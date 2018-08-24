ПОЛИЦИЯ В СОЧИ ЗАДЕРЖАЛА ДРИФТЕРОВ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 24 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Полиция в Сочи привлекла к административной ответственности водителей за дрифт в Олимпийском парк.

Как ранее сообщал sochinews.io, водители автомобилей «Мерседес» и «Тойота» в Адлерском районе средь бела дня грубо нарушали правила дорожного движения, подвергая серьезной опасности других автомобилистов.

Полицией были задержаны 19-ти и 20-летний жители Абхазии.

В их отношении их были составлены протоколы по статье 12.5 КОАП РФ. Санкции статьи предусматривают штраф до 5 тысяч рублей, а также лишение прав управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев, сообщает сайт https://sochinews.io/2018/12/24/

888 Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.