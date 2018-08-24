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Абхазия Информ

25 ДЕКАБРЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РФ

Новости Понедельник, 24 декабря 2018 10:30
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25 ДЕКАБРЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РФ

Сухум. 24 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. 25 декабря в Москве состоится семнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

В повестку заседания вынесены вопросы, связанные с оказанием текущей финансовой помощи Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2018 году, реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики на 2017-2019 годы и утверждением подходов к формированию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.

В заседании примут участие премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко, вице-премьер Республики Абхазия, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики РА Адгур Ардзинба, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв, представители Администрации Президента РФ, члены российской и абхазской частей Межправкомиссии.

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