ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ СЛУЖБЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Сухум. 20 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. 20 декабря – День работника органов государственной безопасности.
Президент Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы госбезопасности с профессиональным праздником.
«Вам доверено защищать национальные интересы страны, высшие ценности ее граждан – их права и свободы. От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит авторитет государства, спокойствие в обществе.
Выражаю уверенность в том, вы и впредь добросовестно и с достоинством будете нести военную службу, оберегая мир и покой граждан Абхазии».
Особую благодарность Хаджимба выразил ветеранам Службы государственной безопасности – «людям, беззаветно служившим Отечеству, которые задали высокий уровень в годы Отечественной войны народа Абхазии». Именно на этот нравственный ориентир должно равняться сегодняшнее поколение сотрудников СГБ, - считает президент.
Хаджимба пожелал всем сотрудникам и ветеранам Службы Государственной безопасности крепкого здоровья, успехов и достижений во имя процветания Республики Абхазия.
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