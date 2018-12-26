МИД РА ОБ ИТОГАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ

Сухум. 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . Отчет о деятельности МИД РА за 2018 год опубликован на сайте главного внешнеполитического ведомства республики http://mfaapsny.org/

Одним из важных достижений работы внешнеполитического ведомства страны в уходящем 2018 году является признание Сирией независимости Республики Абхазия и установление дипломатических отношений между двумя государствами. «Этому событию предшествовала большая интенсивная работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, других ведомств республики», - говорится в документе.

За отчетный период укреплялись российско-абхазских отношений в различных сферах, продолжалась работа над реализацией положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, обеспечивающем безопасность Абхазии и её граждан, социально-экономическое развитие РА, абхазских интересов в других странах.

В 2018 г. состоялись две официальные встречи президента РА Рауля Хаджимба с Ппезидентом РФ Владимиром Путиным.

Состоялось четыре раунда Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. «каждому из которых предшествовали расширенные консультации с сопредседателями Женевских дискуссий в г. Сухум».

Ход и итоги каждого раунда широко освещались в СМИ.

«Абхазская делегация, совместно с делегациями Российской Федерации и Южной Осетии стремится к поэтапному продвижению главной цели Женевских дискуссий – заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Грузией. Абхазская сторона проявляет максимальную конструктивность при обсуждении вопроса принятия совместного устного заявления о приверженности к неприменению силы в качестве промежуточного шага к подписанию соответствующего соглашения», - отмечается в отчете.

Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса в принятии юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Грузией, МИД РА отмечает позитивную роль Женевского формата для постановки и международного обсуждения важных для абхазской стороны вопросов. Речь идет о праве на свободное передвижение для граждан Абхазии, об обеспечении доступа официальным представителям Абхазии и Южной Осетии на международные площадки, где обсуждается проблематика Женевских дискуссий; озабоченности углублением военного сотрудничества Грузии с НАТО, об аспектах гуманитарной ситуации в регионе, о вопросах доступа к образованию; об обсуждении несостоятельности термина «оккупированные территории», а также ряде других актуальных вопросов повестки дня.

2018 год стал юбилейным для МИД Абхазии. 25 лет назад, 17 мая 1993 г. было создано внешнеполитическое ведомство РА.

Уходящий год ознаменовался еще одним юбилейным событием – десятилетием признания независимости Республики Абхазия. В честь этой даты МИД Абхазии организовал Международную конференцию на тему «10 лет признания: итоги и перспективы. В ней приняли участие ведущие политологи и политики из Абхазии, России, Германии, Великобритании и Швейцарии.

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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2018 ГОД

В 2018 году Министерство иностранных дел Республики Абхазия, как центральный орган государственного управления, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики Республики Абхазия в сфере международных отношений и координации внешнеполитической деятельности Республики Абхазия, строго выполняло возложенные на него Руководством страны и законодательством Республики Абхазия задачи.

Основными направлениями внешней политики Абхазии являются укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией и продвижение широкого международного признания Республики Абхазия.

Одним из важных достижений работы внешнеполитического ведомства страны в уходящем 2018 году можно по праву считать признание Сирией независимости Республики Абхазия и установление дипломатических отношений между двумя государствами. Этому событию предшествовала большая интенсивная работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, других ведомств республики.

В рамках абхазо-сирийского взаимодействия в августе 2017 года состоялся первый визит делегации Республики Абхазия во главе с Министром иностранных дел Дауром Кове в Сирийскую Арабскую Республику. Делегация Республики Абхазия приняла участие в церемонии официального открытия Дамасской международной ярмарки. Экспозиция нашей республики была представлена Торгово-промышленной Палатой Абхазии.

В состав делегации вошли Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба, Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Геннадий Гагулия, Вице-президент ТПП Тамила Мерцхула, помощник Министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба, начальник Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Республики Абхазия Инвер Алшундба.

В ходе визита делегации состоялся ряд важных встреч с представителями правительства Сирии, в частности с заместителем председателя Совета Министров, Министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валидом Аль-Муаллемом, исполняющим обязанности Председателя Народного совета Сирии Наджатом Анзуром, а также с Председателем Совета Министров Сирийской Арабской Республики Имадом Хамисом. В Министерстве экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики состоялась также встреча Министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба с Министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самир Халилем.

29 мая 2018 года Сирийская Арабская Республика признала независимость Республики Абхазия. Сирийская Арабская Республика стала, таким образом, пятым государством – членом ООН, признавшим независимость Абхазии.

После признания независимости Абхазии, в целях подготовки первого официального визита Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику в августе 2018 года состоялся визит Министра иностранных дел Абхазии Даура Кове в составе делегации Республики Абхазия, возглавляемой Руководителем Администрации Президента Республики Абхазия Бесланом Барциц, в Сирию. В ходе поездки прошли встречи делегации Абхазии с Министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валидом аль-Муаллемом,а а также с Министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самир Халилем.

4 сентября 2018 года состоялся первый официальный визит делегации Республики Абхазия возглавляемой Президентом Раулем Хаджимба в Сирию. В рамках визита Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

В ходе состоявшегося визита было также подписано Соглашение по созданию Совместного Сирийско-Абхазского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Соглашение подписали Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове и Глава Комиссии по планированию и международному сотрудничеству Сирийской Арабской Республики Имад Сабуни.

На сегодняшний день Парламент Республики Абхазия ратифицировал два соглашения с Сирийской Арабской Республикой: «Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой» и «Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.».

Кабинетом Министров Республики Абхазия утверждено Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики о создании Совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

За отчетный период наблюдалось укрепление и содержательное насыщение российско-абхазских отношений в различных сферах, продолжилась работа над реализацией положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, обеспечивающем безопасность нашего государства и его граждан, социально-экономическое развитие Абхазии, продвижение наших интересов в других странах.

В уходящем году состоялись две официальные встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которых была усилена динамика двустороннего сотрудничества.

Первая встреча глав двух государств прошла 24 августа 2018 года во время рабочего визита Рауля Хаджимба в Москву, приуроченного к 10-летней годовщине признания Россией независимости Абхазии. Вторая встреча президентов состоялась 21 ноября 2018 года в Сочи.

В 2018 году вступили в силу соглашения, которые были подписаны в рамках реализации «Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24 ноября 2014г., а именно – «Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия» от 22 июня 2017 года (ратифицировано абхазской стороной 31.07.2017 г.) и «Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских учреждениях Российской Федерации в рамках обязательного медицинского страхования» от 8 августа 2017 года (ратифицировано абхазской стороной 27.10.2017г.). Первое соглашение вступило в силу 16 февраля 2018 г., второе - 20 марта 2018 г.

А 3 декабря 2018 года в рамках реализации «Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских учреждениях Российской Федерации в рамках обязательного медицинского страхования» от 8 августа 2017 года было подписано Соглашение между Правительством Республики Абхазия и министерством здравоохранения Краснодарского края «О порядке организации предоставления медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, в медицинских организациях Российской Федерации».

Также в 2018 году абхазской стороной было ратифицировано «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаимном признании образования и (или) квалификаций» от 18 декабря 2017 года (ратифицировано 16.05.2018 г.), 28 декабря 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал данный закон о ратификации, соглашение вступит в силу с момента письменного уведомления от российской стороны о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

В уходящем году вступило в силу «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи» от 29 июля 2017 года (ратифицировано абхазской стороной 29.12.2017г.) - вступило в силу - 22 июня 2018г.

За отчётный период продолжились регулярные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного Меморандумом между МИД Абхазии и МИД России от 11 марта 2015 года.

МИД Абхазии продолжает участие в Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. В 2018 г. состоялось четыре раунда Женевских дискуссий, каждому из которых предшествовали расширенные консультации с сопредседателями Женевских дискуссий в г. Сухум. Ход и итоги каждого раунда широко освещались в СМИ. Абхазская делегация, совместно с делегациями Российской Федерации и Южной Осетии стремится к поэтапному продвижению главной цели Женевских дискуссий – заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Грузией. Абхазская сторона проявляет максимальную конструктивность при обсуждении вопроса принятия совместного устного заявления о приверженности к неприменению силы в качестве промежуточного шага к подписанию соответствующего соглашения.

Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса в достижении юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Грузией, можно отметить позитивную роль Женевского формата для постановки и международного обсуждения важных для абхазской стороны вопросов: право на свободное передвижение для граждан Абхазии, обеспечение доступа официальным представителям Абхазии и Южной Осетии на международные площадки, где обсуждается проблематика Женевских дискуссий, озабоченность углублением военного сотрудничества Грузии с НАТО, аспекты гуманитарной ситуации в регионе, вопросы доступа к образованию, обсуждение несостоятельности термина «оккупированные территории», а также рядя других актуальных вопросов повестки дня.

Важно также отметить, что в рамках официального и неформального общения на площадке Женевских Дискуссий благодаря регулярно предоставляемой объективной информации имидж Абхазии как современного и демократического государства заметно улучшается.

В 2018 году Министр иностранных дел Республики Абхазия совершил ряд рабочих визитов за рубеж.

Начало года ознаменовалось визитом делегации Республики Абхазии во главе с Дауром Кове в Республику Науру. В состав делегации вошли вице-спикер Парламента Республики Абхазия Саид Харазия и начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия. Визит был приурочен к празднованию 50-летней годовщины Дня Независимости Республики Науру.

В ходе визита Даур Кове встретился с Президентом Республики Науру Бароном Дивавеси Вака. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, развитие отношений в контексте наращивания связей в Тихоокеанском регионе.

Также состоялась торжественная церемония подписания «Соглашения между Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия и Парламентом Республики Науру о межпарламентском сотрудничестве».

В 2018 г. активно развивались отношения с Республикой Арцах. В апреле состоялся официальный визит делегации Республики Абхазия во главе с Министром иностранных дел Дауром Кове в Республику Арцах. В рамках программы визита состоялась встреча с Министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном, а также с Государственным министром Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Апрель также ознаменовался участием Даура Кове в IV Ялтинском международном экономическом форуме - ежегодном деловом международном мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. На полях форума Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове и Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба встретились с делегацией из Сирии.

В июне 2018 г. Даур Кове посетил Италию с рабочим визитом, где в офисе дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии и странах ЕС состоялась встреча с Послом по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани. Состоялась также встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Италии Сергеем Разовым, на которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

2018 год стал для МИД Абхазии юбилейным – ровно 25 лет назад начало свою работу Внешнеполитическое ведомство. В конференц-зале Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось торжественное заседание. В рамках торжественного заседания Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев обменялись ратификационными грамотами по Договору о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.

В честь юбилея был снят документальный фильм о создании и деятельности Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Было также подготовлено юбилейное издание «Дипломатия Республики Абхазия: 25 лет на службе суверенного государства». Книга посвящена месту и роли МИД в системе органов внешних сношений Республики Абхазия, организационной структуре ведомства и работе его структурных подразделений. Освещается также процесс становления современной внешней политики Абхазии, текущая политико-дипломатическая деятельность МИД, а также практика публичной дипломатии.

2018 год ознаменовался еще одним юбилейным событием – 10 годовщина признания независимости Республики Абхазия. В честь этой даты МИД Абхазии организовал Международную конференцию на тему «10 лет признания: итоги и перспективы. В ней приняли участие ведущие политологи и политики из Абхазии, России, Германии, Великобритании и Швейцарии.

В рамках конференции состоялась работа 6 круглых столов по разным направлениям.

Важной частью Международной конференции стала презентация Советом молодых дипломатов при МИД Абхазии международного движения «PROAbkhazia» - неформального общественного объединения, нацеленного на распространение объективной информации об Абхазии, популяризацию республики среди представителей других стран и народов, знакомство с ее природным и культурным многообразием.

В 2018 году активную работу проводил Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии. Члены СМД участвовали во встречах с абхазскими и зарубежными экспертами в области международных отношений, были вовлечены в волонтерскую деятельность, принимали участие в международных форумах и научно-образовательных программах.

По инициативе СМД при МИД Абхазии в МГИМО(У) прошла встреча с активом абхазского землячества ВУЗа. Состоялась встреча членов Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии с Генеральным директором Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера, дипломатом, одним из инициаторов создания Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии И.Р. Хинтба.

Руководство и члены СМД принимали участие в различных форумах: “Россия - страна возможностей”, V Форуме молодых дипломатов стран Евразийского пространства, Международном молодежном образовательном форуме «Евразия» в Оренбурге, II Глобальном форуме молодых дипломатов в Сочи, Петербургском международном молодежном форуме «ПММФ 6.0».

В рамках празднования 25-летия со дня основания Министерства иностранных дел Республики Абхазия прошел V раунд двусторонних консультаций между Советом молодых дипломов при МИД Абхазии и Советом молодых дипломатов МИД России.

Данные мероприятия безусловно явились хорошей практикой и опытом, участие в которых крайне необходимо в повседневной работе и деятельности молодых сотрудников внешнеполитического ведомства, а также для адаптации студентов соответствующей специальности к дипломатической работе.

Министерство иностранных дел и впредь будет руководствоваться национальными интересами Республики Абхазия, повышая эффективность в своей работе, укрепляя кадровый потенциал, расширяя область информационного воздействия, подкрепляющего дипломатические усилия по достижению основных целей внешней политики и созданию прочных гарантий безопасности и суверенитета Республики Абхазия.