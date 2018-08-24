АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУХУМ ПОДГОТОВИЛА ОБШИРНУЮ НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ

Сухум. 24 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Администрация г. Сухум подготовила праздничные мероприятия для жителей и гостей столицы к новогодним каникулам. Об этом сообщает официальный сайт Администрации http://sukhumcity.ru.

С 25 декабря по 7 января на площади Свободы у главной елки столицы ежедневно будут проходить новогодние гуляния.

В программе гуляний: аниматоры, интерактивные представления для детей на абхазском и русском языках, дискотека с персонажами детских сказок, карнавал ростовых кукол.