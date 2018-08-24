В СУХУМЕ ПРОШЛА УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме прошла учредительная конференция общественного движения «Общее дело».

Делегаты конференции избрали руководство движения, Высший совет из 31 человека, а также приняли устав.

Председателем «Общего дела» единогласно избран Вадим Смыр, заместителем - Тенгиз Джопуа.

«У нас в Абхазии впервые создается организация не против кого-то и не под кого-то», - отметил, выступая на конференции, Вадим Смыр.