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Абхазия Информ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

Новости Пятница, 21 декабря 2018 11:38
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Инофрм. Кабинет министров принял постановление «О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия».

С 1 января 2019 года:

  • физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях будут платить как и раньше 40 копеек за     за 1 кВт/ч;
  • юридические лица, индивидуальные предприниматели - 85 копеек за 1 кВт/ч;
  • государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Абхазии, 0 95 копеек за 1 кВт/ч  (ранее они платили 60 копеек за 1 кВт/ч);   
  • государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств местного бюджета - 60 копеек за 1 кВт/ч;
  • некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования  - 30 копеек за 1 кВт/ч;
  • объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэро-порта - 20 копеек за 1 кВт/ч;
  • предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и водоснабжение - 15 копеек за   1 кВт/ч;      
  • объекты электрифицированного городского транспорта - 10   копеек за     1 кВт/ч;
  • переработка электроэнергии ведомственными подстанциями РУП «Управление железной дороги»  - 2 копейки за 1 кВт/ч;
  • потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия  -   1 рубль 20 копеек за 1 кВт/ч.
Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 21 декабря 2018 12:03

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