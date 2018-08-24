В 2018 Г. В ООО «КЫНДЫГ-АГР» ВЫРАСТИЛИ ДО ОДНОЙ ТЫСЯЧИ ТОНН ТОМАТОВ

Глава правительства ознакомился с показателями экспорта выращиваемой продукции, а также с общим объемом производства тепличных томатов.

Сухум. 20 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба посетил тепличное хозяйство по выращиванию томатов и огурцов - ООО «Кындыг-Агро» в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Представители компании рассказали премьер-министру о том, что с текущего года в теплицах выращивают новый вид томатов «Мерлис», при этом на большей части всей территории теплиц расположены саженцы томатов сливовидного сорта «Т 34».

По предварительным данным, общий объем урожая томатов в 2018 году составил порядка 1000 тонн.

Тепличное хозяйство по выращиванию томатов и огурцов ООО «Кындыг-Агро» было открыто в 2017 году по программе поддержки кредитования крупного и среднего бизнеса Абхазии.