018 18:38
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЕЛ XIV СЪЕЗД ПАРТИИ «ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ»

Сухум. 19 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме прошел XIV съезд республиканской политической партии «Форум Народного единства Абхазии». На съезд было избрано 400 делегатов со всех городов и районов республики, присутствовало  380.  

В работе съезда приняли  участие президент Рауль Хаджимба, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности.

Повестка дня съезда включала в себя три вопроса: обсуждение общественно-политической ситуации в стране; выборы нового руководителя ФНЕА и членов политсовета;  принятие резолюции съезда.

Предваряя свое выступление, председатель партии Даур Аршба поблагодарил  присутствующих за участие в съезде.

«Вопреки бытующим разговорам, что партия власти теряет своих членов, что, дескать ряды ее сторонников редеют, присутствие такого числа участников говорит об обратном», – подчеркнул Аршба.

Далее он выступил с докладом  ""Об общественно-политической ситуации в стране и актуальных проблемах развития государства»

(Тексты всех выступлений можно прочесть в рубрике «Точка зрения»  http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8221 )

На съезде так же выступили: заместитель председателя  ФНЕА Аслан Барциц, педагог Валико Тания, член партии Тимур Гулиа, председатель Госкомитета по физкультуре и спорту Баграт Хутаба,  советник президента РА по вопросам науки и культуры Владимир Зантария.

Все они говорили о поддержке курса проводимого руководством страны и лично президентом Абхазии Раулем  Хаджимба.

«Мы многое пережили и через многое прошли. У нас были трудные периоды, но мы, тем не менее, обязаны продолжить партийную работу. Боле того, если Рауль Хаджимба согласится выдвинуться кандидатом на пост президента на следующий срок в 2019 году, мы поддержим его кандидатуру», – сказал Владимир Зантария.

Выступая на съезде,  президент Р. Хаджимба  коротко остановился на уже выполненной работе, а также  озвучил цели, которые должны быть достигнуты  в ближайшие годы.

«Нас иногда обвиняют в отсутствии некоей жёсткости в управлении, в принятии «мягких решений», кажущихся некоторым недостаточно решительными и эффективными. Мне кажется, что те, кто так считает, путают жёсткость и принципиальность с жестокостью и авторитарным стилем. Хочу сказать с уверенностью: такой стиль управления противоречит духу, культуре и традициям нашего общества. Ничего, кроме разрушительных последствий, он не несет. Поэтому во всех наших решениях мы руководствуемся исключительно интересами нашего народа и государства. И в то же время, никто не отменял строгости и принципиальности в работе – этим принципам мы следовали и будем следовать», – сказал Рауль Хаджимба.

Что касается  предстоящих выборов президента РА, то, как заявил Хаджимба «Конституцию никто не отменял, и я как глава государства буду следовать ее положениям».

«Выборы пройдут в сроки, определённые нашими законами. Никаких переносов не будет. А выдвигаться могут те, кто изъявит желание вести наш корабль, вести Абхазию   в светлое будущее, вперед.  И у меня это право есть», – констатировал президент.

Делегаты съезда единогласно избрали Аслана Барциц новым председателем ФНЕА. Был так же избран политсовет партии в количестве 65 человек.

В завершение работы съезда была принята  резолюция.  Делегаты съезда считают необходимым:

  • вести постоянную работу по усовершенствованию реформы судебной системы и органов местного самоуправления, укрепляя их законодательную основу и контроль за соблюдением принятых решений;
  • преодолевать препятствия на пути реализации реформы банковской системы;
  • ужесточить соблюдение налогового законодательства, налоговой дисциплины в целом;
  • продолжить работу по углублению экономических, военно-технических, правоохранительных, дипломатических, научно-образовательных, культурно-информационных связей между Абхазией и Россией, добиваться их большей результативности, а также прилагать усилия по налаживанию более тесных контактов в сфере бизнеса;
  • оценить как престижные и приоритетные достижения, связанные с признанием Сирийской Арабской Республикой независимости Республики Абхазия и открывающиеся широкие перспективы абхазо-сирийских торгово-экономических, культурных и др. взаимосвязей;
  • принять во внимание обращение съезда к Президенту, Парламенту, Правительству с требованием о повышении ответственности правоохранительных органов по ужесточению борьбы с преступностью, в особенности в отношении распространителей наркотиков;
  • Обратиться к руководству страны с требованием об ужесточении борьбы с коррупцией, другими негативными явлениями, подрывающими основу государства;
  • одобрить намерения президента и правительства по укреплению национальной идеологии, расширению функций государственного языка, усилению связей с зарубежной диаспорой, возвращению соотечественников на историческую Родину, дальнейшему расширению связей с Северным Кавказом, разработке программ по улучшению демографической ситуации;
  • обратиться к главе государства с требованием о дальнейшем укреплении государственной границы между Абхазией и враждебной Грузией, ужесточении контроля над гражданами Абхазии, совершающими поездки в Грузию;
  • считать необходимым усиление внимания к социальным нуждам абхазского села, сельских школ, проявление большей заботы о сельском учителе;
  • призвать представителей всех партий к диалогу, «круглым столам» для спокойного обсуждения всех возникающих проблем и политических противоречий;
  • одобрить принципиальную точку зрения РПП ФНЕА о неправомерности требований некоторых политиков и партий о досрочных выборах президента РА; обеспечить проведение выборов главы государства в сроки, строго соответствующие выборному законодательству и положениям Конституции РА;
  • принять к сведению обращение делегатов (участников) съезда РПП ФНЕА к президенту РА Раулю Хаджимба с просьбой учесть мнение членов партии и многих представителей общественности о необходимости выдвижения его кандидатуры на пост главы государства на следующий срок.
Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 19 декабря 2018 19:56

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « РАУЛЬ ХАДЖИМБА: ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ В СРОКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.