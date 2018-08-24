В МИНЮСТЕ РА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ФОРУМ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ»
Сухум. 20 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Сегодня в министерстве юстиции Абхазии зарегистрировали Республиканскую общественную организацию «Форум молодежи Абхазии».
Накануне, 19 декабря, в зале «Абырлаш» состоялась презентация новой молодежной организации.
Идея создания организации впервые была озвучена 16 октября 2018 года на собрании молодежи в Сухуме. Тогда выступавшие выражали недовольство действующей властью, критиковали работу президента Рауля Хаджимба и призвали его добровольно сложить свои полномочия.
Активисты «Форума молодежи Абхазии» намерены «поставить точку в эстафете передачи разрушительного для государства груза политического и общественного противостояния».
«Форум молодежи Абхазии» выступает за цивилизованное взаимодействие и конкуренцию участников политического процесса в республике.
Приоритетной задачей организации является «создание атмосферы позитивного сотрудничества между молодыми гражданами Абхазии с целью преодоления раскола в обществе, доставшегося в наследство от предыдущего поколения политиков».
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