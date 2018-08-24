КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Абхазии, 0 95 копеек за 1 кВт/ч (ранее они платили 60 копеек за 1 кВт/ч);

государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств местного бюджета - 60 копеек за 1 кВт/ч;

некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования - 30 копеек за 1 кВт/ч;

объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэро-порта - 20 копеек за 1 кВт/ч;

предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и водоснабжение - 15 копеек за 1 кВт/ч;

объекты электрифицированного городского транспорта - 10 копеек за 1 кВт/ч;

переработка электроэнергии ведомственными подстанциями РУП «Управление железной дороги» - 2 копейки за 1 кВт/ч;