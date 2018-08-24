ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МИНЮСТА РА НА 2019 ГОД - 204 ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ, ВКЛЮЧАЯ НОТАРИАТЫ И СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Сухум. 21 декабря 2018 года. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил предельную численность работников министерства юстиции РА на 2019 год - 204 штатные единицы, в том числе: 43 человека – это центральный аппарат министерства, 72 – сотрудники нотариальных контор, 46 – судебные исполнители.

Предельная численность работников Управления госстатистики РА на 2019 г. составит 52 штатных единиц, а размер бюджетных ассигнований - 17,667 млн рублей.

В центральном аппарате Государственной ветеринарной службы РА предусмотрено 28 штатных единиц и размер ассигнований - 8,815 млн рублей.

На сегодняшнем заедании правительства также принято решение об освобождении от НДС ввозимого в республику сырья, используемого при изготовлении клинкерного цемента (промежуточный продукт при производстве цемента).