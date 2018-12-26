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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ РОССИИ С АБХАЗИЕЙ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Пятница, 28 декабря 2018 10:37
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ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ РОССИИ С АБХАЗИЕЙ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России с Абхазией по вопросам взаимного признания образования, полученного в образовательных учреждениях обоих государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2017 года. Разработано оно с целью реализации российско-абхазского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, который вступил в силу 5 марта 2015 года. Согласно этому договору, Россия и Абхазия не позднее трех лет со дня его вступления в силу обязались осуществить меры по обеспечению взаимного признания образования и квалификаций.

Соглашением регулируются вопросы взаимного признания основного общего, среднего и среднего профессионального, а также высшего образования, полученного в образовательных организациях РФ и Абхазии. При этом обладателям российских и абхазских дипломов будут предоставлены все права на продолжение учебы и ведение профессиональной деятельности на территории обеих стран.

Оговаривается, что действие документа распространяется на образование и квалификации, полученные до его вступления в силу.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами всех процедур, необходимых для вступления документа в силу. При этом любая из сторон может прекратить действие соглашения, направив письменное уведомление об этом. В этом случае соглашение прекращает действие через 12 месяцев после получения такого уведомления.

https://tass.ru/obschestvo/5960205

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