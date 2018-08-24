ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ СЛУЖБЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

«Вам доверено защищать национальные интересы страны, высшие ценности ее граждан – их права и свободы. От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит авторитет государства, спокойствие в обществе.

Президент Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы госбезопасности с профессиональным праздником.

Сухум. 20 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . 20 декабря – День работника органов государственной безопасности.

Выражаю уверенность в том, вы и впредь добросовестно и с достоинством будете нести военную службу, оберегая мир и покой граждан Абхазии».

Особую благодарность Хаджимба выразил ветеранам Службы государственной безопасности – «людям, беззаветно служившим Отечеству, которые задали высокий уровень в годы Отечественной войны народа Абхазии». Именно на этот нравственный ориентир должно равняться сегодняшнее поколение сотрудников СГБ, - считает президент.

Хаджимба пожелал всем сотрудникам и ветеранам Службы Государственной безопасности крепкого здоровья, успехов и достижений во имя процветания Республики Абхазия.