ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД УТВЕРЖДЕН ПО ДОХОДАМ В СУММЕ 9,735 МЛРД РУБ. И ПО РАСХОДАМ – 9, 841 МЛРД РУБ.
Сухум 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли во втором и окончательном чтении законопроект "О республиканском бюджете Республики Абхазия на 2019 год".
Государственный бюджет на 2019 год утвержден по доходам в сумме 9 млрд 735 млн 376,5 тысяч рублей, по расходам - 9 млрд 841 млн 127,1 тысяч рублей. При этом дефицит госбюджета составляет 105 млн 750,6 тысяч рублей.
Республиканский бюджет по доходам составляет 7 млрд 630 млн 239,6 тысяч рублей, а по расходам – 7 млрд 730 млн 990,2 тысячи рублей. Дефицит республиканского бюджета равен 100 млн 750,6 тысяч рублей.
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