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Абхазия Информ

НА ТЕРРИТОРИИ ТУРГОСТИНИЦЫ «АЙТАР» ВО ВРЕМЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ ОБНАРУЖИЛИ СКЛЕП Избранное

Новости Среда, 26 декабря 2018 10:22
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НА ТЕРРИТОРИИ ТУРГОСТИНИЦЫ «АЙТАР» ВО ВРЕМЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ ОБНАРУЖИЛИ СКЛЕП

Сухум. 26 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. В Сухуме на территории тургостиницы «Айтар» во время хозяйственных работ обнаружен склеп, датируемый серединой ХIХ века. Дирекция «Айтара» обратилась в министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА с просьбой направить экспертов для исследования  захоронения.

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия, побывавший на месте с группой экспертов, подтвердил «Абхазия-Информ» уникальность христианского погребения.

«Наши специалисты залезли внутрь склепа, осмотрели захоронение. Такое ощущение, что там все же есть следы разграбления, хотя в таких православных склепах мало, что могло представлять ценность для грабителей. Нет никакой атрибутики, символики. Не исключено, что вход в склеп несколько раз вскрывали и вновь закладывали известковым раствором. Есть вероятность того, что там похоронен священник и члены его семьи. Но это пока предположения», - сказал Батал Кобахия.

В найденном склепе есть лесенка, скорее был и портик, который примыкал к стене. Сохранились фрагменты гроба с кованными железными деталями, есть останки ребенка и двух взрослых. Дальнейшим изучением останков будут заниматься антропологи Абхазского института гуманитарных исследований.

На территории «Айтара» располагается действующая церковь Святого Георгия Победоносца, построенная в   конце XIX в. Церковь до сих пор окаймляет кладка, относящаяся к средневековью. Сведения о христианском храме в этом месте описал еще в 1833 г. французский путешественник Фредерик Дюбуа де Монпере, посещавший Сухум. Известно, что недалеко от церкви хоронили православных христиан. Кобахия обратил внимание, на то, как в 60-е годы ХХ столетия была такая советская практика, когда под строительство новых зданий выделяли территории старых  кладбищ.

«На территории «Айтара» будут проведены археологические раскопки, а пока мы попросили администрацию объекта законсервировать это захоронение», - сказал «Абхазия-Информ» Батал Кобахия.

Замминистра культуры выразил признательность директору тургостиницы «Айтар» Тимуру Адлейба за проявленное внимание к археологической находке и незамедлительное информирование.  

Кобахия сообщил, что министерство культуры заключит с администрацией туробъекта охранное обязательство, а также обратится в Абхазскую православную церковь для благословения на проведение исследований и последующее перезахоронение.

Действующая церковь Святого Георгия Победоносца АПЦ на территории «Айтара» находится в списке объектов историко-культурного наследия РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 26 декабря 2018 10:44

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