ПОДПИСАН ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ (АБХАЗИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 -2021 ГОДЫ
Сухум. 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали «План по взаимодействию между Кабинетом Министров (Правительством) Республики Абхазия и Правительством Ростовской области» на 2019 -2021 годы.
Согласно подписанному документу стороны будут развивать отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, сельского хозяйства, науки и образования, культурных обменов и туризма, а также увеличения товарооборота.
План по взаимодействию на 2019 - 2021 годы -- это первый базовый документ, регулирующий взаимоотношения между Кабмином РА и правительством Ростовской области, который позволит укрепить двусторонние отношения Абхазии и России, - сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
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