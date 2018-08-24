ЭДУАРД АДЛЕЙБА ПРИГОВОРЁН К 18 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

"Согласно резолютивный части оглашенного приговора, Эдуард Адлейба признан виновным по части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия), части 1 статьи 99 (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), части 3 статьи 29, пунктам «д» и «к» части 2 статьи 99 (покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление). Адлейба приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба верховного суда РА..

Сухум. 20 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . 19 декабря 2018 года Верховный суд РА под председательством судьи Романа Кварчия в составе судей Мадины Логуа и Ады Касландзия по результатам разбирательства дела по факту убийства Чолакян Рафика и покушения на убийство Матосян Людмилы, имевшего место 5 апреля 2017 года, вынес обвинительный приговор.

Государственное обвинение просило суд за совершенные преступления Эдуарду Адлейба назначить наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Защита подсудимого, и сам Эдуард Адлейба просили суд оправдать его за отсутствием улик.

Приговор вступает в силу в течение 15 рабочих дней в случае, если не будет обжалован сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.

Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян произошло 5 апреля 2017 года в селе Гумиста. Следствие установило, что Рафика Чолакяна застрелили из пистолета "ТТ". Обвинение в убийстве Чолокяна было предъявлено Эдуарду Адлейба, которому принадлежал этот пистолет. По словам же Адлейба, пистолет, которым его наградили приказом министра обороны РА, был украден у него из машины в марте 2017 г.

Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия. Чтобы скрыть преступление, он также пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Матосян.