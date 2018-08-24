РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЗРАЧНОЙ И ПОНЯТНОЙ»

«И сегодня, и раньше много говорилось о налоговой реформе. Заметного продвижения в этом вопросе пока нет, но работа ведется, и я уверен в том, что мы достигнем результата», - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам года.

«Наши поручения нацелены на то, чтобы минимизировать количество налогов, - отметил президент. - Я общался со многими предпринимателями, работниками различных сфер, говорил открыто, что мы готовы пойти на то, чтобы оставлять им в полном объеме прибыль, но при одном условии, если они будут демонстрировать свои проекты, нацеленные на расширение производства и создание дополнительных рабочих мест».

Хаджимба с сожалением констатировал, что «многие т.н. руководители, различных коммерческих структур не хотят этого делать».

Что касается темы НДС, то, по словам президента, они ничего нового не ввели.

«НДС дал нам возможности создать условия сохранения и повышения, пусть не на много, нашего бюджета. Другого выхода у нас не было», - заметил Хаджимба.

Он также обратил внимание на то, что по статистическим данным в Абхазии немало различных компаний и предприятий.

«Судя по названиям, это крупные кампании и предприятия, но получается, что там работают по 2 - 3 человека с зарплатой в 5 - 6 тысяч рублей. На самом же деле, это не так, там происходят совершенно другие дела», - считает президент.

Хаджимба выступает за оптимизацию количества имеющихся налогов.