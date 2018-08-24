ШЕСТИЛЕТНЕМУ ЛЕОНУ КИРИЯ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

Синдром ММД у ребенка возникает вследствие микроповреждений коры головного мозга, которые приводят к нарушению функционирования нервной системы. Главной причиной такого нарушения является кислородное голодание головного мозга еще во время родов или при получении родовой травмы.

Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. «Обращаюсь к вам с мольбой о помощи!» С такими словами в наш фонд обратилась мама шестилетнего Леона Кирия. Для всех родителей нет ничего страшнее и ужаснее, чем болеющий ребенок. Семья Кирия долгие годы отчаянно борется с болезнью сына. У шестилетнего мальчика минимальная мозговая дисфункция (ММД).

Мама Леона рассказала, что роды были сложные. Ребенок родился с гематомой головы, но так как жизни ребенка ничего не угрожало, через несколько дней мать с младенцем выписали.

Малыш рос и нормально развивался, проблем не наблюдалось. В 9 месяцев состояние ребенка ухудшилось, температура тела повысилась до 39°. На шее у Леона образовалась опухоль, лазерное обогревание не помогло. Пришлось малышу сделать операцию под местной анестезией. Состояние Леона улучшилось.

Но болезнь все же не отступила. Через несколько месяцев после выписки из больницы состояние здоровья Леона вновь стало ухудшаться, температура была стабильно высокая, ребенок похудел. Снова больница, снова лечение. Теперь лечили от бронхита, пневмонии, но заметных улучшений состояния не было.

В три года Леон стал задыхаться по ночам. И в отчаянии мать вывезла ребенка за пределы Абхазии. Приступы были реже, но температура не спадала, ребенок периодически терял сознание.

Из-за частых посещений больниц и врачей у ребенка появился страх, он стал бояться всего, перестал общаться с окружающими, стал замкнутым, перестал разговаривать. Последствием проведенных операций стало появление такого диагноза как минимальная мозговая дисфункция. ММД является нервно-психическим нарушением.

Задержка речевого развития напрямую влияет на дальнейшее умственное и социальное развитие ребенка.

Чтоб мальчик смог нормально развиваться и радоваться жизни, как его сверстники, ему необходимо пройти курс лечения в Москве. Необходимо успеть помочь Леону, пока есть хоть малейший шанс.

В НПЦДП департамента здравоохранения Москвы готовы принять шестилетнего Леона на диагностику. И счет, выставленный клиникой, является неподъемным для семьи - 350 000 руб.

Родители Леона уже не в состоянии оплачивать лечение своего ребенка самостоятельно. Мать домохозяйка, а отец частный работник, заработанных им денег едва хватает на проживание. Семья Кирия обращается ко всем с мольбой о помощи, так как у них нет возможности самостоятельно лечить ребенка.

Больше всего на свете семья Кирия мечтает, чтобы их шестилетний сын рос здоровым, жизнерадостным и полноценным. Лишь объединив усилия, все вместе мы сможем сделать так, чтоб Леон смог стать здоровым.

Спешите творить добро!

Вы можете помочь следующими способами:

если Вы в Абхазии:

услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность";

абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма перевода# крепка вызова;

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод: "Гарант-Банк" или любое отделение "Сбербанка" РА.

Способы помощи, если Вы в России/за рубежом:

перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро:

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Фонд также принимает пожертвования в криптовалютах NEM-XEM, BITCOIN и DASH на сайте ashanakbf.io

О других способах помощи вы можете узнать на сайте, либо по телефонам фонда: +7 (940) 773-50-50; +7 (940) 921-03-03.

КБФ «Ашана», Мархолия Асида