ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ СУХУМСКАЯ ГЭС

Сухум. 20 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Сегодня после капитального ремонта, длившегося почти шесть лет, была в ведена в эксплуатацию Сухумская ГЭС и запущены ее турбины. В торжественной церемонии открытия СухумГЭС приняли участие президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, депутаты парламента, члены правительства, сотрудники РУП «Черноморэнерго», представители духовенства, многочисленные гости.

Красную ленточку разрезали Валерий Бганба и инвестор – по совместительству директор СухумГЭС Владимир Апухтин. Затем технический директор станции Резо Зантария провел небольшую экскурсию для участников церемонии и рассказал, какие трудности им пришлось преодолеть, восстанавливая этот объект. Ремонтно-восстановительные работы на гидроэлектростанции начались в 2012 году за счет частного инвестирования.