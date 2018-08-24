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Абхазия Информ

ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ СУХУМСКАЯ ГЭС

Новости Четверг, 20 декабря 2018 15:56
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ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ СУХУМСКАЯ ГЭС

Сухум. 20 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Сегодня после капитального ремонта, длившегося почти шесть лет, была в ведена в эксплуатацию Сухумская ГЭС и запущены ее турбины. В торжественной церемонии открытия СухумГЭС приняли участие президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, депутаты парламента, члены правительства, сотрудники РУП «Черноморэнерго», представители духовенства, многочисленные гости.

Красную ленточку разрезали Валерий Бганба и инвестор – по совместительству директор СухумГЭС Владимир Апухтин. Затем технический директор станции Резо Зантария провел небольшую экскурсию для участников церемонии и рассказал, какие трудности им пришлось преодолеть, восстанавливая этот объект. Ремонтно-восстановительные работы на гидроэлектростанции начались в 2012 году за счет частного инвестирования.

«Приезжавшие в Абхазию специалисты признали восстановление станции бесперспективным, поэтому сегодняшний запуск СухумГЭС – это настоящее чудо, экономическое, техническое и, в первую очередь, человеческое», - подчеркнул Резо Зантария.

В свою очередь Владимир Апухтин сообщил, что реализация проекта обошлась им в 12 млн долларов.

«Восстанавливая станцию, мы не думали о материальной выгоде. Нам был интересен сам проект. Предстоит еще много работы, и мы постепенно будем все приводить в порядок», - отметил Апухтин.

Президент Рауль Хаджимба нажал кнопку «Пуск» и турбины заработали.

После капремонта мощность СухумГЭС составляет 19,6 мегаватт. По словам Зантария, этого достаточно для подпитки столицы и Сухумского района в пиковые часы потребления электроэнергии.

Министр экономики РА Адгур Ардзинба и директор станции Владимир Апухтин подписали протокол о вводе в эксплуатацию СухумГЭС. 

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 20 декабря 2018 16:20

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