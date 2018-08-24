В АРЗАМАСЕ ПРОВЕЛИ ФЕСТИВАЛЬ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АНАКОПИЯ»

Сухум. 24 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. 22 декабря 2018 г. в Нижегородской области впервые прошёл Фестиваль абхазской культуры «Анакопия». Это мероприятие приурочено к пятилетию установления побратимских связей между городом Арзамас Нижегородской области и Новым Афоном.

В гости к арзамасцам приехали юные артисты из Абхазии, участники российских телевизионных шоу. Среди них - финалисты шоу «Ты супер!» Валерия Адлейба, Леон Капба и Милена Тачулия, участники шоу «Голос – дети» Милена Барциц и Сара Абрамян, танцевальный коллектив «Сухум». На концерте присутствовало более 800 человек, бурными аплодисментами встречали артистов из Абхазии.