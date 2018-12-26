ПОДПИСАН ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ (АБХАЗИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 -2021 ГОДЫ

Сухум. 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали «План по взаимодействию между Кабинетом Министров (Правительством) Республики Абхазия и Правительством Ростовской области» на 2019 -2021 годы.

Согласно подписанному документу стороны будут развивать отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, сельского хозяйства, науки и образования, культурных обменов и туризма, а также увеличения товарооборота.