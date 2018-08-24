СУХУМГЭС ВЫРАБАТЫВАЕТ ПОЧТИ 20 МЕГАВАТТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 24 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . Электроэнергии, вырабатываемой СухумГЭС, а это 19,6 мегаватт, хватит для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы потребления электричества. Введение в эксплуатацию СухумГЭС дает возможность в случае стихийного бедствия или аварии на ИнгурГЭС обеспечить электричеством важные объекты жизнеобеспечения столицы.

20 декабря в торжественной обстановке была введена в эксплуатацию Сухумская ГЭС. В церемонии открытия приняли участие президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, депутаты парламента, члены правительства, сотрудники РУП «Черноморэнерго», представители духовенства, многочисленные гости.

Красную ленточку разрезали Валерий Бганба и инвестор – по совместительству директор СухумГЭС Владимир Апухтин.

Этому событию предшествовали шесть лет тяжёлой работы – капитальный ремонт плотины и самой станции, и в итоге турбины СухумГЭС запущены.

Технический директор станции Резо Зантария признался, что тщательно готовился к этому дню, так как хотел воспользоваться возможностью поделиться мыслями и чувствами, которые переполняют весь коллектив СухумГЭС.

Затем он провел небольшую экскурсию по станции для участников церемонии, чтобы каждый из них смог в полной мере оценить масштаб происходящего, рассказал, какие трудности пришлось преодолеть, восстанавливая этот объект. Зантария напомнил, что ремонтно-восстановительные работы на гидроэлектростанции начались за счет частного инвестирования.

Сухумская ГЭС была построена в 1936 году. До начала Отечественной войны народа Абхазии она частично обеспечивала потребности в электроэнергии Сухума и Сухумского района. Во время войны сама станция и основное оборудование серьезно пострадали. Уже после войны ГЭС безжалостно разворовывали, а то, что осталось, со временем пришло в негодность. Дороги, ведущие к станции, разрушились, мост через реку Восточная Гумиста обвалился, территория станции заросла лесом. Из-за аварийной остановки головного узла станции вся плотина была завалена многолетними наносами. Таким образом, то, что не разрушила война, было за двадцать лет разрушено мародерами и временем.

«Именно в таком виде в 2006 году я и увидел станцию. Она была заброшена и практически уничтожена, и казалось, что не может быть и речи о каких-либо перспективах ее восстановления. Мне, профессиональному энергетику, человеку, который на тот момент возглавлял энергетическое хозяйство Абхазии, было по-настоящему больно видеть, в каком ужасающем состоянии оказалась Сухумская ГЭС», - сказал Резо Зантария.

Денег на восстановление станции не было ни у компании, ни у государства. Впрочем, их нет и сегодня.

«К сожалению, никто не думает о том, что уже в скором будущем перед нами встанет проблема с ИнгурГЭС, которая эксплуатируется нами на последнем дыхании, подавая «дешевую» электроэнергию в республику. Но, когда я заговорил о восстановлении СухумГЭС, в ответ посыпались встречные вопросы: «Зачем? ИнгурГЭС работает, что тебе еще надо?» А мне было надо, чтобы у моей страны было нормальное будущее – с полноценной и независимой энергетической отраслью. А это означало, что нужно искать возможности для восстановления СухумГЭС и других станций», - пояснил Резо Зантария.

По его словам, все попытки найти и заинтересовать частных инвесторов вложить средства в восстановление станции, каждый раз упирались в очевидные вопросы окупаемости, бизнес-расчетов и пр.. Любой бизнесмен, инвестируя свои деньги, хочет понимать – как, когда и за счет чего они окупятся и начнут приносить прибыль. Вот только ответа на простой вопрос: «А кто нам будет платить за электроэнергию и сколько?» у Зантария не было. В абхазском проекте не было и нет никакой просчитанной коммерческой выгоды, никакой надежной бизнес-модели. И потому потенциальные инвесторы, отказывались от сотрудничества.

Зантария напомнил, что при Сергее Васильевиче Багапше на станцию приезжали представители бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и различных компаний, зарубежные бизнесмены и уезжали, обнаружив, что никакой внятной схемы возврата денег и получения прибыли даже в отдаленной перспективе не предвидится.

«Именно тогда я понял, что нам нужно искать инвесторов среди людей с совсем другой мотивацией, среди тех, для кого, как ни банально это прозвучит, деньги – не самое главное. Нам нужны были люди, способные, как мы сами, загореться идеей и быть готовыми рискнуть деньгами ради её реализации. Они должны были понимать, что то, что они сделаю, переживет всех нас и сохранит наши имена в памяти потомков. Такая перспектива надежнее любых прибылей», - констатировал Резо Зантария.

По словам Зантария, он искал таких людей с 2006 по 2012 год. Искал вопреки дружеским

советам оставить эту безнадежную затею, вопреки словам знакомых и близких: «Резо, зачем тебе это? Кто это оценит? ради чего ты это делаешь? Это не выгодно, а значит – никому не нужно, бросай это!»

Но Зантария не бросил свою затею и, в итоге станция обрела вторую жизнь.

«Это настоящее чудо – экономическое, техническое, и, в первую очередь, - человеческое. И в основе этого рукотворного чуда лежит способность моих единомышленников поставить во главу угла не прибыль, не бизнес, не деньги, а высшую идею служения обществу. И это замечательно, что в нашей стране есть герои – люди, без которых Сухумская ГЭС никогда не вернулась бы на энергетическую карту Абхазии. Я хочу назвать их имена и от всей души поблагодарить каждого из них – это Владимир Апухтин, Важа Чачба и Леван Тужба. Это люди, которые поверили в мою идею и сделали очень многое для ее реализации, ради всех нас, ради будущего Абхазии, в котором наша энергетика будет сильной и независимой. Я горд работать с такими патриотами, способными не на словах, а на деле заботиться о людях!» – подчеркнул Резо Зантария.

Отдельную благодарность он выразил коллективу станции, который на протяжении шести лет день и ночь трудился, не покладая рук, преодолевая трудности, не останавливаясь шёл к намеченной цели и сделал этот день возможным.

«Я очень хочу, чтобы наш проект стал примером трепетного и бережного отношения к Родине. Примером искреннего гражданского самосознания, когда благо общества и возможность служить этому благу ставятся выше личных амбиций и выгоды. Запуская сегодня восстановленную Сухумскую ГЭС, мы хотим показать, что частные инвестиции могут и должны работать на общенациональные интересы. Какие бы силы не пытались нам помешать, какие бы политические игры не пытались вести вокруг Сухумской ГЭС отдельные чиновники, какие бы извращенные мотивы не приписывали нам те, кто сам привык во всем искать только личную выгоду, вся эта шелуха сгорит в киловаттах электроэнергии нашей станции», – подчеркнул Зантария.

Сегодня СухумГЭС – это современная электростанция с тремя общей мощностью в 19,6 мегаватт. Перепад воды – 220 метров, водоизмещение плотины 70 тысяч кубов, что дает возможность в пиковые часы принять нагрузку до 19 мегаватт. Этой мощности достаточно для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы потребления электроэнергии и выравнивая ее потока.

Станция прошла 72 часа испытания в тестовом режиме, все работы выполнены с учетом норм технической безопасности и в итоге подписан акт ввода ГЭС в эксплуатацию.

Резо Зантария также сообщил, что создано 27 новых рабочих мест, привлечены местные специалисты высокой квалификации. Сегодня станцию обсуживают 14 человек, есть главный инженер, служба снабжения и т.д.

По словам Зантария, работы на станции не завершены – пока восстановлены только основные узлы. Дальше пойдут более глубокие инвестиции на само головное сооружение и на замену линий электропередач. Пока электроэнергия будет подаваться по временной схеме, но все опоры надо менять иначе они развалятся. В планах ежегодная замена 6-7 опор.

На вопрос корреспондента «Абхазия-Информ», по какой цене будет продаваться электроэнергия населению, Резо Зантария ответил: «Цены на электроэнергию устанавливает государство, и без переговоров с ним мы не имеем право поднимать тариф. В любом случае, уверен, стоимость кВт СухумГЭС не будет больше чем кВт ИнгурГЭС».

Принимавший участие в церемонии пуска агрегатов СухумГЭС президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что у него остались хорошие впечатления от станции и очень важно, что это проект удалось реализовать.

«Я видел СухумГЭС после войны и, к сожалению, мы тогда подошли к этой теме очень плохо. В итоге рабочая станция была превращена в развалины и приведена ужасающее состояние. То, что мы видим сейчас, резко отличается от того, что было даже в советское время. Современное оборудование заменило громоздкое. Я надеюсь на то, что начало таким работам положено, и СухумГЭС станет первой ласточкой в преобразовании энергетической отрасли», – сказал Рауль Хаджимба.

Глава государства выразил благодарность участникам проекта восстановления станции.

«Огромное спасибо тем, кто здесь работал. Надеюсь, что это станет возможностью объединить всех наших людей. Пора от конфликтов переходить к созиданию», –подчеркнул Хаджимба.

По его мнению, у нас есть разные направления, где можно использовать электроэнергию СухумГЭС, даже с учетом работы Ингург ГЭС.

«Нужно дать возможность развитию малых ГЭС. Нам нужно реанимировать четыре перепадные станции в Галском районе. И если кто-то готов включиться в эти процессы, то государство предоставит им такую возможность. И это необходимо делать, потому что у самого государства средств на восстановление малых ГЭС пока нет», – сказал Рауль Хаджимба.

Что касается целесообразности ремонта СухумГЭС, а этот вопрос тоже интересовал журналистов, президент ответил на него так: «Говорить о том, что при наших тарифах эта станция будет приносить доход, конечно не приходится. Но жизнь не стоит на месте, тем более, что у нас сегодня есть новые проекты, новые дела, и я не сомневаюсь, что работа этой станции будет полезной, необходимой. Тем более, что нам надо расширять возможности других станций Абхазии, чтобы не зависеть от разного рода событий».

Российский инвестор, директор СухумГЭС Владимир Апухтин сообщил, что реализация проекта обошлась им в 12 млн долларов.

«Деньги в данной ситуации – это не главное. Главное, сколько это труда стоило! Восстанавливая станцию, мы не думали о материальной выгоде, нам был интересен сам проект. Предстоит еще много работы, и мы постепенно будем все приводить в порядок», –сообщил Апухтин.

По его словам, ГЭС восстанавливалась методом народной стройки. И всем, кто бы ни приехал на стройку, никто, независимо от ранга, сюда не уходил просто так – всем Резо Зантария давал в руки лопату, дрель, молоток.

«Мы были объединены единой целью – сделать этот объект, чтобы он действительно стал рабочим», – подчеркнул Владимир Апухтин.

Он напомнил, что в Абхазию его пригласил Сергей Васильевич Багапш и предложил тогда для реализации несколько проектов. Но познакомившись с Резо Зантария, Апухтин выбрал ремонт СухумГЭС.

«Я всегда говорил и буду говорить – это одержимый человек. Зантария своим энтузиазмом зажег всех, и меня в том числе. Он взялся за казалось бы невыполнимое дело и сделал его», – констатировал Владимир Апухтин.

Работе над проектом предшествовал приезд весьма представительной комиссии из Москвы. Она заявила, что реставрация этой станции экономически нецелесообразна. С государственной точки зрения, после такого заключения, как можно было восстанавливать объект и уж тем более вкладывать в него деньги, когда заранее знаешь, что экономически не выгодно?! То есть, с учетом местных тарифов на электроэнергию, не было никакой экономической целесообразности браться за этот проект. Согласно заключению экспертов, окупаемость проекта 25-30 лет. Обычно частный бизнес не идет на такие проекты…

«Но, тем и отличается частный бизнес от государственного, что он может найти выгоду и хорошие возможности там, где для государства их быть не может. Поэтому я взялся за это дело, и мы пошли вперед, шаг за шагом», – сказал Владимир Апухтин.

Был момент, когда не было достаточного финансирования и начались определенные проблемы, в том числе и с закупом оборудования… Тогда перед инвестором встал вопрос: идти дальше или останавливаться?

«Я обратился к Раулю Джумковичу, и он подержал нас, сказав: «Проект этот нам нужен, Сухумская ГЭС должна быть восстановлена». После того, как президент дал поручение своим службам, мы получили поддержку и после этого началось строительство более эффективными темпами. Более того, мы в конце концов выкупили оборудование, которое лежало на складах в Болгарии год с лишним. Мы нашли деньги. и сегодня, слава Богу, станция работает», – констатировал Владимир Апухтин.

Министр экономики Адгур Ардзинба также дал высокую оценку восстановлению СухумГЭС.

«Сегодняшнее мероприятие – открытие высокотехнологичного объекта - займет особое место в истории Абхазии. Это говорит о том, что наша республика, несмотря на тяжелейшие послевоенные условия, способна реализовывать такие проекты. Это иллюстрация наших возможностей, того, что мы как государство состоялись. Отдельно хочу поблагодарить всех тех людей - от простых монтажников до руководителей проекта - всех тех, кто приложил усилия. Резо Платонович, Важа Валерианович, Владимир Павлович – огромное вам человеческое спасибо. Это пример того, что, несмотря на проблемы и препятствия, а я примерно знаю весь это процесс, ваше упорство, желание достичь поставленных целей привело к таким результатом. Я думаю, что это первый, но далеко не последний проект такого уровня в нашей стране. У нас все еще впереди. В добрый путь и больших успехов!»

На церемонии открытия синистр экономики Адгур Ардзинба и директор станции Владимир Апухтин подписали протокол о вводе в эксплуатацию Сухумской ГЭС.

Президент РА Рауль Хаджимба нажал пусковую кнопку и турбины станции заработали.

«Введение в эксплуатацию СухумГЭС дает нам возможность в случае стихийных бедствий или аварий со стороны ИнгурГЭС запитать все объекты жизнеобеспечения столицы – больницы, пекарни, а также школы и детские сады. И это очень важно! Запуск ГЭС – это хорошо для энергетической системы, потому что качество электроэнергии улучшается, напряжение в сети выравнивается. Если бы у нас было несколько малых ГЭС, мы меньше бы зависели от ИнгурГЭС. Поэтому таких проектов должно быть больше», поделился с корр. «Абхазия-Информ» своим мнением по поводу СухумГЭС начальник СУЭС Тимур Джинджолия.