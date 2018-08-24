АКТРИСА СОФА АГУМАВА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Экспозиция включает в себя более 70 фотографий, на которых запечатлены основные вехи жизни актрисы, ее роли в абхазском государственном драматическом тетаре им. С. Чанба и Абхазском молодежном театре, который она возглавляет с 2014 г.

Поздравить актрису с днем рождения и выразить ей глубокое почтение пришло очень много почитателей ее таланта.

Поздравление от имени президента Рауля Хаджимба, министерства культуры, Посольства России в Абхазии, теплые слова коллег по сцене и почитателей таланта этой яркой актрисы, огромное количество цветов, прекрасные фотографии – все это создало совершенно неповторимую, душевную обстановку на выставке.

Прекрасное пение дуэтом народных артисток Абхазии, близких подруг Софы Агумава и Виолетты Маан было встречено дружными аплодисментами пришедших на выставку.

СОФЬЯ ХИНТРУГОВНА АГУМАВА родилась 20 декабря 1938 г. в селе Дурипш Гудаутского района.

В 1956 году поступила в Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели в класс профессора Акакия Хорава и профессора Акакия Пагава. По окончании института в 1960 году была принята в труппу Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба. В том же 1960 г. поступила в Сухумское музыкальное училище на факультет «Хоровое дирижирование», по окончании которого работала педагогом по предмету «обязательное дирижирование».

С 1985 г. по 2000 г. – преподаватель актерского мастерства на вокальном факультете Сухумского музыкального училища.

Работая в театре, создала более 70 образов. Помимо актерских работ С. Агумаа знакома зрителям как мастер художественного слова. В качестве чтицы дебютировала в 1961 г. с литературной композицией «Апсны», составленной писателями И. Тарба и Ф. Искандером и включавшей произведения классиков абхазской литературы.

Конец 1980-х гг. ознаменован началом нового этапа в творческой биографии актрисы. Вынужденная покинуть театр, и не мысля себя вне театральной сцены, Софа Агумаа начинает творить в рамках театра одного актера. Сложившиеся обстоятельства толкают ее на поиски новых путей реализации творческих замыслов. С этого момента она активно занимается переводом на абхазский язык и инсценировками произведений Ф. Искандера («Харлампо и Деспина», «Петух», «Рассказ моего земляка», «Жили-были старик со старухой», «Кролики и удавы»), пишет сценарии. В эти годы ею были подготовлены концертные программы и моноспектакли, с которыми она выступала по всей Абхазии.

В 1989 году С. Агумаа представила зрителю моноспектакль «Харлампо и Деспина» по одноименному рассказу Ф. Искандера. В 1990 году с этим спектаклем выступила в Москве по приглашению абхазской диаспоры.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 г.г. вместе с Амираном Таниа выступала перед бойцами с авторской концертной программой «И смех, и слезы».

С 1995 года С. Агумаа возглавляет театр «Аамта», который был открыт по ее инициативе при Культурном центре «Абаза». Творческие идеи Софы Агумаа нашли свое воплощение и в сотрудничестве с Абхазской государственной телерадиокомпанией: с ее участием в качестве режиссера-постановщика, сценариста и актрисы были сняты короткометражные телефильмы «Он, она и их друг», «Любимая Б.», «Куда его теперь деть?», «И так бывает», «Татчка и Кишуард».

С 1998 года - художественный руководитель и преподаватель актерского мастерства на филологическом факультете в Абхазском государственном университете, где по инициативе С. Агумаа и А. Аргун было открыто специальное отделение «Актерское искусство».

Является автором учебного пособия «Художественное чтение» на абхазском языке. В 2009 г. вышел из печати сборник «Лица, с которыми мы живем», в который вошли переводы, сценарии, инсценировки, скетчи и юморески С.Агумаа.

В 1978 году С. Агумаа была избрана депутатом Верховного Совета Абхазии.

В 2007 г. С.Агумаа было присвоено ученое звание доцента.

Народная артистка Грузинской ССР (1980).

Народная артистка Абхазии (1985).

Театральные работы:

Калия – «Каторжанин» А.Цагарели (реж. А.Хорава).

Тизбе – «Анжело» В.Гюго ( реж. А.Хорава, 1959).

Мажулиа – «Кто из нас глухой?» Ш.Чкадуа (реж. А.Агрба, 1960).

Сурия – «Песня о матери» А.Шервашидзе (реж. А.Агрба).

Лида Петрусова, Лида Матисова – «Такая любовь» П.Когоут (реж. Н.Эшба, 1961).

Лола – «Современная трагедия» (реж. Н.Эшба, 1962).

Гувернантка – «Голый король» Е.Шварц (реж. Н.Эшба, 1962).

Асида – «Песню нелегко сложить» Н.Тарба (реж. Н.Эшба).

Эмилия – «Отелло» У.Шекспир (реж. А.Агрба, 1964).

Жена – «Жена Клода» А.Дюма (реж. Н.Эшба).

Наташа – «Совесть» Д.Павлова (реж. М.Мархолиа).

Наталья – «Предложение» А.Чехова (реж. Н.Эшба).

Невеста - «Кровавая свадьба» Г.Лорка ( реж. Х.Джопуа).

Зарада – «Женихи» М.Шавлохова (реж. Ш.Пачалия,1965).

Фасине – «Деревенская девушка» К.Буачидзе (реж. Ш.Пачалия, 1966).

Эмма-Самогонщица – «Господин Пунтила и его слуга Матти» Б.Брехт (реж.М.Мархолиа, 1967)

Маруша – «Перед восходом солнца» Г. Габуния (реж. А. Агрба, реж. по восстановлению Х.Джопуа, 1967).

Нази – «Дуэль» М.Байджиев (реж.М. Мархолиа, 1968).

Исмена – «Антигона» Ж.Ануй (реж. Д.Кортава)

Асият – «Горянка» Р.Гамзатов (реж. Д.Кортава, 1968)

Купава – «Снегурочка» А.Островский (реж. Н.Эшба,1969)

Фру Альвинг – «Привидения» Г.Ибсен (реж. М.Мархолиа, 1969)

Принцесса Эболи – «Дон Карлос» Ф.Шиллер (реж. Н.Эшба, 1971)

Селма – «Призраки» Д.Гулиа ( реж. Н. Эшба, реж. по восстановлению Д.Кортава, 1974)

Мать – «Белые флаги» Н.Думбадзе (реж. Д.Кортава, 1974)

Марика – «Прежде, чем пропоет петух» И.Буковчан (реж. М.Мархолиа, 1974)

Гелена – «Варшавская мелодия» Л.Зорин (реж. Д.Кобахидзе, 1975)

Бланш – «Трамвай «Желание» Т.Уильямс (реж. Д.Кортава, 1975)

Ланица – «Песня о ранении» А.Аргун (реж. М.Мархолиа)

Тара Таразия – «А там, как хотите» Б.Шинкуба (реж. Д.Кортава)

Комиссар – «Оптимистическая трагедия» В.Вишневский (реж. Д.Кортава, 1979)

Электра – «Электра» Софокл (реж. М.Мархолиа, 1979)

Жена Ивана – «Замшевый пиджак» С.Стратиев (реж. Д.Стоянов)

Лаура – «Эмигрант из Брисбена» Ж.Шехаде (реж. В. Кове,1980)

Кафа – «Кукла» Ш.Чкадуа (реж. Д.Кортава, 1981)

Смелянская – «Возрождение» Н.Мирошниченко (реж. В.Терентьев)

Марихан – «Когда горы смотрятся в море» А.Аргун (реж. Д.Кортава)

Мимоза – «Белый портфель» Ш. Аджинджал (реж. М.Мархолиа, 1984)

Регана – «Король Лир» У.Шекспир (реж. Д. Кортава)

Дзабули - «Похищение Луны» К.Гамсахурдиа (реж. Л.Мирцхулава)

Анна Фирлинг – «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехт (реж.М.Мархолиа, 1984)

Мать – «Последний из ушедших» Б. Шинкуба (реж.В.Терентьев, 1986)

Режиссер театральных постановок: