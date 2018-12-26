Депутатам предстоит принять в окончательном чтении закон «О Республиканском бюджете Республики Абхазия на 2019 год» и внести изменения в закон «О Республиканском бюджете на 2018 год».

Сухум. 27 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . 28 декабря состоится заседание сессии парламента, на котором будет рассмотрено до 20 вопросов.

Планируется принять законы о бюджетах на 2019 г. шести государственных внебюджетных фондов РА. Речь идет о Пенсионном фонде, Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Фонде социального страхования и охраны труда РА, Фонде обязательного медицинского страхования, Фонде репатриации Дорожном фонде.

Будут рассмотрены законопроект «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», а также изменения, вносимые в законы «Об акцизах», «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия», «О судебной власти» (конституционный закон), «О связи» и в некоторые законодательные акты в сфере обязательного страхования иностранных граждан.

В повестку дня также включены также три вопроса об избрании судей. На должность трех судей Сухумского городского суда предлагаются кандидатуры Тыркба Е. П., Лазеревой М. С. И Барциц А. А..