ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЙТАЙРА» ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ БЫВШЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНЕА ДАУРА АРШБА

Сухум. 24 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Общественное объединение «Айтаира» выступило с комментарием по поводу недавнего выступления первого вице-премьера, а теперь уже бывшего лидера «Форума народного единства Абхазии» Даура Аршба на съезде партии 19 декабря 2018 г. По мнению «Айтайра», выступление Аршба на съезде провластной партии - это «попытка откреститься от позорного в современной истории Абхазии события - от государственного переворота, совершенного им и его соратниками».

«Обилие текстовых и видеоматериалов в век современных IT-технологий, как и показания очевидцев, никому не оставляют возможностей стереть из истории события мая 2014 г. Эти документальные свидетельства позволят дать объективную правовую оценку происшедшему и действиям самих организаторов», - отмечается в комментарии.

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«Выступление первого вице-премьера и теперь уже бывшего лидера «Форума народного единства Абхазии» Даура Аршба на съезде партии 19 декабря 2018 г. – это жалкая попытка откреститься от позорного в современной истории Абхазии события - от государственного переворота, совершенного им и его соратниками.

Обилие текстовых и видеоматериалов в век современных IT-технологий, как и показания очевидцев, никому не оставляют возможностей стереть из истории события мая 2014 г. Эти документальные свидетельства позволят дать объективную правовую оценку происшедшему и действиям самих организаторов.

Не иначе, как кощунственно прозвучала из уст Д. Аршба в оправдание государственного переворота ссылка на паспортизацию жителей Галского и сопредельных районов как на угрозу государственности Абхазии. Это говорит человек, которого Парламент Абхазии требовал отстранить от должности руководителя Администрации Президента Абхазии как автора Указа о помиловании грузинского террориста, лидера «Лесных братьев» Г. Лукава, на совести которого зверски замученные и убитые наши соотечественники!

Избирательная память часто бывает необходимой Д. Аршба: о событиях на площади у парламента в январе 2018 г. он тоже «случайно забыл». А ведь могли же тогда участники народной акции протеста заглянуть в кабинет Д. Аршба, да и спросить: ты что творишь, деятель?!

Вот когда процессы могли бы стать по-настоящему необратимыми. Вот когда Парламент, понимая степень накала общественно-политической обстановки в стране, принял упомянутое выше решение, фактически спасая Д. Аршба от линчевания. И это была действительно опасная черта, а не тот период, который не дает покоя нашему «герою».

Тогда он скрывался от Парламента в течение полудня. А потом появился в образе жалкого, несвязно бормочущего перед депутатами руководителя Администрации Президента Абхазии.

Видимо, та же избирательность сподвигла его на утверждение, что ФНЕА «…никогда не прибегал к методам, которые могли бы привести к дестабилизации в стране...» Вот оно как? Бесконечная митинговщина и съезды с безосновательными обвинениями и ультиматумами властям бывшего тогда в оппозиции «Форума народного единства», завершившиеся штурмом комплекса правительственных зданий, - это то, что способствовало стабилизации?!

Он осознано «заблуждается», утверждая, что после переворота «… всю ответственность за политическое и законодательное урегулирование взял на себя парламент». Ничего не напоминает оратору следующее заявление: «В настоящее время в Абхазии есть два легитимных органа власти – это Парламент Республики Абхазия и Временный народный совет, получивший легитимность в ходе прямого волеизъявления народа на сходе»? (http://www.vesti.ru/doc.html?cid=1&id=1638174).

Если нынешний первый вице-премьер правительства и бывший член «Временного народного совета» Д. Аршба имеет хотя бы приблизительное понимание, что такое Конституция, законодательство Абхазии, и как с ними вяжется этот «Временный совет», то он должен понимать, кем выглядит человек, утверждающий, что ФНЕА никогда не прибегал к дестабилизации ситуации в стране.

Говорить такое, когда вся страна знает, что фактическое руководство республикой в тот период осуществлял нелегитимный орган, управлявший и Парламентом, и так называемым исполняющим обязанности Президента Абхазии, это ни что иное, как выставлять себя идиотом. Убедиться в этом легко, надо только перейти по ниже приведенным ссылкам, на себя посмотреть, «вспомнить», в руководство каких «законных» структур Д. Аршба входил как член.

Остается только добавить, что упомянутый им Парламент - «спаситель» в период государственного переворота принял незаконные решения - об отстранении президента и об отставке премьер-министра.

Так что, Д. Аршба необходимо учить законы своей страны, которой он пытается управлять. А новый параграф поспешно переизданного в 2015 г. учебника «История Абхазии» – лишь обложка совершенного преступления.

Бесспорно, тема госпереворота - ахиллесова пята действующей власти. Именно поэтому в декабре 2016 г. она предприняла безуспешную попытку заключить с оппозицией соглашение, которое уравняло бы события мая 2014 г. и ситуацию вокруг президентских выборов 2004 г.

Очевидно, что Дауром Аршба, пытающимся ввести в заблуждение граждан страны, движет страх перед ответственностью за участие в организации и осуществлении государственного переворота. Но двух правд не бывает. Наши соотечественники, несомненно, способны отличить истину от грязной лжи.

Дабы освежить память нашему оратору и политическому «деятелю», рекомендуем перейти всего лишь по некоторым ссылкам в Интернете. Там он увидит и услышит многих своих знакомых, а может и себя:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=eDyCCWoGZKQ

https://www.youtube.com/channel/UC8EH4DTxaYNidy5h-ROAxRA

https://www.youtube.com/watch?v=He_THOsrA5s

https://lenta.ru/news/2014/05/27/suhum/

https://nnils.livejournal.com/1826564.html

https://www.ntv.ru/video/830241/

https://vz.ru/news/2014/5/27/688760.html

https://www.youtube.com/watch?v=kt-xXiw-39c

https://www.youtube.com/watch?v=CMGqDoYxQgk

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/243308/

https://www.ntv.ru/novosti/1000936/

http://apsny.ru/news/?ID=9853&PAGEN_1=764.

Неприятное зрелище, увы!

Общественное объединение «Айтаира»

г. Сухум, 24 декабря 2018 г.»