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Абхазия Информ

15 ГА ЗЕМЛИ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ТЮРЬМЫ

Новости Пятница, 21 декабря 2018 13:14
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15 ГА ЗЕМЛИ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ТЮРЬМЫ

Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. В Гулрыпшском районе выделяется земельный участок  под  строительство новой тюрьмы (вид исправительного учреждения для отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы).

В пятницу, 21 декабря, правительство дало согласие на перевод земельного участка площадью 15 га в селе Дранда Гулрыпшского района из категории «земель сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли иного специального назначения».

Министр внутренних дел Гарри Аршба пояснил, что на этом земельном участке будет построена тюрьма на 500 заключенных и сопутствующие ей объекты. Речь в том числе идет и о строительстве предприятия, где будут работать заключенные.

«В ноябре к нам приезжали представители российской комиссии, которая занимается этим вопросом. Именно по их рекомендации было принято решение о выделении этого участка», - констатировал Аршба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 21 декабря 2018 13:53

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