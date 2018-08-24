ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫ УЛОВ РЫБЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ. СОСТАВИТ БОЛЕЕ 28 ТЫСЯЧ ТОНН РЫБЫ

На этот раз установлен ОДУ - 28 297 тонн рыбы, в том числе: 120 тонн барабульки, 27 тысяч тонн хамсы (черноморской и азовской), 350 тонн шпрот (кильки), 150 тонн кефали (лобан, сингиль, остронос), 150 тонн мерланга, 15 тонн катрана, 150 тонн ставриды, 15 тонн камбалы-калкана, 50 скатов (морская лиса и морской кот), 200 тонн луфаря, 70 тонн смариды, 30 тонн прочих пород рыбы (темный горбыль, скарпена, сельдь, бычки, пеламида, сарган, карась-ласкирь). При этом на долю иностранных предприятий приходится 15% от общего допустимого улова.

Сухум. 21 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Правительство приняло постановление о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности и утвердило общий допустимы улов (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 года.

В целях сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов общее число предприятий, занимающихся ловом рыбы, не должно превышать семи (пять из них – абхазские).

Количество судов (ловцов), единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. (в соответствии с решением 5-й сессии абхазско-российской межправительственной комиссии по рыбному хозяйству), определено в 26 единиц, включая шесть российских рыбопромысловых судов).

В осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. запрещен экспорт свежей и охлажденной промысловой рыбы.

Министр сельского хозяйства Амиран Какалия сообщил о том, что задолженность иностранных предприятий за пользование биоресурсами в путину 201 – 2018 гг. составляет около 1 млн рублей.

При обсуждении на заседании Кабмина данного вопроса повестки дня председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава отметил, что размещаемая в соцсетях информация о якобы варварском лове рыбы у побережья Абхазии не соответствует действительности

«Все нормы лова соблюдаются. Рыболовецкие суда используют только разрешенные орудия лова», - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что отрасль до сих пор пользуется правилами рыболовства СССР 1968 года, хотя у Абхазии должны быть свои собственные правила лова. Два года назад Минсельхоз обращался в Институт экологии Академии наук Абхазии с просьбой разработать собственные правила рыболовства, но никаких подвижек в этом направлении нет.

Министр экономики Адгур Ардзинба обратит внимание на то, что россияне, в том числе и участники 5-ой сессии абхазско-российской межправительственной комиссии по рыбному хозяйству, жалуются на непредоставление им квот на лов азовской хамсы у побережья Абхазии.

«Не наша вина, что россияне ежегодно не выбирают свои квоты. Это связано с тем, что у них нет соответствующего оборудования, в то время как турецкие суда оснащены специальными орудиями лова», - пояснил Савелий Читанава.

Премьер министр Валерий Бганба отметил, что в прошлую путину из-за строительства Керченского моста азовская хамса практически не ловилась у побережья Абхазии.

«Вы должны официально уведомлять российскую сторону о выделении квоты на лов рыбы, чтобы потом было чем аргументировать в случае претензий в наш адрес», - сказал глава правительства.

Он также поинтересовался, как будет осуществляться контроль за соблюдением правил лова рыбы. Бганба поручил Амирану Какалия и Савелию Читанава предоставлять журналистам полную информацию о том, как будет проходить путина.

«Информация в соцсетях о лове рыбы бывает и правдивой. К примеру, зафиксированы неединичные случаи, когда в Гагре рыболовные суда нарушают установленную правилами 500-метровую зону и ловят рыбу у берега или используют запрещенные орудия лова», - констатировал Валерий Бганба.

Он предложил включить в состав штаба по путине депутатов, представителей общественности и журналистов, чтобы они могли принимать участие в проверке соблюдения условий лова рыбы.