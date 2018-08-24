СУХУМСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ПЕРЕДАЛИ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Гуманитарная помощь оказана в рамках программы оказания медицинской помощи соотечественникам, проживающим за рубежом, при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . В Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме состоялась передача медицинских изделий индивидуального пользования Дому-интернату для престарелых и инвалидов.

В торжественной церемонии передачи медицинских изделий приняли участие генеральный директор Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» Зоя Баутина, замминистра труда, занятости и социального обеспечения РА Каринэ Паршина, директор Дома-интерната для престарелых и инвалидов» Анна Кварчия.

Комплект медицинских изделий состоит из 37 предметов (инвалидные коляски, противопролежневые матрасы, регулируемые по высоте ходунки, лесенки для ванны с поручнями на общую сумму 230 тысяч рублей.

В настоящее время в Сухумском доме-интернате проживает 50 человек. У каждого постояльца свой сложный жизненный путь, большинство из них совсем одинокие – нет детей и близких родственников, которые могли бы обеспечить им должный уход. Дом-интернат полностью укомплектован квалифицированным персоналом, который делает всё возможное, чтобы скрасить и обеспечить достойную старость пенсионеров.