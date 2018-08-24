 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

АННА НЕТРЕБКО И АНДРЕА БОЧЕЛЛИ ВЫСТУПЯТ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
декабря 20 2018

АННА НЕТРЕБКО И АНДРЕА БОЧЕЛЛИ ВЫСТУПЯТ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

МОСКВА, 20 декабря. ТАСС. Оперные звезды Анна Нетребко, Андреа Бочелли, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько…
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ СТАЛА ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ
декабря 17 2018
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ СТАЛА ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ
ЛАВРОВ: РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ ОСТАЛЬНУЮ УКРАИНУ, ЕСЛИ ПРИЗНАЕТ ДНР И ЛНР
декабря 17 2018
ЛАВРОВ: РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ ОСТАЛЬНУЮ УКРАИНУ, ЕСЛИ ПРИЗНАЕТ ДНР И ЛНР

Календарь событий

« Декабрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МИНЮСТА РА НА 2019 ГОД - 204 ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ, ВКЛЮЧАЯ НОТАРИАТЫ И СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ Избранное

Новости Пятница, 21 декабря 2018 15:39
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МИНЮСТА РА НА 2019 ГОД - 204 ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ, ВКЛЮЧАЯ НОТАРИАТЫ И СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Сухум. 21 декабря 2018 года. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил предельную численность работников министерства юстиции РА на 2019 год - 204 штатные единицы, в том числе: 43 человека – это центральный аппарат министерства, 72 – сотрудники нотариальных контор, 46 – судебные исполнители.

Предельная численность работников Управления госстатистики РА на 2019 г. составит 52 штатных единиц, а размер бюджетных ассигнований -  17,667 млн рублей.

В центральном аппарате Государственной ветеринарной службы РА предусмотрено 28 штатных единиц и размер ассигнований - 8,815 млн рублей.

На сегодняшнем заедании правительства также принято решение об освобождении от НДС ввозимого в республику сырья, используемого при изготовлении клинкерного цемента (промежуточный продукт при производстве цемента).

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 21 декабря 2018 15:43

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫ УЛОВ РЫБЫ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ. СОСТАВИТ БОЛЕЕ 28 ТЫСЯЧ ТОНН РЫБЫ ВАЛЕРИЙ БГАНБА: "В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НАС ЖДЕТ МНОГО РАБОТЫ!" »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.