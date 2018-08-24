ВОЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАСТУПИЛИ НА СЛУЖБУ НА РОССИЙСКОЙ БАЗЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 21 декабря. Абхазия-Информ. Подразделение военной полиции создано на российской военной базе Южного военного округа в Абхазии, военнослужащие уже приступили к работе, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО. "Военнослужащие, назначенные в подразделение, прошли программу специальной подготовки в учебном центре военной полиции, после чего получили сертификат, дающий право на применение специальных средств и оружия", - сказал собеседник агентства.