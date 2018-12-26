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Абхазия Информ

ПОДПИСАН ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ (АБХАЗИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 -2021 ГОДЫ

Новости Пятница, 28 декабря 2018 14:02
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ПОДПИСАН ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ (АБХАЗИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 -2021 ГОДЫ

Сухум. 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали «План по взаимодействию между Кабинетом Министров (Правительством) Республики Абхазия и Правительством Ростовской области» на 2019 -2021 годы.

Согласно подписанному документу стороны будут развивать отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, сельского хозяйства, науки и образования, культурных обменов и туризма, а также увеличения товарооборота.

План по взаимодействию на 2019 - 2021 годы -- это первый базовый документ, регулирующий взаимоотношения между Кабмином РА и правительством Ростовской области, который позволит укрепить двусторонние отношения Абхазии и России, - сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 28 декабря 2018 14:05

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