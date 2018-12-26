ПАВИЛЬОН АБХАЗИИ НА ВДНХ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА 2019 Г.

Генеральный директор ОАО ВДНХ Сергей Шогуров и торговый представитель РА в РФ Олег Барциц ознакомили Валерия Бганба с ходом ремонтных работ, рассказали о стоимости и сроках сдачи объекта .

Сухум. 27 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба в ходе рабочей поездки в Москву встретился с руководством ВДНХ. На встрече обсуждались вопросы, связанные с ремонтно-реставрационными работами в павильоне Абхазия на ВДНХ.

Валерий Бганба отметил: «Видно, какая объемная работа сделана. Очень надеюсь, что объект будет сдан в июне - июле будущего года»

По окончании рабочей части встречи для абхазской делегации провели экскурсию по павильону «Космос», а также обзорную экскурсию по ВДНХ.

Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров высоко оценил работу, проводимую МКДЦ РА по популяризации и продвижению истории и культуры Абхазии.

Премьер-министр республики Абхазия Валерий Бганба в свою очередь поблагодарил правительство Москвы и руководство ВДНХ за поддержку национального павильона и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

На встрече присутствовали посол Абхазии в РФ Игорь Ахба и торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, заместитель главы Администрации президента РА Адгур Лушба и руководители Международного культурно-делового центра РА Олег Лакоба и Пётр Берёза.

Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ РА.

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Павильон «Абхазия» — шестой павильон ВДНХ, построенный в 1952—1954 годах. Изначально носил название «Литовская ССР», в 1964—2014 годах — «Химия».

Павильон № 6, построенный по проекту архитекторов А. Я. Кумписа, Ю. А. Лукошайтиса и К. К. Шешельгиса, оформлен в стиле сталинского ампира, с применением народных литовских мотивов. В плане здание прямоугольное, и парадный вход в него асимметрично расположен на углу и обрамлён портиком с двумя колоннами. Изначально портик украшала скульптурная композиция с гербом Литовской ССР (скульпторы Ю. П. Колесников и А. Д. Степаньян). Залы павильона отделаны материалами, широко используемыми в Литве, — янтарём, цветным стеклом, льняными тканями, мореным дубом.

В 2014 году было принято решение о передаче павильона № 6 в аренду Абхазии. Планируется, что с окончанием реставрационных работ в 2019 году в павильоне откроется абхазский торгово-выставочный центр и экспозиции, посвящённые истории, культуре и достижениям Абхазии, а также кафе национальной кухни.

В 2017 году в процессе реставрации павильона под кирпичной кладкой были обнаружены исторические барельефы на тематику сельского хозяйства Литовской ССР (один из них — с изображением доярки и свинарки). При переоборудовании павильона в 1969 году барельефы аккуратно заложили кирпичом, благодаря чему они сохранились. Планируется их реставрация с возвратом к первоначальному состоянию.