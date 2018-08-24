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Абхазия Информ

НА РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В 2019 Г БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 50 МЛН РУБЛЕЙ Избранное

Новости Пятница, 21 декабря 2018 13:51
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НА РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В 2019 Г БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 50 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров передал Конституционному суду сгоревшее административное здание РУП «Абхазская железная дорога» по ул. Дзидзария. На ремонт здания в 2019 году выделяется 50 млн руб.

Правительство также дало согласие на предоставление индивидуальному предпринимателю В.Л. Отырба права пользования участком недр для добычи подземной питьевой воды в селе Каман Сухумского района сроком на 10 лет.

Установлен разовый платеж за право пользования недрами в размере 15% от номинального годового дебета скважин, а также сбор за выдачу лицензий на право пользования недрами - 10 000 руб.

В процессе обсуждения выяснилось, что глава администрации Сухумского района был не в курсе этого вопроса.

«Этот вопрос входит в прерогативу Минэкономики, но глава районной администрации должен знать об этом первым, потому что предприятие будет работать в его районе», - считает премьер-министр Валерий Бганба.

Как будут распределяться полученные от добычи воды сборы – какая сумма пойдёт в бюджет района и что получит Абхазская православная церковь, в ведении которой находится эта территория, будет определено позднее.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 21 декабря 2018 14:12

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