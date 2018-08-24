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Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУХУМ ПОДГОТОВИЛА ОБШИРНУЮ НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ

Новости Понедельник, 24 декабря 2018 12:54
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУХУМ ПОДГОТОВИЛА ОБШИРНУЮ НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ

Сухум. 24 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Администрация г. Сухум подготовила праздничные мероприятия для жителей и гостей столицы к новогодним каникулам. Об этом сообщает официальный сайт Администрации http://sukhumcity.ru.

С 25 декабря по 7 января на площади Свободы у главной елки столицы ежедневно будут проходить новогодние гуляния.

В программе гуляний: аниматоры, интерактивные представления для детей на абхазском и русском языках, дискотека с персонажами детских сказок, карнавал ростовых кукол.

Вечером 25 декабря и 7 января небо над Сухумом озарится праздничным салютом.

25 декабря в 16:00 в Абхазской Госфилармонии пройдет концерт с участием воспитанников Детской школы искусств и музыкальных школ города.

26 декабря в 16:00 состоится новогоднее представление в Центре детского творчества.

26 декабря в 18:00 на площади Свободы состоится выступление хореографических коллективов Детской школы искусств, а также детский мюзикл «Новогодние приключения Wings в Абхазии» студии «До-Ре-Ми».

27 декабря в 17:00 на площади Свободы - сказочная театрализованная постановка «Новогодний бал снеговика и куклы Лол».

В этот же вечер ребятишек ждет анимационная программа с интерактивными играми. В 18:30 - бумажное шоу, с 19:00 - дискотека со светодиодным шоу. Создать праздничное настроение у детей будут помогать ростовые куклы, стеклянные статуи, ходулисты, аквагрим. Завершится праздничный вечер раздачей воздушных шаров.

1 января с 01:00 начнется Новогодний концерт с участием звезд абхазской эстрады и хореографических коллективов. Жители и гости столицы смогут поучаствовать в новогоднем флеш-мобе, полюбоваться пиротехническими фонтанами и праздничным салютом.

Управление культуры администрации г. Сухум организует также новогодние праздничные мероприятия ки у елок в микрорайонах города:

  • 25 декабря в 16:00 - в Синопе,
  • 27 декабря в 16:00 – на Турбазе.
  • 28 декабря в 16:00 – на Кинопрокате.
  • 29 декабря в 16:00 – на Старом поселке.
  • 30 декабря в 16:00 – в Новом районе.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 24 декабря 2018 12:59

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