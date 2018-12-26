В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫДАНО БОЛЕЕ 94 ТЫСЯЧ ПАСПОРТОВ НОВОГО ОБРАЗЦА

Сухум. 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. В Абхазии уже выдано 94 686 паспортов нового образца. Об этом сообщил представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба.

Всего принято 117 800 заявлений. Передано в территориальные отделы внутренних дел для выдачи 7 834 паспорта; готово к распечатыванию – 2 300 паспортов. На рассмотрении находятся 12 800 комплектов документов.