В 2018 Г. В ООО «КЫНДЫГ-АГР» ВЫРАСТИЛИ ДО ОДНОЙ ТЫСЯЧИ ТОНН ТОМАТОВ
Сухум. 20 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба посетил тепличное хозяйство по выращиванию томатов и огурцов - ООО «Кындыг-Агро» в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Глава правительства ознакомился с показателями экспорта выращиваемой продукции, а также с общим объемом производства тепличных томатов.
По предварительным данным, общий объем урожая томатов в 2018 году составил порядка 1000 тонн.
Тепличное хозяйство по выращиванию томатов и огурцов ООО «Кындыг-Агро» было открыто в 2017 году по программе поддержки кредитования крупного и среднего бизнеса Абхазии.
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