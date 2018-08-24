В АРЗАМАСЕ ПРОВЕЛИ ФЕСТИВАЛЬ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АНАКОПИЯ»
Сухум. 24 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. 22 декабря 2018 г. в Нижегородской области впервые прошёл Фестиваль абхазской культуры «Анакопия». Это мероприятие приурочено к пятилетию установления побратимских связей между городом Арзамас Нижегородской области и Новым Афоном.
В гости к арзамасцам приехали юные артисты из Абхазии, участники российских телевизионных шоу. Среди них - финалисты шоу «Ты супер!» Валерия Адлейба, Леон Капба и Милена Тачулия, участники шоу «Голос – дети» Милена Барциц и Сара Абрамян, танцевальный коллектив «Сухум». На концерте присутствовало более 800 человек, бурными аплодисментами встречали артистов из Абхазии.
С приветственным словом к участникам фестиваля от имени правительства Абхазии обратился Торговый представитель Республики Абхазия в РФ Олег Барциц, приехавший по приглашению организаторов в Арзамас с исполнительным директором Международного культурно-делового центра РА Петром Берёзой.,
Участников фестиваля приветствовал и представитель МИД Абхазии Джамал Бганба.
В рамках фестиваля состоялись фотовыставка достопримечательности Абхазии, ее культуры и быта, мастер-класс народного танца, дегустация абхазских цитрусовых плодов, презентация туристического кластера Абхазии.
Организаторами Фестиваля абхазской культуры «Анакопия» выступили Городское собрание Арзамаса и наши соотечественники Джамал Хагба и Рауль Лейба.
На мероприятии присутствовали руководители города, законодательного собрания Арзамаса, представители администрации Нижегородской области и градообразующего предприятия - Арзамасского приборостроительного завода.
Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ РА
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