В СУХУМЕ ПРОШЛА УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ОБЩЕЕ ДЕЛО»
Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме прошла учредительная конференция общественного движения «Общее дело».
Делегаты конференции избрали руководство движения, Высший совет из 31 человека, а также приняли устав.
Председателем «Общего дела» единогласно избран Вадим Смыр, заместителем - Тенгиз Джопуа.
«У нас в Абхазии впервые создается организация не против кого-то и не под кого-то», - отметил, выступая на конференции, Вадим Смыр.
По его словам, туда ближе к президентским выборам «Общее дело» определится с тем, кого именно выбирать.
Вадим Смыр – экс-депутат Парламента РА (1996 - 2002 гг.), бывший председатель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. «АРУАА» (2009 - 2013 гг.).
Тенгиз Джопуа – бывший начальник отдела по борьбе с контрабандой ГТК РА, бывший председатель политической партии «Айнар» (2015 - 2017 гг.)
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