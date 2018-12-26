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декабря 28 2018

ЛИДЕРЫ МОЛДАВИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЯ В 2019 ГОДУ НАМЕРЕНЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ

КИШИНЕВ, 28 декабря. ТАСС. Лидеры Молдавии и Приднестровья выступают за возобновление переговоров по урегулированию конфликта…
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ 2019 ГОДА
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ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ 2019 ГОДА
АННА НЕТРЕБКО И АНДРЕА БОЧЕЛЛИ ВЫСТУПЯТ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
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АННА НЕТРЕБКО И АНДРЕА БОЧЕЛЛИ ВЫСТУПЯТ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

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Абхазия Информ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД УТВЕРЖДЕН ПО ДОХОДАМ В СУММЕ 9,735 МЛРД РУБ. И ПО РАСХОДАМ – 9, 841 МЛРД РУБ.

Новости Пятница, 28 декабря 2018 16:03
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Сухум 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли во втором и окончательном чтении законопроект "О республиканском бюджете Республики Абхазия на 2019 год".

Государственный бюджет на 2019 год утвержден по доходам в сумме 9 млрд 735 млн 376,5 тысяч рублей, по расходам - 9 млрд 841 млн 127,1 тысяч рублей. При этом дефицит госбюджета составляет 105 млн 750,6 тысяч рублей.

Республиканский бюджет по доходам составляет 7 млрд 630 млн 239,6 тысяч рублей, а по расходам – 7 млрд 730 млн 990,2 тысячи рублей. Дефицит республиканского бюджета равен 100 млн 750,6 тысяч рублей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 28 декабря 2018 16:04

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