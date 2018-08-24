В СУХУМЕ ПРОШЕЛ XIV СЪЕЗД ПАРТИИ «ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ»
Сухум. 19 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме прошел XIV съезд республиканской политической партии «Форум Народного единства Абхазии». На съезд было избрано 400 делегатов со всех городов и районов республики, присутствовало 380.
В работе съезда приняли участие президент Рауль Хаджимба, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности.
Повестка дня съезда включала в себя три вопроса: обсуждение общественно-политической ситуации в стране; выборы нового руководителя ФНЕА и членов политсовета; принятие резолюции съезда.
Предваряя свое выступление, председатель партии Даур Аршба поблагодарил присутствующих за участие в съезде.
«Вопреки бытующим разговорам, что партия власти теряет своих членов, что, дескать ряды ее сторонников редеют, присутствие такого числа участников говорит об обратном», – подчеркнул Аршба.
Далее он выступил с докладом ""Об общественно-политической ситуации в стране и актуальных проблемах развития государства»
(Тексты всех выступлений можно прочесть в рубрике «Точка зрения» http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8221 )
На съезде так же выступили: заместитель председателя ФНЕА Аслан Барциц, педагог Валико Тания, член партии Тимур Гулиа, председатель Госкомитета по физкультуре и спорту Баграт Хутаба, советник президента РА по вопросам науки и культуры Владимир Зантария.
Все они говорили о поддержке курса проводимого руководством страны и лично президентом Абхазии Раулем Хаджимба.
«Мы многое пережили и через многое прошли. У нас были трудные периоды, но мы, тем не менее, обязаны продолжить партийную работу. Боле того, если Рауль Хаджимба согласится выдвинуться кандидатом на пост президента на следующий срок в 2019 году, мы поддержим его кандидатуру», – сказал Владимир Зантария.
Выступая на съезде, президент Р. Хаджимба коротко остановился на уже выполненной работе, а также озвучил цели, которые должны быть достигнуты в ближайшие годы.
«Нас иногда обвиняют в отсутствии некоей жёсткости в управлении, в принятии «мягких решений», кажущихся некоторым недостаточно решительными и эффективными. Мне кажется, что те, кто так считает, путают жёсткость и принципиальность с жестокостью и авторитарным стилем. Хочу сказать с уверенностью: такой стиль управления противоречит духу, культуре и традициям нашего общества. Ничего, кроме разрушительных последствий, он не несет. Поэтому во всех наших решениях мы руководствуемся исключительно интересами нашего народа и государства. И в то же время, никто не отменял строгости и принципиальности в работе – этим принципам мы следовали и будем следовать», – сказал Рауль Хаджимба.
Что касается предстоящих выборов президента РА, то, как заявил Хаджимба «Конституцию никто не отменял, и я как глава государства буду следовать ее положениям».
«Выборы пройдут в сроки, определённые нашими законами. Никаких переносов не будет. А выдвигаться могут те, кто изъявит желание вести наш корабль, вести Абхазию в светлое будущее, вперед. И у меня это право есть», – констатировал президент.
Делегаты съезда единогласно избрали Аслана Барциц новым председателем ФНЕА. Был так же избран политсовет партии в количестве 65 человек.
В завершение работы съезда была принята резолюция. Делегаты съезда считают необходимым:
- вести постоянную работу по усовершенствованию реформы судебной системы и органов местного самоуправления, укрепляя их законодательную основу и контроль за соблюдением принятых решений;
- преодолевать препятствия на пути реализации реформы банковской системы;
- ужесточить соблюдение налогового законодательства, налоговой дисциплины в целом;
- продолжить работу по углублению экономических, военно-технических, правоохранительных, дипломатических, научно-образовательных, культурно-информационных связей между Абхазией и Россией, добиваться их большей результативности, а также прилагать усилия по налаживанию более тесных контактов в сфере бизнеса;
- оценить как престижные и приоритетные достижения, связанные с признанием Сирийской Арабской Республикой независимости Республики Абхазия и открывающиеся широкие перспективы абхазо-сирийских торгово-экономических, культурных и др. взаимосвязей;
- принять во внимание обращение съезда к Президенту, Парламенту, Правительству с требованием о повышении ответственности правоохранительных органов по ужесточению борьбы с преступностью, в особенности в отношении распространителей наркотиков;
- Обратиться к руководству страны с требованием об ужесточении борьбы с коррупцией, другими негативными явлениями, подрывающими основу государства;
- одобрить намерения президента и правительства по укреплению национальной идеологии, расширению функций государственного языка, усилению связей с зарубежной диаспорой, возвращению соотечественников на историческую Родину, дальнейшему расширению связей с Северным Кавказом, разработке программ по улучшению демографической ситуации;
- обратиться к главе государства с требованием о дальнейшем укреплении государственной границы между Абхазией и враждебной Грузией, ужесточении контроля над гражданами Абхазии, совершающими поездки в Грузию;
- считать необходимым усиление внимания к социальным нуждам абхазского села, сельских школ, проявление большей заботы о сельском учителе;
- призвать представителей всех партий к диалогу, «круглым столам» для спокойного обсуждения всех возникающих проблем и политических противоречий;
- одобрить принципиальную точку зрения РПП ФНЕА о неправомерности требований некоторых политиков и партий о досрочных выборах президента РА; обеспечить проведение выборов главы государства в сроки, строго соответствующие выборному законодательству и положениям Конституции РА;
- принять к сведению обращение делегатов (участников) съезда РПП ФНЕА к президенту РА Раулю Хаджимба с просьбой учесть мнение членов партии и многих представителей общественности о необходимости выдвижения его кандидатуры на пост главы государства на следующий срок.
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