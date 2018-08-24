КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»
Новости Пятница, 21 декабря 2018 11:38
Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Инофрм. Кабинет министров принял постановление «О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия».
С 1 января 2019 года:
- физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях будут платить как и раньше 40 копеек за за 1 кВт/ч;
- юридические лица, индивидуальные предприниматели - 85 копеек за 1 кВт/ч;
- государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Абхазии, 0 95 копеек за 1 кВт/ч (ранее они платили 60 копеек за 1 кВт/ч);
- государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств местного бюджета - 60 копеек за 1 кВт/ч;
- некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования - 30 копеек за 1 кВт/ч;
- объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэро-порта - 20 копеек за 1 кВт/ч;
- предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и водоснабжение - 15 копеек за 1 кВт/ч;
- объекты электрифицированного городского транспорта - 10 копеек за 1 кВт/ч;
- переработка электроэнергии ведомственными подстанциями РУП «Управление железной дороги» - 2 копейки за 1 кВт/ч;
- потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия - 1 рубль 20 копеек за 1 кВт/ч.
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