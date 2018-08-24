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Абхазия Информ

ВОЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАСТУПИЛИ НА СЛУЖБУ НА РОССИЙСКОЙ БАЗЕ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 21 декабря 2018 10:31
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ВОЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАСТУПИЛИ НА СЛУЖБУ НА РОССИЙСКОЙ БАЗЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 21 декабря. Абхазия-Информ. Подразделение военной полиции создано на российской военной базе Южного военного округа в Абхазии, военнослужащие уже приступили к работе, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие, назначенные в подразделение, прошли программу специальной подготовки в учебном центре военной полиции, после чего получили сертификат, дающий право на применение специальных средств и оружия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что военная полиция в ближайшее время получит бронеавтомобили "Тигр" и будет оснащена спецсредствами и новейшей военной экипировкой "Колпак" и "Черепаха".

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