СОВФЕД РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ РОССИИ С АБХАЗИЕЙ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В документе сказано, что такие же условия будут и для граждан России, которые собрались продолжить своё образование на территории республики Абхазия.

Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . Школьники и абитуриенты из Абхазии смогут без препятствий поступать в российские средние и высшие учебные заведения. Соответствующее межправительственное Соглашение ратифицировал Совет Федерации в пятницу, 21 декабря. .

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, что Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2017 года. «Оно было разработано для реализации статьи 20 российско-абхазского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве, согласно которому РФ и Республика Абхазия не позднее 3 лет со дня вступления этого договора в силу обязались осуществить меры по обеспечению взаимного признания образования и квалификаций», — уточнил сенатор.

Установлено, что в России и Абхазии будет взаимно признаваться полученное в их организациях основное общее, среднее общее и среднее профессиональное образование, а также высшее образование, подтверждаемое дипломами бакалавра, специалиста или магистра. Соглашение при этом распространяется на образование и квалификации, полученные до его вступления в силу.

Важно, что признание образования не освобождает его обладателей от обязанности выполнять требования, предъявляемые при приёме на обучение или для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с законодательством государств обеих стран.

В документе сказано, что будет создан комитет экспертов для выработки рекомендаций по решению вопросов реализации Соглашения, заседания которого будут проводиться, как правило, не реже 1 раза в год.

Сейчас в России учится 1691 студент из Абхазии, 919 из них — платно.

Ксения Редичкина, «Парламентская газета».

*** Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2017 года. Разработано оно с целью реализации российско-абхазского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, который вступил в силу 5 марта 2015 года. Согласно этому договору, Россия и Абхазия не позднее трех лет со дня его вступления в силу обязались осуществить меры по обеспечению взаимного признания образования и квалификаций.

Ратифицированным соглашением регулируются вопросы взаимного признания основного общего, среднего и среднего профессионального, а также высшего образования, полученного в образовательных организациях РФ и Абхазии. При этом обладателям российских и абхазских дипломов будут предоставлены все права на продолжение учебы и ведение профессиональной деятельности на территории обеих стран.

Оговаривается, что действие документа распространяется на образование и квалификации, полученные до его вступления в силу.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами всех процедур, необходимых для вступления документа в силу. При этом любая из сторон может прекратить действие соглашения, направив письменное уведомление об этом. В этом случае соглашение прекращает действие через 12 месяцев после получения такого уведомления.