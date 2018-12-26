СОЮЗУ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ - 50 ЛЕТ

За 50 лет было проведено 12 съездов, на которых обсуждались задачи, выдвигаемые временем перед работниками СМИ нашей страны.

Первый съезд Союза журналистов Абхазии состоялся в декабре 1968 года. До этого времени организация считалась отделением Союза журналистов Грузии.

Сухум. 27 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . Председатель Союза журналистов Руслана Хашиг провел брифинг в связи с 50-летием со дня создания творческого журналистского объединения.

Руслан Хашиг сообщил, что изучаются материалы о работе Союза журналистов за это время и в будущем планируется издание брошюры, рассказывающей о деятельности творческого Союза как в советское время, так и в послевоенный период.

Он также сообщил, что в 2019 году исполняется 100 лет первой национальной газете «Апсны», и Союз журналистов намерен широко и достойно отметить эту дату.

Также, Руслан Хашиг сообщил, что в наступающем году будет проведено расширенное заседание пленума Союза в связи с предстоящими выборами президента Абхазии. На нем планируется проанализировать опыт СМИ, накопленный на прошлых выборах, а также призвать редакционные коллективы к подготовке и реализации различных предвыборных проектов для обсуждения программ кандидатов и создания равных условий для участников выборной кампании.

Глава Союза журналистов считает, что выборы являются серьезным испытанием для средств массовой информации республики. Он выразил надежду на соблюдении всеми СМИ страны главного принципа журналистской деятельности – объективное и беспристрастное освещение предвыборной кампании.

После брифинга один из старейших журналистов республики, ответственный секретарь Союза Владимир Хашба вручил членские билеты молодым журналистам, вступившим в творческий Союз в 2018 году.

За два последних года, прошедших после 12 съезда, состоявшегося в ноябре 2016 года, в Союз журналистов вступили 36 работников СМИ Абхазии.