ПОЛИЦИЯ В СОЧИ ЗАДЕРЖАЛА ДРИФТЕРОВ ИЗ АБХАЗИИ
Сухум. 24 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Полиция в Сочи привлекла к административной ответственности водителей за дрифт в Олимпийском парк.
Полицейским потребовалось менее суток, чтобы установить местонахождение автохулиганов, сообщает пресс-служба УВД Сочи.
Полицией были задержаны 19-ти и 20-летний жители Абхазии.
В их отношении их были составлены протоколы по статье 12.5 КОАП РФ. Санкции статьи предусматривают штраф до 5 тысяч рублей, а также лишение прав управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев, сообщает сайт https://sochinews.io/2018/12/24/
888 Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.
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