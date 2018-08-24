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Абхазия Информ

ПОЛИЦИЯ В СОЧИ ЗАДЕРЖАЛА ДРИФТЕРОВ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 24 декабря 2018 18:00
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ПОЛИЦИЯ В СОЧИ ЗАДЕРЖАЛА ДРИФТЕРОВ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 24 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Полиция в Сочи привлекла к административной ответственности водителей за дрифт в Олимпийском парк.

Полицейским потребовалось менее суток, чтобы установить местонахождение автохулиганов, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Как ранее сообщал sochinews.io, водители автомобилей «Мерседес» и «Тойота» в Адлерском районе средь бела дня грубо нарушали правила дорожного движения, подвергая серьезной опасности других автомобилистов.

Полицией были задержаны 19-ти и 20-летний жители Абхазии.

В их отношении их были составлены протоколы по статье 12.5 КОАП РФ. Санкции статьи предусматривают штраф до 5 тысяч рублей, а также лишение прав управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев, сообщает сайт https://sochinews.io/2018/12/24/

888 Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.

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