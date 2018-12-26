ВАДИМ СМЫР: «ЛЮДИ ПОДДЕРЖИВАЮТ НЕ НАС ЛИЧНО, А ОЗВУЧИВАЕМЫЕ НАМИ ИДЕИ»

Тенгиз Джопуа рассказал об этапах работы объединения. На первом этапе речь идет о создании дорожной карты, на втором – формирование команды, третий этап - «выбор кандидата на пост главы государства».

«Мы анонсировали создание организации, теперь мы проходим этап ее юридического оформления», - сказал он.

Сухум. 27 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. « Мы пригласили вас, чтобы обозначить цели и задачи, которые стоят перед нашей организацией. Мы хотим разъяснить наш план работы на первый, второй месяц и все последующие месяцы до президентских выборов», - обратился к журналистам 26 декабря на первой пресс-конференции заместитель председателя нового общественного объединения «Общее дело» Тенгиз Джопуа.

«Однозначная позиция нашего объединения - мы идем на президентские выборы, и мы эффективно будем работать в этом направлении. Мы не просто идем на президентские выборы, мы намерены реформировать страну. Это будет более радикальный план реформирования, в отличие от тех, что ранее предлагались», - подчеркнул Джопуа.

Он пообещал, что в течение двух месяцев обществу будет предложен «новый план политической системы государства, над которым сейчас ведется активная работа».

«Мы и до этого вели работу в этом направлении. У нас есть определённые наработки. Нам предстоит дошлифовать этот план. План сверстан с учетом проблем, которые существуют в государстве. Он подразумевает распределение и расширение полномочий отдельных ветвей власти и органов местного самоуправления. В ближайший месяц мы анонсируем концептуальную модель политической системы страны. Существенных изменений в самой политической системе мы не закладываем. Архитектура государства остается прежней, но будет повышена степень ответственности институтов власти и изменены механизмы взаимоотношений между ними», - отметил он.

«Общее движение» также выступает за реформирование системы исполнительной власти. «Этот план подразумевает сокращение министерств и ведомств, объединение некоторых из них. План будет верстаться с учетом масштабов страны, численности населения, системы управления. Мы постараемся найти самую оптимальную модель для Абхазии, модель, при которой содержание государственного аппарата будут минимальным, а количество лиц, задействованных в управлении страной – государственных служащих - оптимальным», - сообщил журналистам Т. Джопуа.

«Общее дело» придает важное значение разработке законодательства в сфере борьбы с коррупцией. «Мы планируем подключить к этой работе научные круги Абхазии», - сказал Джопуа.

Что касается экономики, то «речь пока идет не о реформировании этой сферы, а только о стабилизации, минимизации кризисных явлений».

К разработке «дорожной карты» в социально-экономической сфере планируется привлечь специалистов из Абхазского Госуниверситета и других институтов, занимающихся социально-экономическими вопросами. «Она будет представлена примерно в мае, потому что предстоит большой объём работы» обещал Джопуа.

Свои предложения «Общее дело» намерено представить на суд широкой общественности, чтобы разные люди, эксперты, политические организации могли высказать свои мнения, представить предложения.

По словам руководителя «Общего дела» Вадима Смыра, «наша организация создана недавно, особой подготовительной работы не велось, но группа ребят, инициировавшая ее создание, давно была готова к этому».

Вадим Смыр сообщил, что в высший совет «Общего дела» вошли несколько депутатов парламента, в том числе Натали Смыр, Беслан Смыр, Александр Цишба.

На вопрос, поддержат ли граждане новую организацию, Смыр ответил: «Буквально в течение двух недель к нам присоединилось большое количество людей. Мы даже не надеялись, что сегодня на пресс-конференцию придет такое количество людей. Это говорит о том, что поддерживают не нас лично, а озвучиваемые нами идеи».

Отвечая на вопрос, о том, какие проблемы «Общее дело» считает самыми актуальными и готово высказаться по ним в ближайшее время, Вадим Смыр сказал: «Состояние правоохранительной системы. Я считаю, что этот вопрос не менее важен, чем вопрос нефти, потому что мы живем в таком государстве, где закон и право не соблюдают те, кто прежде всего должны стоять на его страже». Вопросы собственности, границы, ну и множество других…».

По словам Вадима Смыра, на сегодняшний день «Общее дело» объединяет порядка 200-250 человек. «Мы формируем рабочие группы, создаем ячейки в районах», - сказал он и добавил, что в основном объединение ориентировано на тех, кому от 30 до 45 лет.

Вадим Смыр предложил «снять некоторые возможные вопросы», касающиеся предстоящих президентских выборов.

«Нас притягивают то к одним, то к другим. Мы же не лукавили, когда говорили, что у нас нет кандидата. Мы пошли по другому пути. Наша принципиальная позиция - на выборах мы будем поддерживать только кандидата из своей среды, члена нашего объединения, того, кто с сегодняшнего дня будет с нами выполнять все, что мы делаем. Со стороны мы никого не будем поддерживать. Это первое. Называют несколько фамилий уважаемых нами людей, в частности Дорофея Дбара. Мы поддерживаем его позицию, и у нас она такая же - Абхазская церковь должна быть независимой. Это нонсенс, что мы обрели независимость, а Абхазская православная церковь находится в составе Грузинской. Мы поддерживаем его, но он не является нашим кандидатом. У него своя миссия. Я не могу понять, почему все нервничают по поводу кандидата?» - отметил Смыр.

Он еще раз подчеркнул, что «Общее дело» не создано под какую-то конкретную личность. «Мы решили собрать единомышленников», - отметил В. Смыр.

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