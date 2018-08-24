ПРЕДНОВОГОДНИЙ АРТ-МАРКЕТ ПОДАРИЛ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ

Сухум. 24 декабря 2018 г.. Абхазия-Информ . В течение двух дней, 22 – 23 декабря, жителей столицы радовал ежегодный новогодний Арт-Маркет – ярмарка-продажа различных рукодельных и дизайнерских вещей, сувениров. Этот пятый по счету Арт-маркет проводился на площади Свободы рядом с «главной» елкой Абхазии и отличался от предыдущих не только количеством участников, но и расширением своей географии. Практически все участники выставки -- не профессионалы, но, тем не менее, их работы сделаны с большим вкусом и умением, интересны,оригинальны и, самое главное, их нельзя купить в магазине.

По словам организатора мероприятия, руководителя молодежного культурного центра "РAPA" Ксении Ирисовой-Багапш, в ярмарке принимали участие как завсегдатаи, так и новые участники. 75 умельцев из Сухума, Гудауты, Гагры, Очамчыры, городов России, а так же репатрианты из Турции и Сирии представили покупателям яркие картины и рождественские венки, всевозможные елочные игрушки и свечи, украшения из бисера и натуральных камней, яркие матерчатые и вязаные игрушки, красивые изделия из стекла, глины и многое другое. Все это вызывало неподдельный интерес и восторг у посетителей.

Несмотря на непогоду в первый день ярмарки ее посетило немало людей. Было много детей с родителями. Посетители арт-маркета с удовольствием приобретали понравившиеся им авторские вещи. Зато второй день порадовал мастеров не только солнышком и теплом, но и еще большим количеством покупателей. Ведь даже те, кто пришел с мыслью просто посмотреть на выставленные изделия, в итоге не уходили без покупок. Весь день на ярмарке звучала музыка, здесь же можно было перекусить, выпить кофе, чай, глинтвейн.

Самым ярким и красочный выглядел павильон жизнерадостной Ноны Сохадзе из Гала. Елочки и другие декоративные растения в горшках, разных сортов тыквы, аджинджух, аджика, домашний копченый сыр, фасоль, разные соленья – все это пользовалось большим спросом.

«Мы не первый раз принимаем участие в выставке, наш товар узнают и с удовольствием покупают, потому что мы все выращиваем и изготавливаем сами. Я очень рада участвовать в таком мероприятии», – говорит Нона Сохадзе.

Для художницы Илоны Жиба – это седьмая по счету выставка, и в каждую она привносит что-то новое. На этот арт-маркет она принесла елочные игрушки и игрушки из фетра. Розовых свинок – символ следующего года, расхватали за считанные минуты.

«В первом Арт-Маркете я участвовала вместе с Центром детского творчества – мы представляли поделки из пластилина. Потом я поняла, что сама могу, хочу и буду, и стала делать шерстяные и фетровые игрушки и сумки, потом разные деревянные изделия с разрисовками, потом бижутерию – броши, браслеты, серьги из полудрагоценных камней и игрушки из фетра методом сухого и мокрого валяния, покрытые волокнами вискозы и шелка», – рассказывает Илона Жиба.

Она считает, что такие выставки-ярмарки очень нужны.

«У нас очень много людей, которые имеют желание и могут делать что-то интересное, неординарное. Кроме того, это влияет на душевное состояние человека. Когда испытываешь вдохновение, хочется мастерить больше. Лично для меня смысл участия не в том, чтобы подороже все продать, а просто порадовать себя и покупателя. И я целый год жду этого и готовлюсь», – призналась Илона.

Арине Авидзба 14 лет. Она третий раз участвует в арт-маркете. Начинала девочка с изготовления мыла и разных поделок, а сейчас перешла на куклы Тильды.

«Я с детства любила шить платья для кукол, поэтому для меня мои новые работы в радость. Надеюсь что и те, кто купят мои игрушки, испытают чувство радости в Новом году», – сказала Ариша.

Идея провести предновогодний арт-маркет именно у елки давно витала в воздухе. Об этом с самого начала просили и участники, и посетители ярмарки, и в этом году их пожелание исполнилось.

Оорганизация двух предыдущих «Арт-Маркетов» спонсировалась культурным центром «РАРА» и лишь 30% расходов покрывали взносы участников. В этом году у центра появились партнеры: Программа развития ООН с проектом по развитию сельских территорий: они предоставили часть крытых павильонов, несколько павильонов предоставил спонсор из Гудауты, часть – столичная Администрация.

«Для нас это осознанный вид благотворительности, люди ждут ярмарку и надеются на нас. Площадка «Арт-Маркета» дает возможность людям показать себя, свой талант, а покупателям – приобрести интересные вещи, сделанные руками, в большинстве своем в единственном экземпляре. Более того, проект формирует креативный экономический кластер в республике, а для многих умельцев это возможность познакомиться с потенциальными покупателями. Такие социальные мероприятия очень важны для городов», – считает организатор выставки Ксения Ирисова-Багапш.