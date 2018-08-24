В МИНЮСТЕ РА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ФОРУМ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ»

Сухум. 20 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Сегодня в министерстве юстиции Абхазии зарегистрировали Республиканскую общественную организацию «Форум молодежи Абхазии».

Накануне, 19 декабря, в зале «Абырлаш» состоялась презентация новой молодежной организации.

Идея создания организации впервые была озвучена 16 октября 2018 года на собрании молодежи в Сухуме. Тогда выступавшие выражали недовольство действующей властью, критиковали работу президента Рауля Хаджимба и призвали его добровольно сложить свои полномочия.