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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫДАНО БОЛЕЕ 94 ТЫСЯЧ ПАСПОРТОВ НОВОГО ОБРАЗЦА

Новости Пятница, 28 декабря 2018 13:51
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Сухум. 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. В Абхазии уже выдано 94 686 паспортов нового образца. Об этом сообщил представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба.

Всего принято 117 800 заявлений. Передано в территориальные отделы внутренних дел для выдачи 7 834 паспорта; готово к распечатыванию – 2 300 паспортов. На рассмотрении находятся 12 800 комплектов документов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 28 декабря 2018 13:52

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