В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «POWER GYM»

«Осуществил свою мечту, открыл тренажерный зал. Стоит ли говорить о том, что здоровый образ жизни у нас в Абхазии актуален и важен сегодня для многих людей. Это проблемы с осанкой, лишним весом, различные злоупотребления, физиологические особенности, которые негативно отражаются на общем состоянии человека. Пока в городе один-два современных зала. Силовая тренировка требует соответственного оборудования, которым оснащен наш зал. Здесь каждый желающий, приобретя абонемента на месяц за 1,5 тысяч рублей, сможет заниматься на разных тренажерах, естественно после консультации квалифицированного тренера», - сказал «Абхазия-Информ» учредитель клуба «Power GYM» Давид Гамисония.

Спортклуб открыт для посещения с 9:00 до 21:00. Постоянно работают два тренера, по желанию могут быть и индивидуальные занятия.

В огромном просторном зале стоят тренажерные установки, разнообразные гантели, штанги, большое количество специального оборудования. Давид Гамисония привел пример северокавказских республик России, где очень популярны подобные спортзалы, а многие молодые люди с удовольствием качают мускулатуру. Он мечтает о том, чтобы и в Абхазии занятия спортом стали неотъемлемой частью жизни многих.

Посещение зала для занятий не показатель того, что человек намерен стать бодибилдером, а просто им движет желание размять мышцы, считает собеседник агентства.

«В нашей стране катастрофически не хватает подобных залов. Многие хотят, но нет возможности, нет залов, где можно провести свободное время, потренироваться. Я очень рад тому, что открылся новый спортивный клуб, который, надеюсь, станет популярным среди сухумских жителей разного возраста. Я убежден в том, что важнее открытие тренажерного зала, нежели ресторанов или кафе. Дай Бог, чтобы спортзалы стало доступными для многих. Как тренер, я естественно поддерживаю профессиональный спорт, но я и за массовость. Мы много говорим о здоровье молодежи, но мало делаем, чтобы было больше спортивных площадок такого уровня. У здоровых людей - будет здоровое поколение», - отметил тренер по боксу Беслан Адлейба.

«Правильный спортивный клуб «Power GYM» располагается по ул. Адыгейской.