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Абхазия Информ

В МИНЮСТЕ РА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ФОРУМ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ»

Новости Четверг, 20 декабря 2018 12:21
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В МИНЮСТЕ РА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ФОРУМ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ»

Сухум. 20 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Сегодня в министерстве юстиции Абхазии зарегистрировали Республиканскую общественную организацию «Форум молодежи Абхазии».

Накануне, 19 декабря, в зале «Абырлаш» состоялась презентация новой молодежной организации.

Идея создания организации впервые была озвучена 16 октября 2018 года на собрании молодежи в Сухуме. Тогда выступавшие выражали недовольство действующей властью, критиковали работу президента Рауля Хаджимба и призвали его добровольно сложить свои полномочия.

Активисты «Форума молодежи Абхазии» намерены «поставить точку в эстафете передачи разрушительного для государства груза политического и общественного противостояния».

«Форум молодежи Абхазии» выступает за цивилизованное взаимодействие и конкуренцию участников политического процесса в республике.

Приоритетной задачей организации является «создание атмосферы позитивного сотрудничества между молодыми гражданами Абхазии с целью преодоления раскола в обществе, доставшегося в наследство от предыдущего поколения политиков».

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 20 декабря 2018 12:25

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