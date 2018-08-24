НА ТЕРРИТОРИИ ТУРГОСТИНИЦЫ «АЙТАР» ВО ВРЕМЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ ОБНАРУЖИЛИ СКЛЕП

Сухум. 26 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. В Сухуме на территории тургостиницы «Айтар» во время хозяйственных работ обнаружен склеп, датируемый серединой ХIХ века. Дирекция «Айтара» обратилась в министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА с просьбой направить экспертов для исследования захоронения.

«Наши специалисты залезли внутрь склепа, осмотрели захоронение. Такое ощущение, что там все же есть следы разграбления, хотя в таких православных склепах мало, что могло представлять ценность для грабителей. Нет никакой атрибутики, символики. Не исключено, что вход в склеп несколько раз вскрывали и вновь закладывали известковым раствором. Есть вероятность того, что там похоронен священник и члены его семьи. Но это пока предположения», - сказал Батал Кобахия.

В найденном склепе есть лесенка, скорее был и портик, который примыкал к стене. Сохранились фрагменты гроба с кованными железными деталями, есть останки ребенка и двух взрослых. Дальнейшим изучением останков будут заниматься антропологи Абхазского института гуманитарных исследований.

На территории «Айтара» располагается действующая церковь Святого Георгия Победоносца, построенная в конце XIX в. Церковь до сих пор окаймляет кладка, относящаяся к средневековью. Сведения о христианском храме в этом месте описал еще в 1833 г. французский путешественник Фредерик Дюбуа де Монпере, посещавший Сухум. Известно, что недалеко от церкви хоронили православных христиан. Кобахия обратил внимание, на то, как в 60-е годы ХХ столетия была такая советская практика, когда под строительство новых зданий выделяли территории старых кладбищ.

«На территории «Айтара» будут проведены археологические раскопки, а пока мы попросили администрацию объекта законсервировать это захоронение», - сказал «Абхазия-Информ» Батал Кобахия.

Замминистра культуры выразил признательность директору тургостиницы «Айтар» Тимуру Адлейба за проявленное внимание к археологической находке и незамедлительное информирование.

Кобахия сообщил, что министерство культуры заключит с администрацией туробъекта охранное обязательство, а также обратится в Абхазскую православную церковь для благословения на проведение исследований и последующее перезахоронение.

Действующая церковь Святого Георгия Победоносца АПЦ на территории «Айтара» находится в списке объектов историко-культурного наследия РА.