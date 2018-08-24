РАУЛЬ ХАДЖИМБА: ГОСУДАРСТВО ВЫНУЖДЕНО ТРАТИТЬ НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ НА ТО, ЧТОБЫ АРЕНДОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РЯДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР

Сухум. 25 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Государство вынуждено тратить немалые деньги на то, чтобы арендовать помещения для ряда государственных структур. «Мы вынуждены это делать из-за отсутствия у нас соответствующих помещений», - сказал президент Рауль Хаджимба во вторник, 25 декабря, на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Для того, чтобы решить проблему со служебными помещениями различных госведомств, надо аккумулировать средства и отремонтировать несколько зданий.

«У нас есть несколько объектов. Мы уже говорили с руководством Кабинета министров о том, чтобы начать там ремонтные работы и перевести в них госведомства, арендующие разные помещения, и не платить такие огромные суммы», - сказал президент.

О едином социальном фонде

Р. Хаджимба поддерживает идею реформирования внебюджетных государственных фондов РА и создания единого социального фонда.

«Я действительно говорил и сегодня настаиваю на том, чтобы был единый социальный фонд. Я уверен в том, что шаги, предпринимаемые нами и материалы, которые сегодня уже составляются, приведут к созданию единого фонда. Но, к сожалению, не все хотят расставаться со своими фондами, однако другого выхода не будет. Мы придем к этому», сказал он.

Вместе с тем он выразил сожаление по поводу того, что не все в парламенте поддерживают эту идею.

Об экспорте мандаринов

Положение дел с вывозом цитрусовых изменилось в лучшую сторону, считает президент.

"Фактически нет никаких платежей за цитрусы с абхазской стороны, кроме таможенного сбора. Есть брокеры, которые занимаются организацией вывоза цитрусовых. Они, порой завышают плату за свои услуги. Мы их всех собрали, провели соответствующую работу, и ситуация на границе изменилась", - отметил Хаджимба.

По данным президента, на сегодняшний день в Россию вывезено более 23 тысяч тонн мандаринов. В прошлом году из-за неурожая и мраморного клопа эта цифра составила всего 4 тысячи тонны.

Как полагает президент, до конца цитрусового сезона удастся экспортировать в России до 35 тысяч тонн цитрусовых плодов.

О зарплате бюджетников

"Заработная плата бюджетников в соответствии с договоренностями между Россией и Абхазией увеличится на 6,2 процента", - сказал президент. Речь идет в первую очередь о работниках системы образования, культуры, здравоохранения и других социальных сфер.

Средняя зарплата в этих сферах составит где-то 13 – 14 тысяч рублей.

О коррупции

Не верит президент в то, что коррупция в Абхазии исчезнет, однако надеется на ее сокращение.

"Коррупция не исчезла и никогда, я думаю, не исчезнет. Нужно ее по мере возможности минимизировать", - сказал Хаджимба. .

Он напомнил журналистом о делах с коррупционной составляющей, похороненных, по его словам, в недрах прокуратуры.

В борьбе с коррупцией недостаточно одних усилий правоохранительных органов, в этом вопросе требуются объединенные усилия всех ветвей государственной власти.

Он также сообщил журналистам о том, что в парламент переданы законопроекты о борьбе с организованной преступностью и о госслужбе, однако все еще не рассмотрены народными избранниками.

Что касается декларации о доходах, то, если парламент примет соответствующий закон, Хаджимба обещал подписать его.