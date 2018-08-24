РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «СТРАНА НЕ СТОИТ У КРАЯ ПРОПАСТИ. МЫ ПРОДВИГАЕМСЯ ВПЕРЕД…»

В течение почти двух часов глава государства отвечал на разные вопросы журналистов абхазских СМИ. Речь шла о политической ситуации и различных политических силах в стране, о реализации Инвестиционной программы, проблемах при экспорте абхазских цитрусовых плодов, обмене паспортов гражданина РА, налоговой реформе, состоянии дел с борьбой против коррупции, проблеме переработки твердых бытовых отходов и строительстве нового полигона для сбора мусора, возрастном цензе для кандидата в президенты, нецелесообразности прямых выборов глав местных администраций, продлении лицензии компании «Апсны-Ойл» и подготовке к добыче нефти в селе Окум Ткуарчалского района, перспективах развития сирийско-абхазских отношений, работе министерства по репатриации, внебюджетных фондах РА, зарплате работников бюджетной сферы и др.

Предваряя вопросы журналистов, Рауль Хаджимба сказал: «Страна не стоит у края пропасти. Мы продвигаемся вперед. Пусть и не самыми большими шагами, но это наша с вами страна, и мы ее должны сохранить ради будущих поколений.

Нельзя не учитывать и то, что вокруг нас сложилась тяжелейшая ситуация. Мы с первых дней прихода к власти помним, какая была ситуация, какая была курсовая разница, какой был уровень инфляции, какие санкции были выставлены против нашего стратегического партнера России. И когда нам говорят, что увеличение собственных бюджетных доходов, которые мы сегодня демонстрируем, это следствие инфляции и курсовой разницы, это не совсем это так.

Я еще раз хочу отметить. Мы не достигли каких-то огромных результатов, но и не допустили развала страны. При этом оппозицию штормило от съездов к митингам, референдуму, акции захвата здания МВД, стоянию у стен парламента. Но, несмотря на все это, на все эти трудности, мы продолжали работать. Я как-то говорил, что мы никогда не заявляли, что достигли экономического чуда, но мы и не дали снизить темпы роста в экономике, не дали развалиться бюджету. Наоборот, хочу заметить, мы сумели его нарастить. Мы выполняем все взятые на себя социальные обязательства, выплачиваем зарплаты и пенсии. Конечно, хотелось бы, чтобы они были выше, но они все же далеко отличаются от предыдущих лет».

Хаджимба разделяет желание людей жить лучше, но не доволен тем, что при этом они не хотят платить налоги, оплачивать коммунальные услуги, в том числе и потребляемую электроэнергию.

Президент обратил внимание на то, что в этом году в Абхазии появилось много различных политических объединений, как из «рога изобилия». Он связывает этот процесс с предстоящими в 2019 г. президентскими выборами.

"Это не вызывает какого-то страха, все эти люди известны. Они были участниками политических процессов и в прошлом. Никто не запрещает выражать свое мнение, иметь свои программы, но слишком много этих сил появилось в последнее время", - отметил президент.

На вопрос «Абхазия-Информ», что Рауль Хаджимба считает своим главным достижением в уходящем году, он ответил: "Несмотря на все то, что происходило внутри страны, я как человек не озлобился. Я пытаюсь говорить со всеми. Нам надо говорить и работать сообща».

Еще одним лавным достижением Хаджимба считает то, что «мы продемонстрировали и себе, и окружающему миру, в том числе и России, что, получая сегодня меньшие финансовые вливания, мы не разрушили свой бюджет, а нарастили свои собственные возможности».

«Пусть у нас и не колоссальные достижения, но они свидетельствуют о том, что у нас есть резервы. Только в г. Гагра и Гагрском районе на первом этапе было значительное количество неплатежей, недоимок. Сегодня ситуация выравнивается… Собственные доходы Абхазии достигают 5 млрд рублей. При правильной постановке вопроса и более жестком администрирования они могут достичь порядка 8 - 9 млрд рублей», - заявил Хаджимба.

Более 10О тысяч человек уже получили паспорта нового образца, сказал Рауль Хаджимба.

Глава государства выразил уверенность в том, что и оставшаяся часть граждан Абхазии успеет обменять паспорта до начала президентской выборной кампании.

По словам президента, изменения, внесенные в закон о гражданстве, позволили улучшить ситуацию с обменом паспортов.

«Я не могу сказать, что стало все хорошо, но процесс идет совершенно по-иному", - отметил Хаджимба. Вместе с тем он признал, что бывают случаи, когда гражданам Абхазии необоснованно отказывают в обмене паспорта. В качестве примера он привел сложности, возникшие у бывшего вице-спикера Парламента Альберта Тополяна при обмене паспорта.

Что касается президентских выборов, то они, по словам Хаджимба, состоятся в срок, а именно в августе 2019 г.

«Никто переносить сроки выборов не собирается. Они состоятся так, как положено по закону», - сказал он и посоветовал представителям различных политических сил не беспокоиться о летнем курортном сезоне.

«У нас уже есть опыт проведения президентских выборов летом», - заметил Хаджимба.

Президенту был задан и вопрос об его отношении к предложениям об увеличении верхнего возрастного ценза кандидата в президенты.

«У нас есть Конституция, у нас есть закон, и мы будем следовать им. Никаких повышений, никаких уменьшений! Мы один раз уже понизили возрастной ценз для кандидатов в депутаты местных органов самоуправления. Пусть никто не обижается, мы хотели омолодить состав местных собраний, но от этого их уровень не стало лучше».

Хаджимба подчеркнул, что верхний возрастной ценз для кандидатов в президенты останется прежним. По Конституции, президентом республики может быть избран гражданин РА не моложе 35 и не старше 65 лет.

«Я думаю, что всем хорошо известно, кто и почему вышел с таким предложением», - сказал президент.