 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

АННА НЕТРЕБКО И АНДРЕА БОЧЕЛЛИ ВЫСТУПЯТ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
декабря 20 2018

АННА НЕТРЕБКО И АНДРЕА БОЧЕЛЛИ ВЫСТУПЯТ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

МОСКВА, 20 декабря. ТАСС. Оперные звезды Анна Нетребко, Андреа Бочелли, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько…
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ СТАЛА ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ
декабря 17 2018
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ СТАЛА ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ
ЛАВРОВ: РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ ОСТАЛЬНУЮ УКРАИНУ, ЕСЛИ ПРИЗНАЕТ ДНР И ЛНР
декабря 17 2018
ЛАВРОВ: РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ ОСТАЛЬНУЮ УКРАИНУ, ЕСЛИ ПРИЗНАЕТ ДНР И ЛНР

Календарь событий

« Декабрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Новости Пятница, 21 декабря 2018 14:18
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЛА УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме прошла учредительная конференция общественного движения «Общее дело».

Делегаты конференции избрали руководство движения, Высший совет из 31 человека, а также приняли устав.

Председателем «Общего дела» единогласно избран Вадим Смыр, заместителем - Тенгиз Джопуа.

«У нас в Абхазии впервые создается организация не против кого-то и не под кого-то», - отметил, выступая на конференции, Вадим Смыр.

По его словам, туда ближе к президентским выборам «Общее дело» определится с тем, кого именно выбирать.

Вадим Смыр – экс-депутат Парламента РА (1996 - 2002 гг.), бывший председатель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. «АРУАА» (2009 - 2013 гг.).

Тенгиз Джопуа – бывший начальник отдела по борьбе с контрабандой ГТК РА, бывший председатель политической партии «Айнар» (2015 - 2017 гг.)

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 21 декабря 2018 14:41

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « НА РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В 2019 Г БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 50 МЛН РУБЛЕЙ СУХУМСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ПЕРЕДАЛИ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.